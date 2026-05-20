Az 57 éves Kylie Minogue döbbenetes vallomása: „Be kellett látnom, súlyos beteg vagyok”

Egy háromrészes dokumentumsorozat készült az énekesnőről. Kylie Minogue ebben beszélt először arról, hogy pár éve másodszor is rákkal diagnosztizálták. A könnyeivel küszködő sztár kendőzetlen őszinteséggel tárta fel élete ezen időszakát.

Egyetlen rákdiagnózis is elképzelhetetlenül sokkoló, de pár év különbséggel kettő már letaglózó. Az nem titok, hogy Kylie Minogue 2005-ben szembenézett a mellrákkal, de az, hogy később ismét meg kellett küzdenie a rákbetegséggel, már a színfalak mögött, távol a kíváncsi rajongóktól zajlott. Az énekesnő most elárulta, hogyan élte meg ezt az időszakot, és arról is nyíltan beszélt, hogy a gyerekvállalás reményében elhalasztotta a kezelést.

Kylie Minogue rákbetegségeiről vallott.
Kylie Minogue először beszélt második rákbetegségéről

  • Első betegségét 2005-ben egy egész világ előtt élte meg.
  • A másodikat 2021-ben már távol a rivaldafénytől győzte le.
  • A róla szóló Netflixes dokumentum sorozatban kendőzetlenül mesélt mindkét időszakáról.

A gyönyörű Kylie Minogue 57 évesen is aktív, tavaly év végén például új albummal jelentkezett. Az ausztrál popsztár évtizedek óta tartó karrierjébe és félig rejtett magánéletébe nyújt betekintést a KYLIE című, háromrészes Netflixes dokumentum sorozat. Ebben az énekesnő most először beszélt teljesen nyíltan két rákbetegségéről.

Kylie Minogue rákdiagnózisai

2005-ben az egész világ látta, hogy mindössze 36 évesen felveszi a küzdelmet a mellrákkal. „El kellett engednem az erős Kylie-t, és be kellett látnom, súlyos beteg vagyok” − nyilatkozta évekkel később erről a pokoli időszakról. Az énekesnő ráadásul még a kemoterápiát is elhalasztotta, mivel nagyon vágyott már gyermekre. Sajnos azonban a sokadik lombikbébi program sem járt sikerrel. A dokumentumsorozat utolsó részében Kylie Minogue felolvasott egy levelet, amelyet anno a jövőbeli gyermekének írt: „Távoli gyermekem, virágom, ringasz a szellőben? Érzed, ahogy életet lehelek beléd?”

Azonban nem ez volt az utolsó harc, amit meg kellett vívnia. Elárulta, hogy öt évvel ezelőtt másodszor is átesett a rákon. Az 57 éves popsztár könnyes szemmel emlékezett vissza a 2021-es diagnózisára. Karrierje épp ebben az időben kezdett újra szárnyalni, a díva pedig, bár többször is eltervezte, képtelen volt arra, hogy betegségét a nyilvánosság elé tárja. A második mellrákra nem önvizsgálat, hanem egy rutinszűrés során derült fény, ami természetesen sokkolta az énekesnőt. Volt egy pont, amikor még a házából sem akart kimozdulni. Elárulta, hogy a tizenhatodik albumára írt Story című dala a második rákkal vívott küzdelméről szól.

Azóta már szerencsére jól van, két éve Kylie Minogue még a Sziget Fesztiválon is fellépett, ahol rajongók tömege tombolt az énekesnő koncertjén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
