A Dawson és a haverok sztárjának felépüléséért milliók imádkoztak, miután a színész nyilvánosságra hozta harmadik stádiumú rákdiagnózisát. Most azonban szomorú napra ébredtünk: James Van Der Beek felesége, Kimberly Van Der Beek bejelentette, hogy a férje szervezete három év után feladta a harcot a vastagbélrák elleni küzdelemben.

James Van Der Beek halálának hírét a felesége, Kimberly osztotta meg a nyilvánossággal

Meghalt James Van Der Beek A színésznél 2023-ban harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak

2024-ben őszintén beszélt az állapotáról a nyilvánosság előtt és elárulta, hogy tudatosan vonult vissza a színészkedéstől, hogy a gyógyulásra és a családjára koncentráljon

Betegségéről mindig nyíltan és őszintén beszélt, megosztotta a legmegrázóbb részleteket is az állapotával kapcsolatban.

Most azonban a 3 éven keresztül méltósággal viselt betegsége után Van Der Beek 2026. február 11-én életét vesztette.

Halálának hírét a felesége, Kimberly hozta nyilvánosságra.

James Van Der Beek mellett számtalan világsztár küzd gyógyíthatatlan betegséggel

A Dawson és a haverok sztárjának tragédiája emlékeztet minket aara, hogy még a legnagyobb világsztárok is szembesülhetnek az élet legkeményebb küzdelmeivel. Számos híresség nyíltan és őszintén vállalja betegségét, hogy inspirációt adjon a sorstársainak és felhívja rá a figyelmet, hogy a betegség nem válogat. Öt olyan filmsztárt hoztunk nektek, akik a nyilvánosság elé tárták egészségügyi küzdelmüket.

1. Charlie Sheen HIV+

A Két pasi meg egy kicsi sztárjánál 2011-ben diagnosztizálták a fertőzést. Charlie Sheen 4 éven keresztül titkolta, hogy HIV-fertőzött, azonban rengetegen zsarolták, így úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza állapotát. Elmondta azt is, hogy a betegséggel sokkal könnyebb volt megküzdeni, mint azzal a tudattal, hogy titkolnia kell az egészségügyi helyzetét. A színész azóta az akarata ellenére is a HIV-betegség elleni küzdelem arcává vált és rengeteg ember az ő hatására ment el szűrővizsgálatokra. Az pedig csak a hab a tortán, hogy Charlie eloszlatott egy csomó tévhitet a betegséggel kapcsolatban.

2. Michael J. Fox Parkinson-kór

A Vissza a jövőbe színészét 28 éves korában fiatalkori Parkinson-kórral diagnosztizálták. Kezdetben az orvosai mindössze 10 évet jósoltak neki, ő azonban mindenkire rácáfolt és idestova 36 éve él együtt a betegségével. Azóta egy agyműtéten és egy gerincműtéten is átesett, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy visszatérjen a színészkedéshez és családot alapítson. Ráadásul megalapította a Michael J. Fox Parkinson Alapítványt, amely dollármilliókat gyűjtött az évek során a betegség gyógymódjának kutatására.