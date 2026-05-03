Néhány tünet, amit nem veszünk komolyan, de súlyos betegség okozhatja – Ha ezt tapasztalod, ne csak legyints egyet!

megelőzés cukorbetegség diabétesz
Bába Dorottya
2026.05.03.
Milliók életét keseríti meg a diabétesz, az egyik legsúlyosabb tünetét pedig egy egészen jelentéktelen jel vetíti előre. Ha időben felismerjük a cukorbetegség jeleit, évek szenvedésének vehetjük elejét.

A lakosságnak közel 10%-a érintett cukorbetegségben, pedig az első jelek már jóval a kialakulása előtt is megjelennek. A cukorbetegség jeleit azért nehéz felismerni, mert egyik sem olyan látványos. Ugyanez a későbbi tünetekre is igaz, ami sajnos az egyik legsúlyosabb szövődményhez vezet, amit a diabétesz okozhat. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Cukorbetegség jelei
A cukorbetegség jelei már jóval a betegség kialakulása előtt megjelennek.
A cukorbetegség jelei és tünetei

  • A kettes típusú cukorbetegséget olyan tünetek előzik meg, mint a szomjúság, bőrproblémák, homályos látás.
  • Cukorbetegség jeleinek észlelése segíti a megelőzést.
  • A diabétesz láb korai tüneteit sokan félvárról veszik.

Fehér gyilkos, avagy a cukorbetegség jelei

A diabétesz előtti állapot, azaz az inzulinrezisztencia eleinte tünetmentes, ám ahogy kimerül a hasnyálmirigy, egyre kevesebb inzulin termelődik, csökken a glükóz tolerancia és kialakul a 2-es típusú cukorbetegség. Az állandó éhségérzet, fokozott szomjúság intő korai jel, ami a szervezet felborult vércukor-szintjét hivatott helyre billenteni. A felgyülemlett cukortól gyakori vizelés útján igyekszik szabadulni a szervezet, a beépülni képtelen glükóz miatt pedig kimerültség alakulhat ki.

Mivel a diabétesz károsítja az ereket, és a szem vízellátását, homályos látás, megfelelő kezelés hiányában látásvesztés alakulhat ki.

Azonban a cukorbetegség jelei a bőrön a legfeltűnőbbek. A károsodott erek, idegek, romló vérkeringés miatt sebgyógyulási zavarok léphetnek fel, amivel együtt a fertőzések kockázata is nő. Mivel a vérben és vizeletben lévő cukor remek táptalaja a gombás fertőzéseknek, a hajlatokban megjelenhetnek a telepek. Az idegek károsodása miatt neuropátia alakul ki, ami zsibbadásban, fájdalomban, érzéskiesésben mutatkozhat meg. Túlsúlyos páciensek esetén a bőrön sötét foltok jelennek meg.

Azonban a bőrön jelentkező tüneteket azután is figyelni kell, miután bebizonyosodott a cukorbetegség.

Ezt a tünetet figyeld, ha cukorbeteg vagy!

A diabéteszes láb a végtagon megjelenő fekélyes elváltozásokat takarja. Jellemzően a tartós nyomás, illetve a diabétesz miatt roncsolódott erek és idegek, valamint a vérkeringés romlása okozza. Kezelés hiányában gyakran vezet amputációhoz. 

Első jelei kisebb dörzsölésekben, bőrkeményedésekben, sebekben, apró repedésekben nyilvánulnak, meg, melyek normál esetben hamar begyógyulnak.

Igen ám, csakhogy cukorbetegség esetén pont a sebgyógyulás az, ami nehezen megy. Hogyha félvárról vesszük ezeket a korai diabétesz láb tüneteit, hamar kialakulhatnak a mélyülő sebek és fekélyesedés. Ha már nyugalmi állapotban is fáj a láb, azonnal lépni kell: a rendszeres orvosi vizsgálatok mellett alapos lábápolás, életmódváltás és kényelmes cipők hordása javasolt.

A cukorbetegség nem játék, egészségünk pedig csak egy van, így ha felfedezzük a korai tüneteket, ne késlekedjünk azonnal életmód válásba fogni és orvosi segítséget kérni. Hisz a megelőzésre szánt plusz energia rengeteg szenvedéstől tud megvédeni minket a jövőben.

