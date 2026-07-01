Ákost rosszindulatú daganattal diagnosztizálták: közleményben tudatta, hogy van most

A közlemény szerint Ákos a 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondta, mert a gyógyulásra kell koncentrálnia. Célja az, hogy december 12-én, az Aréna-koncertjén újult erővel térhessen vissza a színpadra.

Kovács Ákosnál rosszindulatú betegséget diagnosztizáltak

Forrás: Borsonline

Ákos pajzsmirigyrákkal küzd

„Különös helyzetben kell megszólalnom. Aki ismeri és figyeli a munkámat, tudja, hogy lemezek és turnéelőadások, kisebb fellépések és nagykoncertek körforgásában élek – idestova négy évtizede már. Ahogy a korábbi évek, a tavalyi esztendő is rengeteg munkával és utazással telt, és 2026 is mozgalmasan indult: egy tévéfilm zenéjét komponáltam, számos filmvetítésen és közönségtalálkozón vettem részt, közben zajlott a lázas stúdiómunka az ősszel megjelenő, új lemez anyagán. Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget” – írta Ákos.

A felépülése érdekében nehéz döntést kellett hoznia: a nyárra meghirdetett koncertjeit nem tartják meg. Ákos elnézést kért azoktól, akik itthon vagy a határon túl várták volna a fellépéseit. Az énekes reméli, hogy az új lemez kapcsán ősszel már újra találkozhat a közönséggel, decemberben pedig színpadra állhat az Arénában.

„Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki velem tartott a már 38 éve tartó úton, és őszintén remélem, hogy folytathatjuk tovább. Vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, és találkozunk ősszel az új lemez kapcsán, decemberben pedig az Arénában!” – zárta sorait Ákos.

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