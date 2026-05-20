Ez az iPhone-beállítás vámpír módjára szívja le az akkumulátorodat – Így kapcsolhatod ki

Lehet, hogy nem is tudtál róla, de ez az iPhone-beállítás automatikusan bekapcsolva maradt a telefonodban. Ez nem más, mint a Wi-Fi-asszisztens, ami valóban segítőkész lenne, ha nem zavarna jobban, hogy a nap felére lemerül a telefonod.
Az iPhone-beállítás, ami leszívja az aksid
- Nemcsak a sok képernyőidő meríti az akkumulátorod, hanem egy iPhone-beállítás is.
- A Wi-Fi-asszisztens egy olyan funkció, mely a gyenge Wi-Fi-jel során lép életbe.
- Ez a beállítás viszont a mobilnetedet és az aksidat is leszívja.
- Könnyen kikapcsolhatod ezt a funkciót a Beállítások appon belül.
Miért merül le az iPhone akkumulátora ilyen gyorsan?
Természetesen az is válaszként szolgálhat, hogy kicsit túl sokat nyomkodod a telefonod. De ha ezen az eszközön dolgozol, akkor elég idegőrlő tud lenni, ha már ebédidő után fel kell tenned a telefonodat töltőre. Viszont nem csak a sok képernyőidő a ludas ebben a kérdésben. Van egy apró iPhone-beállítás, mely vámpír módjára szívja le az aksid életerejét – ez pedig nem más, mint a Wi-Fi-asszisztens.
A Wi-Fi-asszisztens egy olyan beállítás, mely akkor lép életbe, ha a Wi-Fi, melyre a telefonod csatlakozik, gyenge. Ilyenkor a rendszer automatikusan mobilnetre kapcsol át, hogy ne akadjon meg a betöltés. Jól hangzik – csakhogy ez a beállítás szép lassan eszi az aksidat és a mobilnetes keretedet is a háttérben.
Hogy lehet a Wi-Fi-asszisztenst kikapcsolni ?
Ha nem zavar téged az, hogy kicsit várnod kell egy TikTok-videó betöltésére, akkor érdemes kikapcsolnod ezt a funkciót. Ezt itt tudod megtenni:
- Lépj be a Beállítások appba.
- Kattints a Mobilhálózat fülre.
- Görgess majdnem teljesen az aljára.
- Kapcsold ki a Wi-Fi-asszisztens funkciót.
