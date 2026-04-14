15 éves a Trónok harca: így élnek ma a sorozat legendás szereplői – GALÉRIA

2011 tavaszán indult útjára az a sorozat, amely alapjaiban változtatta meg a televíziós produkciókról alkotott képet. A Trónok harca nemcsak fantasyrajongók millióit kötötte a képernyő elé, hanem azokat is, akik addig legfeljebb sárkányt csak rajzfilmben láttak.

Idén lett 15 éves a Trónok harca sorozat.

Forrás: NORTHFOTO

15 éve indult a Trónok harca – Mutatjuk, hol tartanak ma a kedvenceink

A karakterek világsztárokká tették a színészeket.

Megnéztük, mit csinálnak a Trónok harca szereplői ma.

A Trónok harca – amiből egyébként lehet, hogy film is készül – nemcsak egy sikeres fantasy volt, hanem egy kulturális jelenség. Olyan produkció, amely bebizonyította, hogy egy sorozat is lehet filmes léptékű, látványvilágú és globális esemény. Tizenöt évvel az indulása után pedig még mindig igaz: ha valaki meghallja a főcímzenét, szinte azonnal visszarepül Westerosba.

A sorozat alapját George R. R. Martin könyvsorozata, a A tűz és jég dala adta, a képernyőn pedig intrikák, váratlan fordulatok és ikonikus karakterek tették legendává. A Trónok harca nyolc évadon keresztül uralta a popkultúrát: mémek, idézetek, fan-elméletek és hétfő reggeli irodai viták születtek minden egyes epizód után.

A sorozat 2019-ben véget ért, de a karakterek és az őket alakító színészek azóta is a reflektorfényben maradtak.

Lássuk, mi történt azóta a legismertebb szereplőkkel, kattints a képre!