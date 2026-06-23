Brutális hőhullám közelít Magyarország felé, rekordok dőlhetnek: ekkor ér ide a 40 fok

Az elmúlt napok 32-33 fokos maximumai után tovább erősödik a kánikula, a meteorológusok pedig arra számítanak, hogy a következő időszakban napi melegrekordok is megdőlhetnek. Hőhullám közelít Magyarország felé.

40 fokos forróság közelít Magyarország felé, újabb hőhullámra készülhetünk

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A HungaroMet friss Facebook-bejegyzése szerint tartós melegedés várható, és az ország több pontján is 40 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcsértékek fordulhatnak elő. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az ilyen mértékű hőség nemcsak az emberek szervezetét terheli meg, hanem a természetre és az infrastruktúrára is komoly hatással lehet.

„Jövő hétfőn és kedden lehet, hogy majd sóvárogva gondolunk vissza arra, milyen kellemes is volt az a 32, 33 fok körüli csúcsérték az előző hét elején... Ez pedig azért van, mert - ahogy a kecskeméti fáklya diagramon is láthatjátok - napról napra egyre nagyobb lesz a forróság, méghozzá olyannyira nagy, hogy 29-én és 30-án a bűvös 40 °C-os értéket is jó eséllyel elérheti a hőmérséklet az ország határain belül. Most úgy néz ki, hogy a következő egy hétben napi melegrekordok is dőlnek majd" - írják.

Hőhullám Európában: már halálos áldozatok is vannak

Európa több országában is rendkívüli kánikula tombol, amely már halálos áldozatokat is követelt. Franciaországban a beszámolók szerint legalább 18 ember halt meg a hőhullámmal összefüggésben. Az áldozatok között van két kisgyermek is, akik egy felforrósodott autóban rekedtek. A szélsőséges időjárás miatt Franciaország több térségében rendkívüli intézkedéseket vezettek be, egyes helyeken iskolákat zártak be. Bordeaux környékén 41,9 fokot mértek, ami helyi melegrekordnak számít.

Spanyolország hűvösebbnek számító vidékein is már 40 fok van, az Egyesült Királyságban pedig történelmi, akár 40 fok feletti júniusi rekordok megdőlésére számítanak. A meteorológusok szerint az extrém forróság tartós lesz, ezért a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a lakosságtól.

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