A Dawson és a haverok sztárjának felépüléséért milliók imádkoztak, miután a színész nyilvánosságra hozta harmadik stádiumú rákdiagnózisát. Most azonban szomorú napra ébredtünk: James Van Der Beek felesége, Kimberly Van Der Beek bejelentette, hogy a férje szervezete három év után feladta a harcot a vastagbélrák elleni küzdelemben.
Meghalt James Van Der Beek
- A színésznél 2023-ban harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak
- 2024-ben őszintén beszélt az állapotáról a nyilvánosság előtt és elárulta, hogy tudatosan vonult vissza a színészkedéstől, hogy a gyógyulásra és a családjára koncentráljon
- Betegségéről mindig nyíltan és őszintén beszélt, megosztotta a legmegrázóbb részleteket is az állapotával kapcsolatban.
- Most azonban a 3 éven keresztül méltósággal viselt betegsége után Van Der Beek 2026. február 11-én életét vesztette.
- Halálának hírét a felesége, Kimberly hozta nyilvánosságra.
James Van Der Beek mellett számtalan világsztár küzd gyógyíthatatlan betegséggel
A Dawson és a haverok sztárjának tragédiája emlékeztet minket aara, hogy még a legnagyobb világsztárok is szembesülhetnek az élet legkeményebb küzdelmeivel. Számos híresség nyíltan és őszintén vállalja betegségét, hogy inspirációt adjon a sorstársainak és felhívja rá a figyelmet, hogy a betegség nem válogat. Öt olyan filmsztárt hoztunk nektek, akik a nyilvánosság elé tárták egészségügyi küzdelmüket.
1. Charlie Sheen HIV+
A Két pasi meg egy kicsi sztárjánál 2011-ben diagnosztizálták a fertőzést. Charlie Sheen 4 éven keresztül titkolta, hogy HIV-fertőzött, azonban rengetegen zsarolták, így úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza állapotát. Elmondta azt is, hogy a betegséggel sokkal könnyebb volt megküzdeni, mint azzal a tudattal, hogy titkolnia kell az egészségügyi helyzetét. A színész azóta az akarata ellenére is a HIV-betegség elleni küzdelem arcává vált és rengeteg ember az ő hatására ment el szűrővizsgálatokra. Az pedig csak a hab a tortán, hogy Charlie eloszlatott egy csomó tévhitet a betegséggel kapcsolatban.
2. Michael J. Fox Parkinson-kór
A Vissza a jövőbe színészét 28 éves korában fiatalkori Parkinson-kórral diagnosztizálták. Kezdetben az orvosai mindössze 10 évet jósoltak neki, ő azonban mindenkire rácáfolt és idestova 36 éve él együtt a betegségével. Azóta egy agyműtéten és egy gerincműtéten is átesett, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy visszatérjen a színészkedéshez és családot alapítson. Ráadásul megalapította a Michael J. Fox Parkinson Alapítványt, amely dollármilliókat gyűjtött az évek során a betegség gyógymódjának kutatására.
3. Daniel Radcliffe diszpraxia
Ritka agyi betegségben szenved Harry Potter megformálója. Daniel Radcliffe betegsége, a diszpraxia egy születési rendellenesség, amely során a nem alakul ki a pontos testtudat. A betegségben szenvedők nem érzik a saját testük határait és nem képesek bonyolult, kézügyességet igénylő mozdulatok kivitelezésére. A színész fiatalon még a cipőfűzőjét sem volt képes bekötni, emiatt csúfolták és bántották az iskolában. Ennek hatására a színészet felé fordult, a többi pedig – ahogy mondani szokás – már történelem.
4. Justin Timberlake Lyme-kór
A színész-énekes tavaly dobta le a bombát, amikor nyáron bejelentette, hogy ideiglenesen visszavonul a színpadtól, miután Lyme-kórt diagnosztizáltak nála. Justin Timberlake őszintén beszélt arról, hogy milyen fizikai- és lelki nehézségeken kell keresztülmennie a betegsége miatt. Ez a főként fertőzött kullancsok által terjesztett betegség általános fáradtságot, izomgyengeséget, lázat és fejfájást okozhat, hosszú távon pedig súlyos idegrendszeri- és szívproblémákhoz vezethet.
5. Eric Dane ALS
A Grace klinika sztárja a világ egyik legalattomosabb betegségével küzd. Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát, később pedig arról beszélt, hogy a teste jobb oldala már nem követi az agya parancsait. Néhány hónappal később beszámoltunk arról, hogy Eric kerekesszékbe kényszerült és romlott az állapota. Ennek ellenére továbbra is folytatja színészi pályafutását és esze ágában sincs feladni a küzdelmet.
