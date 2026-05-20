Ez az iPhone-beállítás vámpír módjára szívja le az akkumulátorodat – Így kapcsolhatod ki

Lehet, hogy nem is tudtál róla, de ez az iPhone-beállítás automatikusan bekapcsolva maradt a telefonodban. Ez nem más, mint a Wi-Fi-asszisztens, ami valóban segítőkész lenne, ha nem zavarna jobban, hogy a nap felére lemerül a telefonod.

Ez az iPhone-beállítás teljesen leszívja az aksidat.

Forrás: 123RF

Az iPhone-beállítás, ami leszívja az aksid Nemcsak a sok képernyőidő meríti az akkumulátorod, hanem egy iPhone-beállítás is.

A Wi-Fi-asszisztens egy olyan funkció, mely a gyenge Wi-Fi-jel során lép életbe.

Ez a beállítás viszont a mobilnetedet és az aksidat is leszívja.

Könnyen kikapcsolhatod ezt a funkciót a Beállítások appon belül.

Miért merül le az iPhone akkumulátora ilyen gyorsan?

Természetesen az is válaszként szolgálhat, hogy kicsit túl sokat nyomkodod a telefonod. De ha ezen az eszközön dolgozol, akkor elég idegőrlő tud lenni, ha már ebédidő után fel kell tenned a telefonodat töltőre. Viszont nem csak a sok képernyőidő a ludas ebben a kérdésben. Van egy apró iPhone-beállítás, mely vámpír módjára szívja le az aksid életerejét – ez pedig nem más, mint a Wi-Fi-asszisztens.

A Wi-Fi-asszisztens egy olyan beállítás, mely akkor lép életbe, ha a Wi-Fi, melyre a telefonod csatlakozik, gyenge. Ilyenkor a rendszer automatikusan mobilnetre kapcsol át, hogy ne akadjon meg a betöltés. Jól hangzik – csakhogy ez a beállítás szép lassan eszi az aksidat és a mobilnetes keretedet is a háttérben.

Hogy lehet a Wi-Fi-asszisztenst kikapcsolni ?

Ha nem zavar téged az, hogy kicsit várnod kell egy TikTok-videó betöltésére, akkor érdemes kikapcsolnod ezt a funkciót. Ezt itt tudod megtenni:

Lépj be a Beállítások appba. Kattints a Mobilhálózat fülre. Görgess majdnem teljesen az aljára. Kapcsold ki a Wi-Fi-asszisztens funkciót.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: