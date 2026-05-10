2026. máj. 10., vasárnap

Túl gyakran jársz pisilni? Akkor gyorsan szokj le ezekről az italokról

Ha azt hitted, a vizelés gyakorisága csak azzal függ össze, hogy mennyit iszol, akkor tévedtél. Egy orvos most lebontja a tabukat, és elárulja, mivel függ össze igazán a pisiszám.

A túl gyakori és a túl ritka mosdólátogatás sem jó. De létezik egyáltalán olyan pisilési mennyiség, amihez tudnánk viszonytani, hogy a mi egészségünk rendben van-e? A válasz komplexebb annál, mint amit egyetlen igennel vagy nemmel le lehetne zárni. 

Ezért pisilsz gyakrabban a kelleténél

  • A vese működését számos tényező befolyásolja.
  • Számít az is, hogy mennyit és mit iszol.
  • Egy orvos, most segít kiigazodni a mosdóhasználat útvesztőjében.

Azt már tudjuk, hogy mit okoz a zuhanyzás közbeni pisilés, ahogy az se titok, miért kell gyakrabban vizelned a hidegben. Most nézzük meg, mennyi mosdólátogatás számít normálisnak egy nap alatt. Vannak, akik még éjjel is felébrednek, hogy meglátogassák a mosdót, mások viszont naponta mindössze kétszer teszik meg ezt az utat. Az, hogy hol helyezkedsz el ezen a skálán, bizony rengeteget elárulhat az általános egészségi állapotodról. 

Hamid Abboudi urológus szerint ebben nagy szerepet játszik az életkor. Míg egy kisgyerek napi 8-14 alkalommal is pisilhet, addig ez a szám egy idősebb gyereknél lecsökken 6-12 alkalomra. A kamaszokra a napi 4-6 mosdószünet jellemző –  de ezt a hormonális változások befolyásolhatják. A felnőttek esetében a napi 5-8 WC-látogatás számít normálisnak, 60 felett pedig átlagosan 10 alkalommal pisilnek. 

Most, hogy ismered a hozzávetőlegesen egészséges pisiszámokat, nézzük, mi befolyásolhatja.

Az urológus elmondta a Metro magazinnak, hogy a tea, a kávé, az alkohol vagy a szénsavas italok fogyasztása gyakoribb vizelést eredményeznek, hiszen „a húgyhólyag túlzott aktivitását okozhatják”. Ha tehát nem szeretnél minden órában pisilni rohanni, jobb, ha ezeket az italok elkerülöd.

