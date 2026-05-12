80 millió forintos sérelemdíjat kaphatnak Till Tamás szülei

Till Tamás eltűnése napján kerékpárral indult el otthonról, hogy megnézze a közeli vadasparkban született kiscsikót. Soha nem ért haza. Szülei, Katalin és Mátyás hosszú éveken át abban bíztak, hogy a fiuk életben van, és egyszer hazatér. A reményük tavaly nyáron foszlott szerte, amikor kiderült: Tamás földi maradványai előkerültek egy bajai ingatlan melléképületének betonja alól.

A kisfiú holttestét valószínűleg nem találták volna meg, ha F. János nem jelentkezik a rendőrségen. A férfi eredetileg azért ment be, mert vádalkut szeretett volna kötni egy ismerőse érdekében, és azt állította, tudja, mi történt Till Tamással. Először korábbi alkalmi munkaadójára próbálta terelni a gyanút, később azonban beismerő vallomást tett. A vallomásában a saját múltjáról is hosszan beszélt. Elmondta, hogy nevelőszülőknél és intézetben nőtt fel, gyermekkorában pedig többször is bántalmazták nála erősebb fiúk. Egy ideig kéregetésből élt, később azonban barátai segítségével cégeket alapított, és sikeres vállalkozó lett. Amikor 2024-ben gyanúsítottként hallgatták ki, azt mondta, havi kétmillió forintos saját jövedelme van, ugyanakkor egy magánszemélynek 22 millió forinttal tartozik. Akkoriban Magyarországon nem adózott.

Till Tamás szüleit Lichy József ügyvéd képviseli. A jogász a Borsnak arról beszélt, hogy a férfhoz köthető egy hatlakásos társasház Budapest egyik külső kerületében: a tulajdoni lapon nem ő szerepel ugyan tulajdonosként, de a lakások haszonélvezeti joga az övé. Az ügyvéd kérte az ingatlan zár alá vételét, ezt azonban megtagadták.

Számíthatnak-e Till Tamás szülei valamiféle kártérítésre?

„A magyarországi bírói gyakorlat szerint a szülőknek fejenként 40, azaz összesen 80 millió forintos sérelemdíjat ítélhetnének meg. A polgárjogi igény élet elleni bűncselekményeknél a bűnügyi eljárásban nem érvényesíthető, csak külön, párhuzamosan indított perben” – tájékoztatott Lichy József.

Az ügyvéd azt is elmagyarázta, miért bonyolult a jogi helyzet.

„Ha a pert elindítom, azt felfüggesztik, és a büntetőügyben hozott jogerős döntés függvényében lehet folytatni. Legalábbis akkor, ha a vádlottat elítélik” – mondta Lichy József, hozzátéve, hogy a zár alá vételt jelenleg csak az igény biztosítására lehet kérni.