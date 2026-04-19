IR-diéta-tiltólista: ezeket az ételeket kerüld ha inzulinrezisztencia-étrendet követsz

Tüneteit hajlamosak vagyunk félvárról venni, pedig az inzulinrezisztencia nevű anyagcsere-zavar rövid utat jelent a kettes típusú cukorbetegséghez. Ez az állapot a társadalom mintegy felét érinti, sokan mégis csak akkor szereznek róla tudomást, amikor előrehaladott állapotban van. Szerencsére egy jól összeállított diétával visszafordulhatunk a diabéteszhez vezető úton, ahol nem mindegy, mit, mikor és hogyan eszünk. Íme, az IR-diéta-tiltólista, amit érdemes betartani!

Az IR-diéta-tiltólista meglepő elemeket is tartalmaz.

Forrás: Getty Images

Mi az inzulinrezisztencia? Tünetek és okok

Amikor szénhidrátot, például cukrot, lisztet fogyasztunk, megnő a vér glükózszintje, a hasnyálmirigy által termelt inzulin pedig lehetővé teszi, hogy a sejtek felvegyék és energiává alakítsák azt. Ez a hormon nem csupán a vércukorszintet, de a zsír és fehérjeanyagcserét is befolyásolja. A glükózreceptorok azonban néha érzéketlenné válnak az inzulinra, nem tudják felszívni a szénhidrátokat, amire a hasnyálmirigy fokozott inzulintermeléssel reagál.

Csakhogy a folyamatos terheléstől a hasnyálmirigy egy idő után kimerül, csökken az inzulin termelése, ezzel párhuzamosan a vércukorszint is megemelkedik. Ennél a pontnál csak pár lépcsőfok választja el az embert a cukorbetegségtől.

Az inzulinrezisztencia tünetei lehetnek a kimerültség, édesség utáni sóvárgás, hasi hízás, hormoningadozások, PCOS, hajhullás, koncentráció nehézségei, evés utáni hirtelen vércukorszint-ingadozás. Fokozott veszélyt jelent az, ha valaki családjában előfordulhat a diabétesz, túlsúlyos, mozgásszegény életmód, de 45 év felett is megnő a kialakulás kockázata. Hogyha tüneteket tapasztalunk magunkon, azonnali életmódváltás és IR-diéta javasolt.

Így kövesd az IR-diéta-mintaétrendet!

Inzulinrezisztens étrend alapja az, hogy csökkentsük a hasnyálmirigyre nehezedő terhelést. Ennek érdekében napi ötszöri étkezés javasolt, egy tízórai, illetve uzsonna kulcsfontosságú lehet. Az IR-diéta alapját az alacsony glikémiás indexű ételek jelentik, amik megmutatják az adott étel vércukorszint-emelő hatását. Minél feldolgozottabb egy étel, annál magasabb a glikémiás indexe, így a fehér liszt és finomított cukor elhagyandó.

Lassan felszívódó szénhidrátokban érdemes gondolkodni: barna rizs, kuszkusz, brokkoli, quinoa, hüvelyesek, édesburgonya mind jó alternatívák lehetnek.

Fogyasszunk bőséggel rostokat, friss zöldségeket és gyümölcsöket, olajos magvakat. Ügyeljünk a szénhidrátok megfelelő eloszlására, illetve csakúgy, mint a fogyókúrák esetén, IR-diétánál is fokozatosan térjünk át az új mintaétrendre, mert a hirtelen változás legalább akkora bajt okozhat, mintha nem csinálnánk semmit. Húsok és tejtermékek esetén érdemes sovány, alacsony zsírtartalmú termékekben gondolkodni.