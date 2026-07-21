Brutális jégeső pusztított a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: 10 centiméter átmérőjű darabok hullottak

Az elmúlt napokban egymást érték a szélsőséges viharok Olaszországban. Szombat este Milánóban Bad Bunny koncertjét kellett félbeszakítani, miután 5–10 centiméteres jégdarabok estek. Hétfőn aztán az ország északi részén alakult ki hasonlóan súlyos helyzet.

Óriási jégeső pusztított Észak-Olaszországban - Képünk illusztráció

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Jégeső Olaszországban és Horvátországban

Az Alpok déli előterében hajnalban hatalmas szupercellák alakultak ki, amelyek kelet-délkelet felé haladva átvonultak az Adriai-tenger fölött, majd Horvátországot is elérték. Délután négy óra körül már Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában okoztak pusztítást. A szupercellákban rendkívül erős feláramlások alakultak ki, ezek tették lehetővé a szokatlanul nagy jégszemek kialakulását. Több településen 5–6 centiméteres jég verte fel az embereket álmukból, egyes helyeken pedig tenyérnyi, akár 10 centiméter átmérőjű darabok is lezuhantak. Az ekkora jég már komoly pusztítást végez. Több helyen betörtek az ablakok, megsérültek a tetők, és az autókban is jelentős károk keletkeztek. Súlyos személyi sérülésről nem érkezett hír.

A szupercellákat a nagyméretű jég mellett viharos kifutószél, helyenként pedig özönvízszerű esőzés is kísérte.

Így esett a jég Milánóban:

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