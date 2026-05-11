Zsírfaló fekete limonádé – Aki ismeri, csak ezt issza

Vannak, akik igazi varázsitalnak tartják, hiszen csupa egészséges dolog van benne: citromlé, almaecet, aktív szén, amit méregtelenítő, fiatalító hatása miatt kedvelnek, és amit régóta használ az orvostudomány is baktériumok okozta fertőzésre. A fekete limonádé alapja a citromos víz, ami támogatja a megfelelő folyadékbevitelt és felturbózza az anyagcserét. A citrom igazi zsírfaló, C-vitaminban gazdag, ami többek között serkentheti az emésztést.

Bizarr színe ellenére a fekete limonádé egy nagyon népszerű ital: lefalja rólad a hasi zsírt, eltávolíthatja a méreganyagokat és még az immunrendszeredet is erősítheti.

Zsírfaló fekete limonádé A fekete limonádé extravagáns megjelenését az aktív szén adja, miközben frissítő, citrusos ízvilága és zsírfaló hatása miatt egyre többen választják a mindennapokban.

Alacsony kalóriatartalma miatt jó alternatíva lehet a cukros italok helyett.

Az aktív szén különleges megkötő képességgel rendelkezik, ugyanakkor fogyasztásakor érdemes odafigyelni a megfelelő rostbevitelre is.

Mutattunk már hasi zsírgyilkos zöldséglevet, fogyókúrás reggeli smoothie-receptet és ínycsiklandó alakbarát krémleveseket, most azonban egy roppant egyszerűen elkészíthető zsírfaló italreceptet teszünk közkinccsé. Mivel nagyon alacsony kalóriatartalmú italról van szó, jó alternatívája lehet a cukros üdítőknek. Ha felveszed a napi folyadéklistádra a fekete limonádét, csökkentheted a napi kalóriabevitelt, ami hosszabb távon segítheti a fogyást.

Tudnivalók az aktív szénről, még mielőtt elkezdenéd fogyasztani a fekete limonádét

Az aktív szén működésének lényege, hogy felszívja a téged nem szolgáló, toxikus anyagokat a bélrendszerben, így azok széklettel távoznak.

Ha rendszeresen fogyasztod, mindenképp gondoskodj a rostdús táplálkozásról, nehogy székrekedést okozzon.

Átmenetileg elszínezheti a fogakat, ez azonban nem tartós elszíneződés, és egy alapos fogmosással eltávolítható. A legbiztosabb, ha szívószállal fogyasztod, mert így kevésbé érintkezik közvetlenül a fogakkal.

A fekete limonádét te is pár perc alatt elkészítheted. Íme, a varázsital receptje!

Hozzávalók

5 dl víz

1 nagyobb citrom

1 evőkanál almaecet

2 evőkanál juharszirup, vagy az általad kedvelt édesítőszer

1 csapott kávéskanál aktív szén

ízlés szerint menta vagy citromfű

Elkészítés

1. A citrom levét facsard ki és szűrd át.