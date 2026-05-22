3 bizarr állítás a szellentésről − Városi legendák vagy tudományos tények?

Bár a szellentés mások jelenlétében kifejezetten kínos, tudományos szempontból nem illem kérdése, hanem az emésztőrendszer normális működésének része. A kutatók évtizedek óta vizsgálják az emésztés folyamatait, beleértve a székletürítés és a gázképződés biológiai hátterét is. A vizsgálatok több olyan, első hallásra abszurdnak tűnő állítást is megerősítettek, amelyeket sokáig inkább városi legendának tartottak.

Bizarr állításokat igazolt a tudomány a szellentéssel kapcsolatban.

Szögezzük le: a szellentés teljesen természetes

A közösségi oldalak egyik visszatérő témája, vajon normális dolog-e az, hogy az együtt élők, pláne a szerelmesek szellentenek egymás előtt, vagy inkább vissza kellene fogni magunkat. Nos, a vitát mi sem döntjük el, az azonban tény: a szellentés az emésztés velejárója, így teljesen természetes. Van, aki szerint vicces, más cikinek véli, közülük sokan vissza is tartják, ami az egészségre is káros lehet. Most pedig nézzük azokat az elsőre bizarr állításokat, amelyeket a tudomány már igazolt.

1. A visszatartott gáz valóban eljuthat a tüdőig?

Igen, a visszatartott szellentés akár a szájon keresztül is távozhat. Bár ez elsőre hihetetlennek hangozhat, a jelenség mögött valódi élettani folyamat áll. A közkeletű elképzelés szerint a gáz egyszerűen felfelé vándorol az emésztőrendszerben, majd böfögés formájában távozik. A valóság ennél összetettebb: a túl sokáig visszatartott bélgázok egy része felszívódhat a véráramban, majd a keringésen keresztül a tüdőbe kerülhet. Innen a kilégzés során távozik a szervezetből.

Hányszor szellentünk egy nap? Az emberi szervezet működésének egyik legkínosabbnak tartott jelensége mögött így meglepően összetett és tudományosan jól dokumentált folyamatok állnak: a vizsgálatok szerint a legtöbb ember naponta 15-25 alkalommal szellent.

2. A halottak is szellentenek?

A kutatások egy másik, sokkal morbidabb jelenséget is igazoltak: a holttestek valóban képesek gázokat kibocsátani. A bomlás során a szervezetben található baktériumok lebontják a szöveteket, ami jelentős gázképződéssel jár. A folyamat egyik szakaszát kifejezetten puffadásnak nevezik, mivel a testben felhalmozódó gázoktól felfúvódik a test. A keletkező gázok a test természetes nyílásain keresztül távozhatnak, így akár a végbélen, akár a szájon keresztül is felszabadulhatnak.