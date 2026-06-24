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Európában is megjelent az ebola: ebbe az országba hurcolta be egy humanitárius misszióból hazatérő orvos

járvány Franciaország ebola
Horváth Angéla
2026.06.24.
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Ebolavírus-fertőzést mutattak ki egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban volt humanitárius misszióban. A jelenleg közép-afrikában tomboló járvány kezdete óta ez az első alkalom, hogy Európában is igazolták a vírus jelenlétét.

A francia egészségügyi minisztérium szerdán jelentette be, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságból hazatérő orvos ebolatesztje pozitív lett. A beteget elkülönítették, és a hatóságok szerint minden szükséges óvintézkedést megtettek, hogy megelőzzék a fertőzés továbbadását.

Blood sample tube for ebola virus test analysis.
Az ebola megjelent Franciaországban
Forrás: Shutterstock

Franciaországban megjelent az ebola: a beteget elkülönítették, keresik a kontaktjait

A minisztérium tájékoztatása szerint az orvost biztonságos körülmények között szállították kórházba, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a fertőzésveszélyt. A francia hatóságok járványügyi vizsgálatot indítottak, ennek célja, hogy azonosítsák mindazokat, akik kapcsolatba kerülhettek a beteggel. Az érintettekkel haladéktalanul felveszik a kapcsolatot: 21 napos önkéntes házi karanténba kell vonulniuk, és ezalatt szoros megfigyelés alatt tartják őket. A francia egészségügyi minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakosságra nézve a kockázat nagyon alacsony - írja az Euronews.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szintén alacsonynak ítélte a fertőzés kockázatát Európában. Ennek oka, hogy az ebola nem a levegőben terjed, hanem a beteg testnedveivel való közvetlen érintkezés útján adható tovább.

A kongói járványban már több mint ezren fertőződtek meg

Az ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban tört ki, ahol május közepe óta több mint 1000 igazolt fertőzést regisztráltak. A halálos áldozatok száma legalább 260. A megbetegedéseket az ebolavírus ritka, Bundibugyo nevű törzse okozza. Ez ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés.

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