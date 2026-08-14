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2026. aug. 14., péntek Marcell

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Újabb hőkupola éri el hazánkat: ettől a naptól tér vissza a közel 40 fokos kánikula, eső nem is várható

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Bár a hidegfront hatására sem hűlt le jelentősen a levegő, az elmúlt napok a korábbiakhoz képest kellemesebben teltek. Rossz hír azonban, hogy visszatér a pusztító kánikula, és nem is olyan sokára.

Ismét őrjítő kánikula várható, bár az előrejelzések szerint a legmelegebb forróség idején is lehűl a levegő éjszakára. Csapadék azonban nem várható, hatalmas az aszály. 

Újra jön a kánikula: csapadéknak nyoma sincs.
Újra jön a kánikula: csapadéknak nyoma sincs. 
Forrás: Shutterstock/Alohaflaminggo

Visszatér a pusztító kánikula 

Szombaton már érezhetően melegszik a hőmérséklet. A sok napsütést csak kevés felhő zavarhatja, csapadék továbbra sem valószínű. A szél egyre többfelé délkeletire fordulhat, helyenként megélénkülhet. Hajnalban 13–21 fok, délután pedig 31–36 fok közötti csúcshőmérsékletre készülhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, így a hétvégére ismét visszatér a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk, a felhőzet csak időnként növekedhet meg, számottevő csapadékra nincs kilátás. A délies szél többfelé élénk lehet − írja a Köpönyeg.

A reggeli 16–24 fok után délutánra 33–38 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Bővebben a hétvége és jövő hét elején várható időjárásról a HungaroMet videójában hallhatsz.

2026 nyarán folyamatosan melegrekordok dőlnek meg

Legutóbb a 2023–2024-es El Niño járt drasztikus következményekkel, és rekordmagas hőmérsékleteket hozott. A szakértők azonban már korábban jelezték, hogy a helyzett a korábbinál is rosszabb lehet most, a folyamat pedig júniusban el is kezdődött, és most augusztusban is tart, egymást érik a hőkupolák és hőhullámok.  Számos klímamodell arra jutott, hogy az emberi tevékenység következtében zajló globális felmelegedés az El Niño-jelenségeket is befolyásolja. A jövőben ezek az események gyakoribbá és egyre erőteljesebbé válnak, ugyanis az El Niño okozta felmelegedés hozzáadódik a globális felmelegedéshez. Ez azt jelenti, hogy az érintett régiókban a tényleges hőmérsékletek példátlanok lehetnek, mivel az El Niño okozta felmelegedést a klímaváltozás is fokozza.

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