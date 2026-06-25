Óriási a veszély Európa tengerpartjain: húsevő baktérium jelent meg a Földközi-tenger strandjain

Európa tengerpartjait a következő hónapokban turisták millióit látogatják meg, ám egyre több olyan kockázattal kell számolniuk, amelyet a klímaváltozás és a part menti területek zsúfoltsága is okoz. Az elmúlt években több európai partszakaszon is be kellett zárni a strandokat, mert a fürdőzés veszélyessé vált. A probléma különösen a Földközi-tenger térségében nagy, itt a vízhőmérséklet emelkedése és a növekvő turizmus átalakítja a partvidéki környezetet.

Több spanyol strandot is be kellett zárni a Vibrio húsevő baktérium miatt - Képünk illlusztráció

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„A Földközi-tenger megmutatja nekünk, milyen lenne egy felmelegedett világ” – mondta az Euronewsnak Hatim Aznague, a Földközi-tengeri Unió projekt-, klíma- és energiaügyi rezilienciaelemzője. Szerinte azok az országok, amelyek ezen a tengeren osztoznak, még dönthetnek úgy, hogy közösen keresnek megoldást.

Miért veszélyes a húsevő baktérium?

Legjobban a Vibrio baktérium miatt aggódnak a szakértők - ezt a köznyelvben gyakran húsevő baktériumként emlegetik. Valójában vízi mikroorganizmusokról van szó, amelyek normális esetben is előfordulnak tengeri és brakkvizekben (félsós vizek), főként olyan területeken, ahol a folyók a tengerbe ömlenek. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA szerint a Vibrio tengeri élelmiszerekben is megjelenhet, egyes törzsei pedig gyomor-bélrendszeri gyulladást, súlyos fertőzést, szélsőséges esetben halálos betegséget is okozhatnak. Arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés nyers tengeri élelmiszerek fogyasztásával is kialakulhat, illetve kockézatot jelent az is, ha a tengervíz nyílt sebbel érintkezik.

A Vibrio a kolerát okozó baktérium közeli rokona, de a két kórokozó eltérő betegségeket vált ki. Súlyos esetekben a fertőzés nekrotizáló fasciitishez vezethet, ilyenkor a seb körüli szövetek gyorsan elhalnak. A baktérium a véráramba is bekerülhet, szepszist okozhat, és egyes betegeknél akár az érintett végtag amputációjára is szükség lehet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, az ECDC a nyári időszakban fokozott óvatosságra int minden nyaralót a Vibrio miatt, különösen hőhullámok idején, a sekély part menti vizekben forul elő a baktérium. Ezeken a helyeken az is kedvez a baktériumok szaporodásának, hogy már eleve megbillent a tengeri ökoszisztéma.