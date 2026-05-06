Kiderült a titok: ezért tűnik szinte érintetlennek a székletben a kukorica

Talán nem is tudtad, hogy egész életedben ezen gondolkodtál. Most gasztroenterológusok fedik fel, hogy miért a kukorica a egyetlen olyan étel, ami látszatra teljes egészben megy át az emésztőrendszerünkön. Tedd félre a széklettel kapcsolatos prüdériát!

A kukoricás ételek nagyon népszerűek, de sokan úgy vélik, talán feleslegesen esszük ezt az észak-amerikai kontinensről származó zöldséget. Miért? Mert másnap reggel a WC-n ülve úgy tűnhet, hogy megemésztetlenül távozik a széklettel együtt. Ez azonban csak félig igaz.

Kukorica a székletben: ez az oka.
Az senki előtt sem titok, hogy az emésztőrendszer rendkívül fontos feladatot lát el a szervezeten belül, többek között egyik fő feladata, hogy a széklettel bírja távozásra a megemésztett táplálékot. A gyomor és bélrendszer az elfogyasztott ételek tápanyagainak lebontására enzimeket és savakat használ, azt pedig, ami ebből a bonyolult folyamatból megmarad, később a WC-ben köszön vissza. Azonban, ha olyan ételeket eszünk, mint például a kukorica, ez nem mindig lesz így.

A kukoricának valóban olyan híre van, hogy étkezés után másodszor is felbukkan 

– mondja Dr. Leybelis Padilla gasztroenterológus, aki azt is hozzáteszi, hogy az, amit a székletben látunk, gyakran csupán a kukorica külső héja, az úgynevezett terméshéj. Ennek pedig az az oka, hogy a keményítőtartalmú zöldségnek ez a része a legtöbb ember számára emészthetetlen növényi rostokból áll. Dr. Susan Kais, gasztroenterológus szakorvos a Huffpostban mindenkit megnyugtat, hiszen ez teljesen normális. Ez egészen egyszerűen csak azt tükrözi, hogy az emberek legnagyobb része nem rendelkezik az ilyen típusú, egyébként egészséges növényi rostok megemésztéséhez szükséges enzimekkel.  

Tehát a kukorica belső részét képesek vagyunk hasznosítani, de a külső rostos héjat nem, így az a salakanyagokkal együtt távozik másnak a szervezetünkből.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
