Tudatos bőrápolás – Észre sem vesszük, mégis ártunk velük. Hibák, amiket mindenki elkövet

Egy hosszú nap végén könnyű elcsábulni, és kihagyni egy-egy lépést az esti rutinból, vagy ragaszkodni olyan szokásokhoz, amelyekről azt hisszük, ártalmatlanok tudatos bőrápolásunk során. Pedig a mindennapi szépségápolás közben apró döntések sora határozza meg, hogyan néz ki és hogyan működik a bőrünk. A sminkben alvás, a fényvédelem elhanyagolása – ezek mind olyan szépségápolási hibák, amiket elkövetünk és amik ellen könnyedén tehetünk, ha felismerjük őket.

Tudatos bőrápolás - Hibák amiket könnyedén elkerülhetünk.

Forrás: Shutterstock

Tudatos bőrápolás: bűntények és hibák, amiket a bőrünk ellen követünk el

Számos szépségápolási bűntény létezik, amiket akarva, akaratlanul követünk el önmagunk ellen. Nézzük, melyek azok és hogyan tehetünk ellenük.

Sminkben fekszünk le aludni

Olykor annyira fáradtan esik haza, hogy úgy érzi, nincs ereje lemosni a sminkjét? Pedig, ha nem távolítjuk el, akkor a festék eltömíti a pórusokat, ami bőrproblémákhoz, például pattanásokhoz, és idő előtti öregedéshez vezet. A szemhéj- és szempillafesték pedig irritációt okozhat.

Tipp: mindig szánjunk időt arra, hogy eltávolítjuk az egész napos szennyeződéseket. Egy könnyed arctisztítóval nincs sok macera, és egyből érezzük utána, hogy szinte felszabadul a bőrünk.

Lejárt termékeket használunk

Nincs szívünk kidobni azokat a kozmetikumokat, amelyek évek óta a fürdőszobapolcon sorakoznak, de lejárt a szavatosságuk? Pedig nem érdemes kísérletezni velük, mert az avas, romlott termékek nagyon könnyen ronthatnak a bőr állapot, akár kiütés, gyulladás is jelentkezhet vagy irritáció léphet fel.

Tipp: bármilyen fájó is megválni esetleg egy olyan darabtól, ami drágább volt, mégis intsünk búcsút neki. Rendszeresen szanáljunk a kozmetikumok között, és dobjuk ki azt, aminek lejárt a szavatossága.

Nem foglalkozunk a fényvédelemmel

Ebben a borús, télies időben csak legyintünk, hogy minek ide fényvédő? Pedig a káros UV-sugarak körülbelül 80%-ban felelősek a bőr idő előtti öregedéséért, ráadásul komoly károsodást, például rákot is okozhatnak.

Tipp: az év minden egyes napján szükség van fényvédőre. Ne féljünk attól, hogy zsírossá teszik vagy elnehezítik a bőrt, hiszen ma már nagyon könnyen beszívódó termékekkel találkozni, amelyekre egyszerűen lehet sminkelni is.