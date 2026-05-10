Senki nem fogyasztja, pedig igazi bőrápolási csoda ez az élelmiszer - Látványosan megfiatalít

Egy friss kutatás szerint egy régóta ismert természetes alapanyag segíthet lassítani a bőr öregedését. Bár ezt az élelmiszert évszázadok óta használják a hagyományos ázsiai gyógyászatban, de bőrápolás szempontjából most először vizsgálták komolyabban modern laboratóriumi körülmények között.
- Egy friss kutatás szerint a fekete ginzeng segíthet lassítani a bőr öregedését.
- A hagyományos ázsiai gyógyászatban évszázadok óta használják.
- Erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása védi a bőr szerkezetét.
- Támogathatja a kollagén megőrzését és a bőr rugalmasságát, valamint csökkenti a stresszt.
- A szakértők szerint ígéretes, de hosszú távú hatásai még további kutatást igényelnek.
Ha tökéletesíteni akarod a bőrápolásod, ezt az élelmiszert fogyaszd
Ma már számos hatásos termék közül válogathatsz, ha szeretnéd lassítani a bőröd öregedését. De mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy bizonyos élelmiszerekkel is képes vagy elérni a kívánt hatást? Egy friss kutatásból kiderült, hogy egy eddig kevésbé ismert élelmiszer nagyon erős bőrápoló hatással bír. Ez nem más, mint a fekete ginzeng. Ezt az élelmiszert évszázadok óta használják a hagyományos ázsiai gyógyászatban, azonban most először vizsgálták meg a tudósok az öregedésgátló hatásait.
Mi az a ginzeng?
A ginzeng a mai Kína és Észak-Korea területén őshonos, de vadon ma már nagyon ritkán termő faj. Termesztése meglehetősen bonyolult és költséges folyamat, ezért a ginzengkészítmények viszonylag drágák, illetve sok a piacon a hamisítvány.
A 6-8 éves példányok gyökerét összegyűjtik, majd az ebből készülő gyógynövényt többször gőzölik és szárítják, mielőtt fogyasztható állapotba kerülne. A feldolgozás során a hatóanyagok – úgynevezett ginzenozidok – felerősödnek, és erős antioxidáns, valamint gyulladáscsökkentő hatással bírnak.
A ginzeng adaptogénként is ismert, vagyis segíti a szervezetet a stresszhez való alkalmazkodásban – márpedig a stressz az egyik legfontosabb bőröregítő tényező. Egyesek a „férfiasság őreként” is emlegetik a ginzenget, ugyanis közismert a potencianövelő hatásáról is.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a ginzeng jótékony hatásait:
- adaptogén: stresszcsökkentő,
- serkenti a központi idegrendszer működését,
- segíti a gyorsabb anyagcserét,
- fokozza a fizikai teljesítőképességet,
- gátolja az öregedési folyamatokat,
- gátolja a sejtosztódást és a tumorképződést,
- gátolja a vérlemezkék összetapadását,
- csökkenti a vércukorszintet,
- antioxidáns,
- csökkenti a koleszterinszintet,
- csökkenti a vérnyomást.
Hogyan segít a ginzeng a bőröregedés elleni küzdelemben?
„A fekete ginzeng a hagyományos ginzeng kivonata” – fogalmazott Joshua Zeichner, a New York-i Mount Sinai Kórház munkatársa. „A kivonat feldolgozása során a ginzeng feketévé válik, miközben a hatóanyagok felerősödnek” – mondta a kutató, aki azt is elárulta, hogy a fekete ginzeng a stresszcsökkentés mellett más módon is hozzájárul a bőr öregedése elleni küzdelemhez.
Kutatásuk szerint a fekete ginzeng kivonat a bőr gyulladásos markereit célozza meg. A tudósok szerint a gyógynövény képes ellensúlyozni az olyan vegyületeket, amelyek károsítják a bőrszövetet. Ezzel a ginzeng elősegíti a bőrápolás szempontjából kulcsfontosságú kollagént védő vegyület, a TIMP1 termelődését. A gyógynövény emellett segít megőrizni a bőr szerkezetét és rugalmasságát, mérsékeli a gyulladásos folyamatokat és támogatja a szövetek regenerációját.
A bőrgyógyászok nagy része óvatos optimizmussal fogadja az eredményeket. Bár a kivonat biztonságosnak tűnik, még nincs elegendő bizonyíték arra, hogy hosszú távon is hatékony és megbízható anti-aging összetevő, így a bőrápolási rutinba való beépítését egyelőre csak módjával javasolják.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek a bőrápolással kapcsolatban: