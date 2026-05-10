Senki nem fogyasztja, pedig igazi bőrápolási csoda ez az élelmiszer - Látványosan megfiatalít

Egy friss kutatás szerint egy régóta ismert természetes alapanyag segíthet lassítani a bőr öregedését. Bár ezt az élelmiszert évszázadok óta használják a hagyományos ázsiai gyógyászatban, de bőrápolás szempontjából most először vizsgálták komolyabban modern laboratóriumi körülmények között.

Újabb élelmiszer, ami hatásos lehet a bőrápolásban.

Egy friss kutatás szerint a fekete ginzeng segíthet lassítani a bőr öregedését.

A hagyományos ázsiai gyógyászatban évszázadok óta használják.

Erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása védi a bőr szerkezetét.

Támogathatja a kollagén megőrzését és a bőr rugalmasságát, valamint csökkenti a stresszt.

A szakértők szerint ígéretes, de hosszú távú hatásai még további kutatást igényelnek.

Ha tökéletesíteni akarod a bőrápolásod, ezt az élelmiszert fogyaszd

Ma már számos hatásos termék közül válogathatsz, ha szeretnéd lassítani a bőröd öregedését. De mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy bizonyos élelmiszerekkel is képes vagy elérni a kívánt hatást? Egy friss kutatásból kiderült, hogy egy eddig kevésbé ismert élelmiszer nagyon erős bőrápoló hatással bír. Ez nem más, mint a fekete ginzeng. Ezt az élelmiszert évszázadok óta használják a hagyományos ázsiai gyógyászatban, azonban most először vizsgálták meg a tudósok az öregedésgátló hatásait.

Mi az a ginzeng?

A ginzeng a mai Kína és Észak-Korea területén őshonos, de vadon ma már nagyon ritkán termő faj. Termesztése meglehetősen bonyolult és költséges folyamat, ezért a ginzengkészítmények viszonylag drágák, illetve sok a piacon a hamisítvány.

A 6-8 éves példányok gyökerét összegyűjtik, majd az ebből készülő gyógynövényt többször gőzölik és szárítják, mielőtt fogyasztható állapotba kerülne. A feldolgozás során a hatóanyagok – úgynevezett ginzenozidok – felerősödnek, és erős antioxidáns, valamint gyulladáscsökkentő hatással bírnak.

A ginzeng adaptogénként is ismert, vagyis segíti a szervezetet a stresszhez való alkalmazkodásban – márpedig a stressz az egyik legfontosabb bőröregítő tényező. Egyesek a „férfiasság őreként” is emlegetik a ginzenget, ugyanis közismert a potencianövelő hatásáról is.