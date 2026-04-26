2026. ápr. 26., vasárnap

Alattomos, kínó és bármikor lecsaphat − Így vess véget a falásrohamoknak!

Nagy Kata
2026.04.26.
Egy egyszerű, olcsó és hatékony alapanyag új szintre emelheti a fogyókúrádat! Ezzel a filléres finomsággal örökre búcsút mondhatsz a kínzó falásrohamoknak és a másnap reggeli bűntudatnak.

Minden fogyókúrázó jól ismeri a falásrohamokat: általában akkor csapnak le sunyi és alattomos módon, amikor egész nap tartottad magad, egészséges és tápláló ételeket ettél, hogy aztán hazaérj és azt érezd, hogy az asztal sarkát is képes lennél felfalni egy kis mogyorókrémmel megkenve. Pedig könnyedén véget vethetsz ennek a kínzó érzésnek: csupán egyetlen alapanyag kell hozzá! 

A falásrohamok a legtöbb nő életét megkeserítik. 
Ints búcsút a falásrohamoknak a világ legegyszerűbb módszerével 

A falási rohamok sok ember életét megnehezítik és gyakran nem pusztán akaraterő kérdéséről van szó. A modern táplálkozástudomány és több kutatás is rámutat: a hirtelen jelentkező, kontrollálhatatlan éhség mögött legtöbbször vércukorszint-ingadozás, rosszul összeállított étrend vagy érzelmi terhelés áll. Éppen ezért nem meglepő, hogy egyre többen keresnek természetes, olcsó és egyszerű megoldásokat a probléma kezelésére. Az egyik leggyakrabban emlegetett csodaszer a zabpehely, amely szinte minden háztartásban megtalálható. Ez nemcsak olcsó, hanem rendkívül hatékonyan képes hosszan tartó teltségérzetet biztosítani. A titka a magas rosttartalomban rejlik, amely lassítja az emésztést, így az étkezések után sokkal később jelentkezik újra az éhség. 

Egy friss tanulmány szerint azonban a zabkorpa még hatékonyabb lehet, ha a fogyás a cél

A zabkorpa ugyanis az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb rostforrás, ami hatékonyan segíthet az éhségérzet szabályozásában és a falásroham leküzdésében. Magas rosttartalma miatt a gyomorban vizet szív magába, majd megduzzad, ezáltal pedig hosszabb időre biztosít teltségérzetet. Mindezek mellett lassítja a szénhidrátok felszívódását és egyenletesebbé teszi a vércukorszintet. 

Hatalmas előnye, hogy sokoldalúan felhasználható: keverhető joghurtba, zabkásába, turmixba, de sütéshez is könnyen felhasználható. 

Így könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe anélkül, hogy nagyobb életmódbeli változatosságra lenne szükség. 

Egy olcsó, magas rosttartalmú alapanyag, a zabkorpa segíthet a falási rohamok mérséklésében, mert lassítja az emésztést és hosszan tartó teltségérzetet biztosít. Emellett stabilizálja a vércukorszintet is, így csökkenti a hirtelen fellépő éhségérzetet és az ebből fakadó túlevés esélyét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu