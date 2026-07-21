Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 21., kedd Dániel, Daniella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Brutális jégeső pusztított a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: 10 centiméter átmérőjű darabok hullottak

időjárás Adria jégeső
Life.hu
2026.07.21.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Hétfőn hajnalban több helyen 5–6 centiméteres, néhol pedig akár 10 centiméter átmérőjű jégdarabok hullottak az égből. A jégeső ablakokat és tetőcserepeket tört be, valamint autókban is komoly károkat okozott.

Az elmúlt napokban egymást érték a szélsőséges viharok Olaszországban. Szombat este Milánóban Bad Bunny koncertjét kellett félbeszakítani, miután 5–10 centiméteres jégdarabok estek. Hétfőn aztán az ország északi részén alakult ki hasonlóan súlyos helyzet.

Óriási jégeső pusztított Észak-Olaszországban - Képünk illusztráció
Óriási jégeső pusztított Észak-Olaszországban - Képünk illusztráció
Forrás: Shutterstock

Jégeső Olaszországban és Horvátországban

Az Alpok déli előterében hajnalban hatalmas szupercellák alakultak ki, amelyek kelet-délkelet felé haladva átvonultak az Adriai-tenger fölött, majd Horvátországot is elérték. Délután négy óra körül már Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában okoztak pusztítást. A szupercellákban rendkívül erős feláramlások alakultak ki, ezek tették lehetővé a szokatlanul nagy jégszemek kialakulását. Több településen 5–6 centiméteres jég verte fel az embereket álmukból, egyes helyeken pedig tenyérnyi, akár 10 centiméter átmérőjű darabok is lezuhantak. Az ekkora jég már komoly pusztítást végez. Több helyen betörtek az ablakok, megsérültek a tetők, és az autókban is jelentős károk keletkeztek. Súlyos személyi sérülésről nem érkezett hír.

A szupercellákat a nagyméretű jég mellett viharos kifutószél, helyenként pedig özönvízszerű esőzés is kísérte.

Így esett a jég Milánóban:

Ezeket olvastad már? 

Robbie Williams állítja, nem drog esett ki a szájából a vb-döntő utáni interjú alatt - De akkor mi?

Robbie Williams tisztázta, mi volt az a fehér, apró valami, amely a labdarúgó-világbajnokság döntőjén adott élő interjú közben a mikrofonjára esett. Az 52 éves brit énekes tagadja, hogy kokaint fogyasztott volna.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova 3 gyereke ritka közös fotón: már ilyen nagyok

Rendkívül ritkán engednek bepillantást a magánéletükbe, ezért minden új családi fotó igazi szenzáció a rajongók számára. Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova ezúttal három gyerekükről osztott meg egy tündéri közös képet.

Így kell megnyerni egy szakítást: Shakira már több foci-vb-n szerepelt, mint Gerard Piqué

Először volt halftime show a foci-vb-n, de az énekesnő bizony már nem először szerepel a futballvilág legfontosabb eseményén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu