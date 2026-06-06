Mostanában egyszer többen próbálják kerülni a pékárukat, de valljuk be őszintén, egy jó szendvicshez mégiscsak elengedhetetlenek. Kevesebb csábító élelmiszer létezik, mint egy frissen sült, ropogós fehér kenyér. Egy tudós szerint azonban rosszabbat nem is tehetnél a szervezeteddel.

Valóban halált okozhat a fehér kenyér? Most kiderül az igazság!

Forrás: 123rf.com

Nem a tápanyagtartalmával van probléma.

Nem is attól függ, hogy mennyire friss.

A fehér kenyérhez használt liszt az, ami elképesztően ártalmas.

Egy humánbiológus véleménye a fehér kenyérről

Azt már régóta tudjuk, hogy a barna a fehér kenyérrel szemben sokkal jobb választás. Az egészségtudatos emberek ráadásul, ha esznek is pékárut, az inkább rozsos vagy teljes kiőrlésű. A szendvicsként vagy épp köretként fogyasztott fehér kenyér ideje tehát már jelenleg is meg van számlálva, de még mindig sokan csak ezt veszik. Az rendben van, hogy nem életet meghosszabbító szuperélelmiszer, de arra eddig álmunkban sem gondoltunk volna, hogy közelebb vihet a halálunkhoz.

Gary Brecka humánbiológus nemrég egy podcast műsorban fejtette ki véleményét a fehér kenyérről:

Minél fehérebb a kenyér, annál gyorsabban halsz meg

− jelentette ki egyszerűen és nyersen. A tudós ezalatt azokra a vegyszerekre utalt, amelyeket lisztfehérítésre használnak. Állítása szerint ő csak kovászos kenyeret hajlandó enni, mivel úgy véli, sok fehér kenyérhez olyan lisztet használnak, amelyet „tényleges fehérítővel” kezeltek.

Ezek után kétszer is meggondolod, hogy a fehér kenyér mellett dönts-e? Figyelj, mert a hazai lisztfehérítés más szabályozások alá esik!

Forrás: 123rf.com

A biológus azt is elárulta, hogy az ilyen típusú fehér kenyér hosszú távon belső gyulladást, bél diszbiózist és olyan mentális problémákat okozhat, mint a szorongás, depresszió és krónikus fáradtság.

Valóban halált okozhat a Magyarországon kapható fehér kenyér?

Az őrölt lisztben található természetes sárgás pigmentek semlegesítését gyakran kémiai úton, például benzoil-peroxiddal vagy klórgázzal érik el. Ez az eljárás azonban elsősorban az Egyesült Államok pékségeire lehet jellemző, az Európai Unióban a klórgáz és számos más, erős vegyszer használata szigorúan tiltott vagy korlátozott. Az itthon kapható fehér kenyér lisztjét tehát általában aszkorbinsavval vagy foszfátokkal kezelik. A hazai fehér kenyér tehát nem kifejezetten egészséges, de nem is feltétlenül sorolható a halált okozó kategóriába.