Ilyen a magas IQ-jú emberek kézírása: ezekből a jelekből azonnal felismerheted

A kézírás nagyon is személyes dolog: még akkor is felismerjük valaki írását, ha csak egy rövid üzenetet vagy bevásárlólistát látunk tőle. Van, aki apró, szabályos betűkkel ír, mások hatalmas karaktereket használnak, egyesek pedig szinte olvashatatlanul vetik papírra a gondolataikat. Nem véletlen, hogy évszázadok óta próbáljuk megfejteni, vajon mit mondanak el rólunk a betűink. Egyes vizsgálatok szerint pedig még a magas IQ-ról is árulkodnak.

A kézírás is árulkodhat a magas IQ-ról.

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Az egyedi betűformák és a változatos íráskép gyakran a kreativitással hozható kapcsolatba.

A gyors, kevésbé szabályos írás nem feltétlenül jelent hanyagságot, sőt!

Ezekből a jelekből ismerhető fel a magas IQ.

Ilyen a magas IQ-jú emberek kézírása: nem ezekre a jelekre tippelnél

Az egyik leggyakrabban emlegetett jellegzetesség a gyors, lendületes kézírás. Ha valaki gyorsan gondolkodik, előfordulhat, hogy írás közben nehezére esik ugyanolyan tempóban formálni a betűket, ezért az írása összecsapottabbnak vagy kevésbé szabályosnak tűnhet. Ilyenkor előfordulhatnak összekötött betűk, lerövidített formák, kihagyott részletek vagy olyan karakterek, amelyek első pillantásra nehezebben olvashatók.

Az intelligensnek és kreatívnak tartott emberek kézírását gyakran jellemzik egyedi megoldások. Lehetnek olyan betűik, amelyek nem teljesen követik az iskolában tanult formákat, vagy bizonyos karaktereket következetesen sajátos módon írnak. A változatos betűformák azonban elsősorban azt mutatják, hogy az illető kialakította a saját írásstílusát. Ez összefügghet azzal is, hogy mennyire kreatívan közelít különböző feladatokhoz.

Érdekes jellegzetesség lehet, ha valaki kézírásában a betűk mérete nem teljesen egyforma. Egyes emberek rendkívül szabályosan írnak, míg másoknál ugyanazon a soron belül is változhat a karakterek mérete. A grafológiai értelmezések ezt gyakran a gondolkodás rugalmasságával, a kreativitással vagy a spontán önkifejezéssel kapcsolják össze.

Talán ez az egyik legérdekesebb elképzelés: a gyors és nehezen olvasható kézírást sokan automatikusan az intelligenciával hozzák összefüggésbe. Az alapgondolat szerint a gondolatok olyan gyorsan születnek, hogy a kéz nem mindig képes követni őket.