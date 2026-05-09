Ez a csajoskodó ülés könnyen tönkreteheti az egészséged − Ha jót akarsz, ezt a pózt hanyagold!

Te hogy szoktál ülni? Persze a lábtartási szokások nagyban függnek attól is, hogy hol ülsz: otthon, irodában vagy épp egy étteremben is másként kényelmes és illendő. Egy orvos azonban most komoly egészségügyi kockázatra hívta fel a figyelmet, ha egy bizonyos módon tartod a lábadat ülés közben. Ha nem akarod veszélybe sodorni az egészséged, most jól figyelj!

Ha fontos az egészséged, soha többé nem fogsz ilyen lábtartással ülni.

Forrás: 123rf.com

Ne hidd, hogy mindegy, miként tartod a lábad.

Nem csupán a külcsín miatt számít, hogy ülsz.

Egy orvos most elmagyarázza, miért veszélyes ez a népszerű lábtartás.

Vonzó, de egészségtelen lábtartás

Fogadjunk, hogy most is épp így ülsz! A legtöbb nő számára ez az egyik alap lábtartás, szóval ne érezd magad rosszul, csak azután, hogy elolvastad, mennyire ártasz vele az egészségednek. Jó, csak viccelünk. Akkor se tedd, egyszerűen csak próbáld innentől minimalizálni a keresztbe tett lábakat. Igen, ez az, ami rémesen káros lehet.

Ezért veszélyes keresztbe tett lábbal ülni!

A nőies viselkedés alapjának tartják, és igen, a legtöbb férfi is ezt tartja igazán vonzónak egy nőben − már, ha ülésről van szó. Anisha Joshi oszteopata szerint azonban, aki húsz éves klinikai tapasztalattal rendelkezik, jobb, ha leszoksz erről a lábtartásról. Feltéve persze, ha fontos az egészséged.

Ha keresztbe tett lábbal ülsz egy széken, a csípőd elfordul, aszimmetrikusan áll. Ez azt eredményezi, hogy a medence, a csípő és az alsó hát egyik oldala másképp működik, mint a másik. „Idővel ez az egyensúlyhiány hozzájárulhat többek között a csípő izmainak feszüléséhez és az alsó gerinc egyenetlen terheléséhez" − hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt is hozzátette, más ok miatt is egészségtelen keresztbe tett lábbal ülni. Amikor keresztbe teszed a lábad, a felső láb nyomást gyakorol az alsó láb vénáira, ez pedig könnyen vezethet visszerek kialakulásához.

A legjobb, ha ülésnél mindkét talpad érinti a padlót, a térdeid pedig csípőmagasságban vagy kicsivel az alatt vannak.

Ezek is érdekelhetnek: