IR-diéta-tiltólista: ezeket az ételeket kerüld ha inzulinrezisztencia-étrendet követsz

Tüneteit hajlamosak vagyunk félvárról venni, pedig az inzulinrezisztencia nevű anyagcsere-zavar rövid utat jelent a kettes típusú cukorbetegséghez. Ez az állapot a társadalom mintegy felét érinti, sokan mégis csak akkor szereznek róla tudomást, amikor előrehaladott állapotban van. Szerencsére egy jól összeállított diétával visszafordulhatunk a diabéteszhez vezető úton, ahol nem mindegy, mit, mikor és hogyan eszünk. Íme, az IR-diéta-tiltólista, amit érdemes betartani!
IR-diéta alapjai
- Inzulinrezisztencia a cukoranyagcsere-zavara, amikor a receptorok érzéketlenek az inzulinra.
- Ez az állapot életmódváltással és diétával hatékonyan kezelhető.
- Az IR-diéta-tiltólista segít betartani az étrendet.
Mi az inzulinrezisztencia? Tünetek és okok
Amikor szénhidrátot, például cukrot, lisztet fogyasztunk, megnő a vér glükózszintje, a hasnyálmirigy által termelt inzulin pedig lehetővé teszi, hogy a sejtek felvegyék és energiává alakítsák azt. Ez a hormon nem csupán a vércukorszintet, de a zsír és fehérjeanyagcserét is befolyásolja. A glükózreceptorok azonban néha érzéketlenné válnak az inzulinra, nem tudják felszívni a szénhidrátokat, amire a hasnyálmirigy fokozott inzulintermeléssel reagál.
Csakhogy a folyamatos terheléstől a hasnyálmirigy egy idő után kimerül, csökken az inzulin termelése, ezzel párhuzamosan a vércukorszint is megemelkedik. Ennél a pontnál csak pár lépcsőfok választja el az embert a cukorbetegségtől.
Az inzulinrezisztencia tünetei lehetnek a kimerültség, édesség utáni sóvárgás, hasi hízás, hormoningadozások, PCOS, hajhullás, koncentráció nehézségei, evés utáni hirtelen vércukorszint-ingadozás. Fokozott veszélyt jelent az, ha valaki családjában előfordulhat a diabétesz, túlsúlyos, mozgásszegény életmód, de 45 év felett is megnő a kialakulás kockázata. Hogyha tüneteket tapasztalunk magunkon, azonnali életmódváltás és IR-diéta javasolt.
Így kövesd az IR-diéta-mintaétrendet!
Inzulinrezisztens étrend alapja az, hogy csökkentsük a hasnyálmirigyre nehezedő terhelést. Ennek érdekében napi ötszöri étkezés javasolt, egy tízórai, illetve uzsonna kulcsfontosságú lehet. Az IR-diéta alapját az alacsony glikémiás indexű ételek jelentik, amik megmutatják az adott étel vércukorszint-emelő hatását. Minél feldolgozottabb egy étel, annál magasabb a glikémiás indexe, így a fehér liszt és finomított cukor elhagyandó.
Lassan felszívódó szénhidrátokban érdemes gondolkodni: barna rizs, kuszkusz, brokkoli, quinoa, hüvelyesek, édesburgonya mind jó alternatívák lehetnek.
Fogyasszunk bőséggel rostokat, friss zöldségeket és gyümölcsöket, olajos magvakat. Ügyeljünk a szénhidrátok megfelelő eloszlására, illetve csakúgy, mint a fogyókúrák esetén, IR-diétánál is fokozatosan térjünk át az új mintaétrendre, mert a hirtelen változás legalább akkora bajt okozhat, mintha nem csinálnánk semmit. Húsok és tejtermékek esetén érdemes sovány, alacsony zsírtartalmú termékekben gondolkodni.
IR-diéta-tiltólista – Ezeket ne!
- Fehér cukor, glükóz, szacharóz, melasz, malátacukor, barna cukor
- Fehér liszt, finomított gabonafélék
- Magas keményítőtartalmú zöldségek (burgonya, répa, kukorica)
- Alkohol
- Kekszek, chipsek, édességek
- Magas zsírtartalmú ételek
- Olajban sült ételek
- Magas cukortartalmú gyümölcsök (datolya, dinnye, füge, banán, szőlő)
- Cukros üdítők, szörpök, lekvárok
IR-étrendnél az időzítésnek legalább olyan fontos szerep jut, mint az ételek minőségének. Különösen fontos, hogy mindig betartsuk napi rutinunkat és napról-napra ugyanabban az időpontban együnk. A diéta betartása mellett bőséges folyadékfogyasztás, testmozgás, megfelelő pihenés, illetve étrend-kiegészítők szedése is javasolt.
Inzulinrezisztencia az egészségért és álomalakért
Azzal, hogy IR-étrendet követünk, nemcsak egészségünk, főleg hasnyálmirigyünk köszöni meg, de alakunk is roppant hálás lesz. Első látásra ugyan drasztikusnak tűnhet, ám könnyen hétköznapi életünkbe illeszthető, könnyen kombinálható és ahogy haladunk előre, csak nő motivációnk. Fontos azonban szakorvossal egyeztetni az étrendről és a kezelésről.
