2026. ápr. 14., kedd

15 éves a Trónok harca: így élnek ma a sorozat legendás szereplői – GALÉRIA

Hajdu Viktória
2026.04.14.
Sárkányok, intrikák és ikonikus karakterek. 15 éve kezdődött a Trónok harca. Utánanéztünk, merre járnak ma a sorozat sztárjai.

2011 tavaszán indult útjára az a sorozat, amely alapjaiban változtatta meg a televíziós produkciókról alkotott képet. A Trónok harca nemcsak fantasyrajongók millióit kötötte a képernyő elé, hanem azokat is, akik addig legfeljebb sárkányt csak rajzfilmben láttak.

Idén lett 15 éves a Trónok harca sorozat.
Idén lett 15 éves a Trónok harca sorozat. 
15 éve indult a Trónok harca – Mutatjuk, hol tartanak ma a kedvenceink

  • A Trónok harca 2011-ben indult, és teljesen átírta a sorozatok világát.
  • A karakterek világsztárokká tették a színészeket.
  • Megnéztük, mit csinálnak a Trónok harca szereplői ma.

A Trónok harca – amiből egyébként lehet, hogy film is készül – nemcsak egy sikeres fantasy volt, hanem egy kulturális jelenség. Olyan produkció, amely bebizonyította, hogy egy sorozat is lehet filmes léptékű, látványvilágú és globális esemény. Tizenöt évvel az indulása után pedig még mindig igaz: ha valaki meghallja a főcímzenét, szinte azonnal visszarepül Westerosba.

A sorozat alapját George R. R. Martin könyvsorozata, a A tűz és jég dala adta, a képernyőn pedig intrikák, váratlan fordulatok és ikonikus karakterek tették legendává. A Trónok harca nyolc évadon keresztül uralta a popkultúrát: mémek, idézetek, fan-elméletek és hétfő reggeli irodai viták születtek minden egyes epizód után. 

A sorozat 2019-ben véget ért, de a karakterek és az őket alakító színészek azóta is a reflektorfényben maradtak. 

Lássuk, mi történt azóta a legismertebb szereplőkkel, kattints a képre!

A karizmatikus, de morálisan igencsak szürke lovagot Nikolaj Coster-Waldau alakította. A színész azóta több nemzetközi filmben és sorozatban szerepelt, emellett producerként és humanitárius kampányokban is aktív.
A rajongók egyik legnagyobb kedvence, Tyrion szerepében Peter Dinklage világsztárrá vált. A sorozat után számos filmben feltűnt, és továbbra is Hollywood egyik legkeresettebb karakter­színésze.
A hidegvérű királynőt Lena Headey alakította. A sorozat után több filmes és animációs projektben is részt vett, és producerként is egyre aktívabb.
A „Sárkányok Anyját” játszó Emilia Clarke azóta több nagy költségvetésű produkcióban szerepelt, és saját jótékonysági alapítványával is sokat foglalkozik.
A titokzatos és becsületes Havas Jon szerepében Kit Harington lett világhírű. A színész azóta több sorozatban és színházi produkcióban is feltűnt.
A Stark-ház idősebb lányát alakító Sophie Turner a sorozat után is aktív maradt Hollywoodban, miközben a divatvilágban és reklámkampányokban is gyakran szerepel.
A félelmet nem ismerő Aryát játszó Maisie Williams több filmszerepet vállalt, emellett kreatív és technológiai projektekben is dolgozik.
A karizmatikus, de morálisan igencsak szürke lovagot Nikolaj Coster-Waldau alakította. A színész azóta több nemzetközi filmben és sorozatban szerepelt, emellett producerként és humanitárius kampányokban is aktív.
Volt, ahol hatan kísérték nászéjszakára az ifjú párt: így zajlott a kínos ágybaviteli ceremónia

Meglepő, de az ágybaviteli ceremónia nem csupán fantasysorozatok frivol eleme. Évszázadokon át közönség kísérte az ifjú párt a nászéjszaka helyszínére – Egyes helyeken ott is maradtak.

5 filmadaptáció, aminek annyi köze volt az alapműhöz, mint tengerimalacnak a hátúszáshoz

A Karib-tenger kalózaiban úgy jellemzik a kalózesküt, mint afféle útmutatót, semmint valódi törvényt. Úgy tűnik, néhány rendező ugyanígy tekintett a regényre, amikor filmadaptációt készített belőle.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu