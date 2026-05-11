Zsírfaló fekete limonádé – Aki ismeri, csak ezt issza

Vannak, akik igazi varázsitalnak tartják, hiszen csupa egészséges dolog van benne: citromlé, almaecet, aktív szén, amit méregtelenítő, fiatalító hatása miatt kedvelnek, és amit régóta használ az orvostudomány is baktériumok okozta fertőzésre. A fekete limonádé alapja a citromos víz, ami támogatja a megfelelő folyadékbevitelt és felturbózza az anyagcserét. A citrom igazi zsírfaló, C-vitaminban gazdag, ami többek között serkentheti az emésztést.
Zsírfaló fekete limonádé
- A fekete limonádé extravagáns megjelenését az aktív szén adja, miközben frissítő, citrusos ízvilága és zsírfaló hatása miatt egyre többen választják a mindennapokban.
- Alacsony kalóriatartalma miatt jó alternatíva lehet a cukros italok helyett.
- Az aktív szén különleges megkötő képességgel rendelkezik, ugyanakkor fogyasztásakor érdemes odafigyelni a megfelelő rostbevitelre is.
Mutattunk már hasi zsírgyilkos zöldséglevet, fogyókúrás reggeli smoothie-receptet és ínycsiklandó alakbarát krémleveseket, most azonban egy roppant egyszerűen elkészíthető zsírfaló italreceptet teszünk közkinccsé. Mivel nagyon alacsony kalóriatartalmú italról van szó, jó alternatívája lehet a cukros üdítőknek. Ha felveszed a napi folyadéklistádra a fekete limonádét, csökkentheted a napi kalóriabevitelt, ami hosszabb távon segítheti a fogyást.
Tudnivalók az aktív szénről, még mielőtt elkezdenéd fogyasztani a fekete limonádét
- Az aktív szén működésének lényege, hogy felszívja a téged nem szolgáló, toxikus anyagokat a bélrendszerben, így azok széklettel távoznak.
- Ha rendszeresen fogyasztod, mindenképp gondoskodj a rostdús táplálkozásról, nehogy székrekedést okozzon.
- Átmenetileg elszínezheti a fogakat, ez azonban nem tartós elszíneződés, és egy alapos fogmosással eltávolítható. A legbiztosabb, ha szívószállal fogyasztod, mert így kevésbé érintkezik közvetlenül a fogakkal.
A fekete limonádét te is pár perc alatt elkészítheted. Íme, a varázsital receptje!
Hozzávalók
- 5 dl víz
- 1 nagyobb citrom
- 1 evőkanál almaecet
- 2 evőkanál juharszirup, vagy az általad kedvelt édesítőszer
- 1 csapott kávéskanál aktív szén
- ízlés szerint menta vagy citromfű
Elkészítés
1. A citrom levét facsard ki és szűrd át.
2. Add hozzá az almaecetet és az édesítőt.
3. Keverd el benne az aktív szenet és öntsd fel vízzel.
4. Ízlés szerint citromfűvel, mentalevéllel ízesítsd, vagy adj hozzá jégkockát.
Azonnal fogyasztható, éhgyomorra még hatékonyabb!
