A nyári forróság sokak számára kellemetlen, ám bizonyos csoportoknál komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. Az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők és a krónikus betegséggel élők mellett a kutatások szerint a nők is fokozottan veszélyeztetettek lehetnek extrém hőség idején.

A nők is fokozottan veszélyeztetettek lehetnek extrém hőség idején.

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Nem minden szervezet reagál ugyanúgy a hőségre

Több európai vizsgálat arra jutott, hogy hőhullámok alatt az idősebb nők körében magasabb lehet a hőséghez köthető egészségügyi problémák és halálozások aránya, még akkor is, ha az életkort is figyelembe veszik. Egy korábbi franciaországi elemzés szerint az azonos korú nők esetében mintegy 15 százalékkal magasabb volt a hőséghez kapcsolódó halálozási arány, mint a férfiaknál.

Mi állhat a háttérben?

A szakemberek szerint több tényező együttesen magyarázhatja a különbségeket.

A verejtékezés szerepe

A szervezet egyik legfontosabb hűtőrendszere az izzadás. Egyes kutatások szerint a nők átlagosan kevesebbet izzadnak, mint a férfiak, ezért extrém melegben nehezebben tudják leadni a felesleges hőt. Ez különösen az idősebb korosztályban jelenthet problémát, hiszen az életkor előrehaladtával az izzadás hatékonysága természetes módon is csökken.

A hormonok is befolyásolhatják a hőérzetet

A hormonális változások szintén hatással lehetnek a test hőszabályozására. A menstruációs ciklus, a menopauza vagy akár a terhesség során bekövetkező hormonális ingadozások módosíthatják a testhőmérsékletet és a hőségérzetet. A menopauzán átesett nők például gyakran számolnak be fokozott melegérzetről és hőhullámokról, amelyek a nyári kánikulában még megterhelőbbé válhatnak.

A szívnek is nagyobb terhelést jelenthet a hőség

Amikor meleg van, a szervezetnek keményebben kell dolgoznia azért, hogy fenntartsa a megfelelő testhőmérsékletet. Ez fokozott terhelést ró a szív- és érrendszerre. Egyes kutatások szerint a hőstressz a női szervezetben erősebb kardiovaszkuláris reakciót válthat ki, ami növelheti a rosszullétek és a kiszáradás kockázatát.

Különösen veszélyes lehet a meleg az idősekre és a várandósokra

Az idősebb nők esetében a kockázatot tovább növeli, hogy gyakrabban élnek egyedül, illetve sokszor később veszik észre a kiszáradás jeleit. A várandósság szintén fokozhatja a hőség okozta terhelést, mivel ilyenkor a szervezet eleve nagyobb igénybevételnek van kitéve. A szakértők szerint a tartós hőség növelheti a terhességi komplikációk kockázatát is.