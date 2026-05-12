Ép testben ép lélek: mit tehetünk a mindennapokban az immunrendszerünkért?

Az „ép testben ép lélek” kifejezés nem csupán közhely, tudományosan is alátámasztott összefüggésekre épül. A szervezet védekezőképessége számos tényezőtől függ, és ezek közül több is a mindennapi szokásainkhoz kapcsolódik. Bár teljes védettség nem létezik, az életmódunkkal jelentősen csökkenthetjük bizonyos fertőzések kialakulásának esélyét.

Az immunrendszer védekezőképessége számos tényezőtől függ, és ezek közül több is a mindennapi szokásainkhoz kapcsolódik.

Forrás: Getty Images

A lelkiállapot és az immunrendszer kapcsolata

A tartós stressz bizonyítottan gyengíti az immunrendszer működését. A stresszhormonként ismert kortizol hosszabb távon csökkentheti a szervezet védekezőképességét, így fogékonyabbá válhatunk fertőzésekre. Ezzel szemben a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a rendszeres pihenés támogatja az immunrendszer működését.

A kutatások azt mutatják, hogy azok, akik krónikus stressznek vannak kitéve, nagyobb eséllyel betegednek meg, és a gyógyulásuk is lassabb lehet. Ezért a mentális egészség megőrzése nemcsak pszichés, hanem fizikai szempontból is kulcsfontosságú.

Hirdetés

A mozgás szerepe a védekezőképességben

A rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás kedvezően hat az immunrendszerre. A séta, a könnyű futás, a kerékpározás vagy az úszás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet fel tudja venni a harcot a kórokozókkal szemben. Fontos ugyanakkor a mértékletesség: a túlzottan intenzív edzés épp ellenkező hatást válthat ki, átmenetileg gyengítheti az immunválaszt. A kulcs a rendszeresség és az egyensúly.

Mit együnk, ha erősíteni szeretnénk az immunrendszert?

Az immunrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, változatos étrend. A vitaminok és ásványi anyagok közül különösen fontos szerepet játszik a C-vitamin, a D-vitamin, a cink és a szelén.

Az immunrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, változatos étrend.

Forrás: Getty Images

A friss zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztása, a teljes értékű gabonák, valamint a megfelelő fehérjebevitel mind hozzájárulnak a szervezet egészséges védekezőképességéhez. Emellett a rostokban gazdag étrend a bélflóra egészségét is támogatja, amely szintén szoros kapcsolatban áll az immunrendszerrel.

A folyadékbevitel jelentősége

A megfelelő folyadékbevitel gyakran háttérbe szorul, pedig alapvető szerepet játszik a szervezet normál működésében. A megfelelő hidratáltság segíti a keringést, támogatja a méreganyagok kiválasztását, valamint hozzájárul a nyálkahártyák egészségének fenntartásához.