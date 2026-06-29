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2026. jún. 29., hétfő Pál, Péter

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Katalin hercegné elképesztő kihívást teljesített: "A rák nemcsak a testet érinti"

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Emberfeletti teljesítménnyel hívta fel a figyelmet a rákdiagnózis utáni élet nehézségeire Vilmos herceg felesége. Katalin hercegné megmászta az Egyesült Királyság három legmagasabb hegyét, hogy adományt gyűjtsön a Royal Marsden kórház számára.

Katalin hercegné teljesítette a 37 kilométeres National Three Peaks Challenge-et. A kihívás résztvevői Anglia, Skócia és Wales legmagasabb csúcsait másszák meg. A kezdeményezés célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a rákdiagnózison túli életre, valamint, hogy támogatást gyűjtsön a Royal Marsden NHS Foundation Trust számára. Katalint is a Royal Mardsenben kezelték, azóta többször is beszélt arról, hogy mennyire hálás a munkájukért, amit a daganatos betegekért tesznek.

Katalin hercegné a holisztikus ellátás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Katalin hercegné a holisztikus ellátás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Forrás:  Getty Images

Katalin hercegné embert próbáló túrát teljesített

Katalin hercegné kihívása több mint 24 óráig tartott, ezalatt megmászta a skóciai Ben Nevist (1345 m), az angliai Scafell Pike-ot (978 m) és a walesi Yr Wyddfát (1 085 m). 37 kilométert gyalogolt, 5100 méter szintemelkedést teljesített, miközben a három helyszín között 743 kilométert utazott. 

A hercegné egyedül vágott neki az embert próbáló túrának, az útvonal mentén a hegyimentő szolgálat segítette.  Skóciából Angliába, majd Walesbe a Kensington-palota csapata szállította. 

A kihívás végén, az Yr Wyddfa lábánál családja várta: Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg, valamint szülei, Carole és Michael Middleton, illetve testvére, James Middleton.

„Lehetőség arra, hogy felfedezzem az életet a diagnózison túl”

A Kensington-palota a közösségi médiában megosztott egy június 27-i fotót Katalinról, aki a Ben Nevis csúcsán áll, baseballsapkában és esőkabátban. A kép mellett a hercegné üzenete olvasható: 

„Minden évben több százezer ember hallja ebben az országban azokat a szavakat, amelyeket senki sem akar hallani. Ami ezután következik, az egy olyan út, amely minden porcikánkat próbára teszi: fizikailag, érzelmileg, pszichológiailag és spirituálisan is htással van ránk. A kihívások a környezetünket is elérik, érinti a családtagokat, a barátokat, a munkát és azokat a pillanatokat, amelyeket egyedül töltünk a gondolatainkkal.
 

 A rák nemcsak a testet érinti. Megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, az érzéseinket, és mélyen befolyásolja az élet minden aspektusát. Ezt személyesen is megtapasztaltam, és azt is, hogy a rákkezelés alatti és utáni út többet igényel, mint pusztán a gyógyszert.

Elvállaltam a National Three Peaks Challenge-et, nemcsak azért, hogy fizikai erőpróbán vegyek részt, hanem azért is, mert ez egy lehetőség arra, hogy felfedezzem az életet a diagnózison túl, és hogy adjak valamit vissza oda, ahonnan olyan sokat kaptam. A Royal Marsden számomra egy kiemelt jelentőségű hely, az ott történő munka, a gondoskodás és a szakértelem sok ember életét változtatja meg.
 

Ezzel a kihívással szeretném felhívni a figyelmet a súlyos betegségek mélyebb hatására és a holisztikus egészségügyi ellátás fontosságára. Minden egyén más, és az egész embert figyelembe vevő ellátás biztosítása lehetővé teszi a rákbetegek és a daganatos betegségből gyógyulók számára, hogy megbirkózzanak a diagnózis mélyen személyes kihívásaival. A holisztikus terápiák kiegészítik a klinikai kezelési protokollt, és támogatják a betegeket abban, hogy megőrizzék jólétüket, ellenálló-képességüket és javítsák az életminőségüket egy rendkívül nehéz időszakban. 

Ez a kihívás a Royal Marsden Cancer Charity szervezetet és a holisztikus gyógyítás széles körű elérését támogatja. A kezelés nem csak test gyógyításáról szól, hanem arról is, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az életünkben az erőfeszítés és az elfogadás, a kontroll és a bizalom, a gondolkodás és az egyszerű lét között. Arról szól, hogy tudjuk, hogyan maradjunk a földön, hogyan tartsuk fenn a kapcsolatot és hogyan legyünk jelen, függetlenül attól, milyen terepen vagy tájon haladunk át. C” − írta Katalin a posztban. 

Katalin hercegné vasárnap este egy kisvideót is megosztott. „Együtt kiállhatunk mindenki mellett, aki a rákkal küzd, és gondoskodhatunk arról, hogy senki se magányosan vagy támogatás nélkül nézzen szembe ezzel a betegséggel. Kérlek, tudd, hogy nem vagy egyedül. C”írta a hercegné

A holisztikus ellátás fontosságára hívta fel a figyelmet

Az adománygyűjtés nemcsak a rákkezelések finanszírozását támogatja, hanem annak vizsgálatát is, hogyan illeszthető be a holisztikus gyógyítás a klinikai kezelések mellé, és miként válhat országos szinten a rákkezelés részévé. A holisztikus szemlélet magában foglalja a pszichológiai és spirituális támogatást, a fizikai aktivitást, a megfelelő táplálkozást, a kiegészítő terápiákat, valamint a természetben töltött idő fontosságának hangsúlyozását. A szakemberek szerint ezek kulcsszerepet játszanak a felépülésben és abban, hogy a betegek jobban tolerálják a kezelések fizikai és mentális terheit. Ezek a terápiák a fáradtság, a szorongás és a kezelések hosszú távú hatásainak kezelésében is segítséget nyújthatnak, miközben növelik a betegekben azt az érzést, hogy ők irányítanak és önbizalmukat, így felkészítik őket a diagnózison túli életre.

Katalin hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákos, miután egy januári hasi műtétet követő vizsgálatok daganatos elváltozást mutattak ki nála. A walesi hercegné videóüzenetben mondta el, hogy megelőző kemoterápiás kezelést kap, visszavonul, hogy a gyógyulására koncentrálhasson. Hónapokkal később, 2025 januárjában osztotta meg a jó hírt: befejezte a kezeléseket, remisszióba került. Ezt követően fokozatosan tért vissza a királyi feladataihoz. 

Katalin hercegnő és Vilmos herceg 2025 januárjában lettek a Royal Marsden NHS Foundation Trust közös védnökei.

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