Ez az iPhone-beállítás vámpír módjára szívja le az akkumulátorodat – Így kapcsolhatod ki

iPhone akkumulátorkapacitás akkumulátor
Te is felbosszantottad már magad azon, hogy miért merül le az iPhone akkumulátora ilyen gyorsan? Most megvan a hiba! Van egy apró iPhone-beállítás a telefonodban, melyről valószínűleg fogalmad sem volt, hogy be van kapcsolva. Ez a funkció szép csendben szívja le az akkumulátorod vérét. Mutatjuk, hogyan kapcsolhatod ki!

Lehet, hogy nem is tudtál róla, de ez az iPhone-beállítás automatikusan bekapcsolva maradt a telefonodban. Ez nem más, mint a Wi-Fi-asszisztens, ami valóban segítőkész lenne, ha nem zavarna jobban, hogy a nap felére lemerül a telefonod.

Ez az iPhone-beállítás teljesen leszívja az aksidat.
Az iPhone-beállítás, ami leszívja az aksid

  • Nemcsak a sok képernyőidő meríti az akkumulátorod, hanem egy iPhone-beállítás is.
  • A Wi-Fi-asszisztens egy olyan funkció, mely a gyenge Wi-Fi-jel során lép életbe.
  • Ez a beállítás viszont a mobilnetedet és az aksidat is leszívja.
  • Könnyen kikapcsolhatod ezt a funkciót a Beállítások appon belül.

Miért merül le az iPhone akkumulátora ilyen gyorsan?

Természetesen az is válaszként szolgálhat, hogy kicsit túl sokat nyomkodod a telefonod. De ha ezen az eszközön dolgozol, akkor elég idegőrlő tud lenni, ha már ebédidő után fel kell tenned a telefonodat töltőre. Viszont nem csak a sok képernyőidő a ludas ebben a kérdésben. Van egy apró iPhone-beállítás, mely vámpír módjára szívja le az aksid életerejét – ez pedig nem más, mint a Wi-Fi-asszisztens.

A Wi-Fi-asszisztens egy olyan beállítás, mely akkor lép életbe, ha a Wi-Fi, melyre a telefonod csatlakozik, gyenge. Ilyenkor a rendszer automatikusan mobilnetre kapcsol át, hogy ne akadjon meg a betöltés. Jól hangzik – csakhogy ez a beállítás szép lassan eszi az aksidat és a mobilnetes keretedet is a háttérben.

Hogy lehet a Wi-Fi-asszisztenst kikapcsolni ?

Ha nem zavar téged az, hogy kicsit várnod kell egy TikTok-videó betöltésére, akkor érdemes kikapcsolnod ezt a funkciót. Ezt itt tudod megtenni:

  1. Lépj be a Beállítások appba.
  2. Kattints a Mobilhálózat fülre.
  3. Görgess majdnem teljesen az aljára.
  4. Kapcsold ki a Wi-Fi-asszisztens funkciót.

