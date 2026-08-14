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Ezt tedd a mosógépbe, és nem lesznek gyűröttek a ruhák: egyszerű és ingyenes trükk

Shutterstock - Victoria 1
mosás trükk gyűrődésmentes ruha
Váradi Melinda
2026.08.14.
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A gyűrött ruhák miatt nem kell rögtön a vasalódeszkához nyúlni, egy egyszerű háztartási trükk ugyanis segíthet kisimítani az anyagot. Mutatjuk, mit kell a mosógépbe tenned, hogy megúszd a vasalást.

A frissen mosott ruhák gyűrődéseitől sokszor csak egy újabb adag vasalás árán lehet megszabadulni, pedig létezik egy meglepően egyszerű háztartási trükk. Egy régi pamutkendő vagy póló és egy kevés víz is elég lehet ahhoz, hogy a ruhák kisimultabbak legyenek, ráadásul különleges tisztítószerre vagy drága eszközre sincs szükség. Így tedd a mosógépbe!

mosógép ruha
Ha beveted ezt a trükköt, elkerülheted hogy gyűrötten vedd ki a ruhákat a mosógépből.
Forrás: Shutterstock
  • Van egy egyszerű trükk, ami segít megelőzni, hogy összegyűrődjenek a mosógépben a ruhák.
  • A legjobb, hogy teljesen ingyen van.
  • Eláruljuk, mit kell tenned!

Ezt tedd a mosógépbe, és elbúcsúzhatsz a gyűrött ruháktól

A módszerhez nincs szükség semmilyen különleges vagy drága termékre. Vegyél elő egy egyszerű pamutkendőt vagy egy régi, tiszta pólót, majd nedvesítsd be a csap alatt. Ezután alaposan csavard ki, hogy csak nyirkos legyen, ne túl vizes. Tedd a nedves anyagot a szárítógépbe vagy a mosógépbe a gyűrött ruhák mellé. A lényeg, hogy rövid, meleg programot használj, nagyjából 10–15 percig.

A trükk mögött egy egyszerű elv áll: a meleg és a nedvesség hatására gőz képződik, amely fellazíthatja a textilszálakat. Eközben a dob mozgása folyamatosan átmozgatja a ruhákat, ami segíthet abban, hogy a mélyebb gyűrődések is enyhüljenek. A módszer különösen akkor lehet praktikus, ha néhány ruhadarabot szeretnél gyorsan felfrissíteni, és nincs kedved elővenni a vasalódeszkát. Nem helyettesíti minden esetben a gondos vasalást, de kisebb gyűrődések esetén érdemes lehet kipróbálni.

Ha szárítógéped van, egy másik változatot is bevethetsz. Néhány jégkockát tehetsz a gyűrött ruhák mellé a dobba, majd elindíthatod a meleg szárítási programot. A jég a meleg levegő hatására elolvad, a keletkező nedvesség pedig gőzzé válik. Ez hasonló elven működik, mint a nedves kendő: segíthet ellazítani a ruhák szálait, miközben a dob mozgása kisimíthatja őket.

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