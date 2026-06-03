Sokan ismerik azt a helyzetet, amikor minden adott lenne egy jó estéhez, mégis valami megzavarja a hangulatot. Nem feltétlenül fájdalomról van szó, inkább egy fokozódó kellemetlenségről, amit nehéz figyelmen kívül hagyni. Az intimterületek érzékeny egyensúlya ugyanis gyorsan reagál a mindennapi változásokra, a melegre, a fokozott izzadásra, a szorosabb ruhákra, a strandolásra vagy akár arra is, ha valaki egész nap rohan, és alig jut ideje a pihenésre. Nyáron ezért nem ritka, hogy a komfortérzet megbillen, és ez sokkal jobban befolyásolja a közérzetet, mint azt elsőre gondolnánk.
A nagy melegre az intim testtájak is érzékenyek
Az intimegyensúly felborulása mögött többféle ok állhat, és éppen ezért fontos, hogy ne legyintsünk rá automatikusan, de ne is essünk pánikba. A hüvely normál állapotban is egy érzékeny, önszabályozó rendszer, amelyben a jelen lévő különböző mikróbák egyensúlya érdekében a tejsavtermelő baktériumok segítenek fenntartani a megfelelő közeget. Ha ez az egyensúly valami miatt felborul, könnyebben jelentkezhet kellemetlen érzés, viszketés, égő érzés vagy a megszokottól eltérő folyás.
Nyáron ennek több, teljesen hétköznapi oka is lehet. A melegben fokozódik az izzadás, a nedvesség pedig irritálhatja az érzékeny területeket. Ugyanez igaz akkor is, ha valaki hosszabb ideig marad vizes fürdőruhában vagy gyakran visel szűk, műszálas alsóneműt és testhez simuló ruhákat. A strandolás, az uszodahasználat, a gyakori utazás, a rendszertelen napi ritmus és a kevés alvás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezet érzékenyebben reagáljon.
Sokszor puszta jószándékból olyasmivel rontunk a helyzeten, amiről azt hisszük, hogy segít. Az intimterület túlzásba vitt tisztítása, az erősen illatosított lemosók, az irrigálás vagy a gyakori, agresszív tisztálkodás például megbonthatja az egészséges egyensúlyt. Az intimhigiénia nem azt jelenti, hogy minél több terméket kell használni, hanem inkább azt, hogy kíméletesen, egyszerűen és tudatosan érdemes gondoskodni erről a testtájékról.
Érdemes odafigyelni a tünetekre is. Más jellegű kellemetlenséget okozhat egy egyszerű irritáció, és mást egy fertőzés. Ha a tünetek enyhék, rövid időn belül elmúlnak és egyértelműen köthetők például erős dörzsöléshez, új kozmetikumhoz vagy egész napos vizesfürdőruha-viseléshez, előfordulhat, hogy néhány életmódbeli változtatás is javulást hoz. Ilyen lehet a jól szellőző, pamut alsónemű viselése, a nedves ruha mielőbbi lecserélése, a túl szűk ruhadarabok kerülése és a kíméletes tisztálkodás.
Más a helyzet akkor, ha a panaszok visszatérnek, erősödnek vagy újabb tünetek társulnak hozzájuk. A szokatlan szagú, megváltozott színű vagy állagú folyás, az erősebb viszketés, a fájdalom, a vizelés közbeni csípő érzés, illetve az alhasi panaszok már olyan jelek lehetnek, amelyeket nem érdemes házi praktikákkal hosszan kezelgetni. Ilyenkor orvosi vizsgálatra van szükség, mert csak így derülhet ki, pontosan mi áll a háttérben és mi a megfelelő kezelés.
Az is teljesen természetes, hogy sok nő nem szívesen beszél ezekről a panaszokról, főleg, ha azok váratlanul, egy fontos program előtt jelentkeznek. Pedig ez egyáltalán nem ritka helyzet és semmi szégyellnivaló nincs benne. Az intimegészség éppúgy része az általános jóllétnek, mint az, hogy eleget alszunk, megfelelően étkezünk vagy figyelünk a bőrünk állapotára. Ha ezen a területen valami nincs rendben, az az egész közérzetünket befolyásolhatja: a hangulatot, az önbizalmat, a mozgás szabadságát, sőt még azt is, mennyire tudunk jelen lenni egy találkozón vagy egy esti programon.
Apróságokkal is megelőzhetjük a bajt
A megelőzésben sokszor az apróságok számítanak a legtöbbet. Nyári időszakban érdemes minél hamarabb száraz ruhára váltani strandolás után, kerülni a túl szoros, nem jól szellőző alsóruházatot és előnyben részesíteni a kíméletes, bőrbarát megoldásokat. Ugyanilyen fontos, hogy ne kezdjünk találgatás alapján kezelésekbe, ha a tünetek nem egyértelműek vagy ha rövid időn belül visszatérnek. Az intimpanaszok hátterében ugyanis eltérő okok állhatnak, és ami az egyik esetben segít, a másikban akár ronthat is a helyzeten.
Sokan akkor érzik igazán, mennyit számít a komfortérzet, amikor az hirtelen megszűnik. Amikor előttünk áll egy kellemes nyári este, egy régóta várt randi vagy egy barátnős program, sokszor nem tudjuk, hogyan kezeljük gyorsan és jól a helyzetet. Ezért fontos az önfigyelem, a tudatosság és az, hogy a test jelzéseit komolyan vegyük.
A legfontosabb talán az, hogy az intimegyensúly felborulása nem rendkívüli vagy szégyellni való dolog, hanem olyan probléma, amely sok nő életében időről időre előfordulhat.
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