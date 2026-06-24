Így hűtsd házi kedvenceid a nyári melegben: a kutyák és a cicák is hálásak lesznek érte

A nyári meleg házi kedvenceinket még jobban megviseli, mint bennünket, ugyanis a kutyusok és cicusok is keveset izzadnak, sajnos emiatt a hőguta kockázatának is ki vannak téve. Éppen ezért még több odafigyelést igényelnek, mint például tavasszal vagy ősszel. Kutya és macska is van otthon, esetleg csak az egyik? Ha bármelyikre is igennel válaszoltál, akkor érdemes ezeket a hűtési praktikákat ellesned, mielőtt megtörténne a baj.

A kutya és macska hűtése is fontos a kánikulában.

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A háziállatokat is ugyanúgy megviseli a kánikula, mint bennünket.

Számos trükk létezik arra, hogy megkönnyítsd a kutyád vagy a cicád életét a legnagyobb hőségben.

De mégis hogyan zajlik a cica és a kutya hűtése? Mutatjuk a legpraktikusabb tippeket.

Kutya és macska hűtése kánikulában

A hőguta az állatoknál életveszélyes lehet, ez a sokkszerű állapot akkor lép életbe, amikor a testük képtelen leadni a felesleges hőt. Elég komoly szövődmények is kialakulhatnak, például összeomolhat a vérkeringésük vagy agy- és tüdőödémájuk lehet. Ha nem kerülnek állatorvoshoz azonnal, akár el is pusztulhatnak. Éppen ezért nem feledkezhetünk meg az állatok hűtéséről. Számos remek trükk létezik arra, hogy megkönnyítsük házi kedvenceink életét a legnagyobb forróságban, amelyeket ha bevetsz, biztosan hálásak lesznek a kutyusaid vagy cicusaid.

Friss ivóvíz biztosítása: rakj ki a lakásba vagy a kertbe több itatótálat, akár még pár szem jégkockát is tehetsz bele. Árnyékos hely kialakítása: fontos, hogy a kertben legyen egy olyan rész, ami folyamatosan árnyékot biztosít a kint tartott állatoknak. Ha nincs egy fa vagy nagyobb bokor az udvaron, akkor be lehet vetni egy árnyékoló hálót vagy egy napvitorlát. Az árnyékolót mindenképp egy olyan részre szereld fel, ahol a talaj is hűvösebb. Hűtőszőnyeg vagy nedves törölköző kihelyezése: ezekre cicák és kutyák is szívesen fekszenek, különösen akkor, ha már tényleg melegük van. A hűtőszőnyeg előnye, hogy egy olyan speciális hűsítő géllel rendelkezik, amely akkor fejti ki hatását, miután az állat ráfekszik a matracra. Vízes hűtés: vegyél egy törölközőt, amit nedvesíts be, de ne hideg, hanem langyos vízzel! A jeges víz hirtelen érösszehúzódást okozhat, ami akadályozhatja a hőleadást. Utána a vizes törölközővel törölgesd át a kutya vagy a cica bundáját. Jégakku bevetése: a fagyasztóból kivett jégakkut hűtsd le a hűtőben vagy a konyhapulton, miután már érezhető rajta, hogy csak enyhén hideg, akkor csavard be azt egy törölközőbe és helyezd el az állat fekhelye közelében.

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