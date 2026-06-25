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Matcha helyett: a zöld után egy lila latte 2026 új kedvecne

ital latte matcha
Horváth Angéla
2026.06.25.
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A matcha élénkzöld színe után után a liláé a főszerep 2026 nyarán. Az ube latte nem csak feltűnő – krémes, enyhén édeskés íze miatt mindennki imádja.

A lila ital alapja az ube, vagyis egy Délkelet-Ázsiából származó lila jamgyökér, amelyet a filippínó konyhában régóta használnak desszertekhez, fagylaltokhoz, süteményekhez és krémekhez. Ez a különlegesség most a kávézók, receptoldalak és közösségi oldalak világában is egyre nagyobb figyelmet kap.

Matcha helyett ube latte - zöld helyett lila ital az új kedvenc
Matcha helyett ube latte - zöld helyett lila ital az új kedvenc
Forrás: Shutterstock

Matcha helyett ube latte: lila, krémes és enyhén édes

Az ube latte azok kedvence lesz, akik szeretik a matcha lattét, de valami újdonságra vágynak. Íze kevésbé karakteres, mint a matcháé: kissé édeskés, krémes, vaníliás, diós vagy kókuszos jegyekkel. Az ube legjobban latteként működik, de készíthetünk belőle frappuccinót vagy jeges kávét is.

Az ube különleges színét természetes növényi színanyagok, úgynevezett antocianinok adják. Ezek megtalálhatók más lila színű élelmiszerekben is, például az áfonyában vagy a vörös káposztában. Az ube rostokat és rezisztens keményítőt is tartalmaz, ezért kiegyensúlyozott étrend részeként értékes alapanyag lehet. 

Az ube latte receptje:

Hozzávalók 1 adaghoz:

  • Ubepaszta: 1-2 evőkanál (vagy 1 tk ube por)
  • Ubekivonat: ¼ teáskanál
  • 1 adag espresso (kb. 30-40 ml) 
  • 150-180 ml tej (növényi tejjel, pl. kókusz- vagy zabtejjel is kiváló)
  • Cukos, édesítő, méz, vagy juharszirup ízlés szerint 
  • Jégkocka

Elkészítés lépései:

Egy kis tálban keverd csomómentesre az ube pasztát (vagy port), az ubekivonatot és egy kevés forró vizet (vagy meleg tejet). Öntsd az ube keveréket a tejbe, és alaposan keverd vagy habosítsd fel. Ha édesebben szereted, ekkora add hozzá az édesítőt is. 

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