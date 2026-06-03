Sokan ismerik azt a helyzetet, amikor minden adott lenne egy jó estéhez, mégis valami megzavarja a hangulatot. Nem feltétlenül fájdalomról van szó, inkább egy fokozódó kellemetlenségről, amit nehéz figyelmen kívül hagyni. Az intimterületek érzékeny egyensúlya ugyanis gyorsan reagál a mindennapi változásokra, a melegre, a fokozott izzadásra, a szorosabb ruhákra, a strandolásra vagy akár arra is, ha valaki egész nap rohan, és alig jut ideje a pihenésre. Nyáron ezért nem ritka, hogy a komfortérzet megbillen, és ez sokkal jobban befolyásolja a közérzetet, mint azt elsőre gondolnánk.

Az intimterületek érzékeny egyensúlya gyorsan reagál a változásokra, a melegre, a fokozott izzadásra, a szorosabb ruhákra, a strandolásra.

Forrás: Getty Images

A nagy melegre az intim testtájak is érzékenyek

Az intimegyensúly felborulása mögött többféle ok állhat, és éppen ezért fontos, hogy ne legyintsünk rá automatikusan, de ne is essünk pánikba. A hüvely normál állapotban is egy érzékeny, önszabályozó rendszer, amelyben a jelen lévő különböző mikróbák egyensúlya érdekében a tejsavtermelő baktériumok segítenek fenntartani a megfelelő közeget. Ha ez az egyensúly valami miatt felborul, könnyebben jelentkezhet kellemetlen érzés, viszketés, égő érzés vagy a megszokottól eltérő folyás.

Nyáron ennek több, teljesen hétköznapi oka is lehet. A melegben fokozódik az izzadás, a nedvesség pedig irritálhatja az érzékeny területeket. Ugyanez igaz akkor is, ha valaki hosszabb ideig marad vizes fürdőruhában vagy gyakran visel szűk, műszálas alsóneműt és testhez simuló ruhákat. A strandolás, az uszodahasználat, a gyakori utazás, a rendszertelen napi ritmus és a kevés alvás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezet érzékenyebben reagáljon.

Sokszor puszta jószándékból olyasmivel rontunk a helyzeten, amiről azt hisszük, hogy segít. Az intimterület túlzásba vitt tisztítása, az erősen illatosított lemosók, az irrigálás vagy a gyakori, agresszív tisztálkodás például megbonthatja az egészséges egyensúlyt. Az intimhigiénia nem azt jelenti, hogy minél több terméket kell használni, hanem inkább azt, hogy kíméletesen, egyszerűen és tudatosan érdemes gondoskodni erről a testtájékról.