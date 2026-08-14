Megmutatta új pasiját Ariana Grande − Az énekesnő meghúzta a váratlant: FOTÓ

Ariana Grande egy Instagram-fotóval tette nyilvánossá, hogy újra Ricky Alvarez táncossal és fotóssal jár, akivel korábban, 2015 és 2016 között volt együtt.

Ariana Grande megmutatta régi-új párját.

Forrás: Getty Images

Ariana Grande újra szerelmes

Ariana Grande és Ricky Alvarez több mint egy évtizede jártak együtt, és egy ideje már azt pletykálták, hogy ismét kapcsolatban vannak egymással. Most Ariana megerősítette, hogy ismét Ricky a párja. Grande ugyanis pár napja fotógalériát is közzé tett, amelynek egyik képén ő és Alvarez egyforma fehér felsőt viselnek, miközben a férfi a vállára teszi a kezét. Bár az arcuk nem látható a fotón, Grande megjelölte Alvarezt a bejegyzésben, aki ezt követően saját Instagram-sztorijában is megosztotta a képet. Az énekesnő később egy lapozós posztban megjelölte a férfit, ezúttal egy saját magáról készült Polaroid fotón − szúrta ki a Mirror.

A fotót Grande alábbi lapozós posztjában keresd!

Ki az a Ricky Alvarez?

Ricky Alvarez nem ismeretlen Ariana Grande rajongói számára. A táncosként és fotósként dolgozó férfi az énekesnő háttértáncosa és nem mellesleg a párja volt korábban. Szakításuk után Grande a 2018-as Thank U, Next című dalában is megemlítette Ricky nevét, amikor arról énekelt, hogy írt néhány dalt Rickyről, de most már csak nevet azokon.

Úgy tűnik, hogy a dalszöveg az idei nyár elején megváltozott. Az Eternal Sunshine turné egyik fellépésén Grande a második sort a We always find our way back (Mindig megtaláljuk a visszafelé vezető utat) mondatra cserélte, ami utólag különösen beszédesnek tűnhet.

Ariana Grande és Alvarez újbóli kapcsolatának híre néhány nappal azután kapott szárnyra, hogy az énekesnő bejelentette: jelenlegi turnéja befejezése után visszavonul egy időre. Grande korábbi kedvese Ethan Slater volt. Azt, hogy mikor szakíthattak pontosan, nem tudni, de a sztárpár egyik közeli ismerőse szerint ugyanis a Wicked-sztárok már tavasszal lezárták majdnem 3 évig tartó kapcsolatukat. „Békésen váltak el, sok időt szántak rá, és alaposan átgondolták a dolgot. Most mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Továbbra is barátok maradtak, és nagyon támogatják egymást” − mondta akkor a jólértesült.

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