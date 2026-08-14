Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 14., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kapcsolat

Megmutatta új pasiját Ariana Grande − Az énekesnő meghúzta a váratlant: FOTÓ

kapcsolat ariana grande ricky alvarez
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Már nem szingli az énekesnő. Ariana Grande meglepő választása bejárta az egész internetet.

Ariana Grande egy Instagram-fotóval tette nyilvánossá, hogy újra Ricky Alvarez táncossal és fotóssal jár, akivel korábban, 2015 és 2016 között volt együtt.

Ariana Grande megmutatta régi-új párját.
Ariana Grande megmutatta régi-új párját.
Forrás:  Getty Images

Ariana Grande újra szerelmes 

Ariana Grande és Ricky Alvarez több mint egy évtizede jártak együtt, és egy ideje már azt pletykálták, hogy ismét kapcsolatban vannak egymással. Most Ariana megerősítette, hogy ismét Ricky a párja. Grande ugyanis pár napja  fotógalériát is közzé tett, amelynek egyik képén ő és Alvarez egyforma fehér felsőt viselnek, miközben a férfi a vállára teszi a kezét. Bár az arcuk nem látható a fotón, Grande megjelölte Alvarezt a bejegyzésben, aki ezt követően saját Instagram-sztorijában is megosztotta a képet. Az énekesnő később egy lapozós posztban megjelölte a férfit, ezúttal egy saját magáról készült Polaroid fotón − szúrta ki a Mirror

A fotót Grande alábbi lapozós posztjában keresd!

Ki az a Ricky Alvarez?

Ricky Alvarez nem ismeretlen Ariana Grande rajongói számára. A táncosként és fotósként dolgozó férfi az énekesnő háttértáncosa és nem mellesleg a párja volt korábban. Szakításuk után Grande a 2018-as Thank U, Next című dalában is megemlítette Ricky nevét, amikor arról énekelt, hogy írt néhány dalt Rickyről, de most már csak nevet azokon. 

Úgy tűnik, hogy a dalszöveg az idei nyár elején megváltozott. Az Eternal Sunshine turné egyik fellépésén Grande a második sort a We always find our way back (Mindig megtaláljuk a visszafelé vezető utat) mondatra cserélte, ami utólag különösen beszédesnek tűnhet.

Ariana Grande és Alvarez újbóli kapcsolatának híre néhány nappal azután kapott szárnyra, hogy az énekesnő bejelentette: jelenlegi turnéja befejezése után visszavonul egy időre. Grande korábbi kedvese Ethan Slater volt. Azt, hogy mikor szakíthattak pontosan, nem tudni, de a sztárpár egyik közeli ismerőse szerint ugyanis a Wicked-sztárok már tavasszal lezárták majdnem 3 évig tartó kapcsolatukat.  „Békésen váltak el, sok időt szántak rá, és alaposan átgondolták a dolgot. Most mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Továbbra is barátok maradtak, és nagyon támogatják egymást” − mondta akkor a jólértesült. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Cristiano Ronaldo bebiztosította magát: esküvői szerződés íratott alá Georginával, és a fényűző lagzi is elmaradt

Tíz év után hivatalosan is összekötötte az életét Georgina Rodríguezzel, ám a ceremónia meglehetősen egyszerű volt.

Ember Márk hamarosan apuka lesz: videóval tudatta a nagy hírt

Hamarosan új szerepben is kipróbálhatja magát Ember Márk: a színész-énekes az Instagramon jelentette be, hogy feleségével, Havasi Virággal gyermeket várnak.

Linda Gray 40 év után kitálalt: undorító dolgokat tett Larry Hagman a Dallas forgatásán

A képernyőn Jockey és Samantha között a csókok is tökéletesek voltak, de a valóságban egészen más volt a helyzet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu