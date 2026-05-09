Ezért lehet rákos olyan sok fiatal − Hátborzongató összefüggésre derült fény

Sok zöldséget eszel, hogy minél egészségesebb legyél? Egy friss kutatás most hátborzongató összefüggésre derített fényt. A szakértők ugyanis megtalálhatták azt, ami hatalmas szerepet játszhat a fiatalabb rákbetegek számának növekedésében.

Korábban a vastagbélrák tipikusan szinte csak az idősebb korosztályt érintette. Ez azonban az utóbbi években világszerte megváltozott, egyre több fiatal felnőttnél is diagnosztizálják ezt a fajta rákbetegséget. Bár ennek pontos kiváltó okai továbbra sem teljesen ismertek, a kutatók látókörébe most egy új rákkeltő anyag is bekerült. 

Egyre gyakoribb a fiatal felnőttek körében a vastagbélrák - ez lehet az oka.
  • Egy kutatás egy, a mezőgazdaságban alkalmazott vegyszer és a rák közötti kapcsolatot vizsgálta.
  • Egyértelműen kimutatták, hogy azokon a területeken, ahol használták, több volt a korai megbetegedés.
  • A szakértők azonban nem csengetik meg a vészharangot, ugyanis további vizsgálatokra van szükség.

Újabb lehetséges rákkeltő anyag a konyhákban

Bár többen állítják, bizonyos ételekkel megelőzhető a vastagbélrák, egy spanyol tanulmány eredményei ezt most átfordíthatják. A kutatásban 50 év alatti fiatal felnőttek és idősebb betegek adatait hasonlították össze. A daganatos betegségekkel kapcsolatban korábban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, de most az ismert kockázati tényezők – például a dohányzás vagy az étrend – mellett, egy kevésbé vizsgált tényező is felmerült, mint lehetséges kiváltó ok. Ez pedig nem más, mint a picloram nevű gyomirtó.

Ez a vegyszer távol áll a házilag alkalmazott, egyszerű gyomirtótól, mivel elsősorban széles levelű gyomnövények ellen használják mezőgazdasági és ipari területeken. A vizsgálat szerint azokban a régiókban, ahol nagyobb mennyiségben alkalmazzák, több korai kezdetű vastagbélrákos esetet regisztráltak.

A picloram, mint lehetséges rákkeltő anyag, a növények hormonháztartásába avatkozik be, rendellenes növekedést idézve elő, ami végül a gyomnövény pusztulásához vezet. A szakértők szerint az is aggasztó lehet, hogy a hatóanyag a talajban hosszú ideig megmaradhat.

Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy az áprilisban publikált kutatás egyelőre csak összefüggést mutatott ki, nem pedig bizonyít ok-okozati kapcsolatot. A daganatos betegségek, vagyis a rák kialakulása ugyanis általában több tényező együttes hatásának eredménye, ezért a pontos kockázatok feltérképezéséhez további, célzott vizsgálatokra van szükség.

