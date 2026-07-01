Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 1., szerda Annamária, Tihamér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
kezelés

Méheltávolítás és kettős masztektómia után 5 év alatt harmadszor újult ki a legendás teniszező petefészekrákja: Chris Evert az életéért küzd

kezelés petefészekrák chris evert
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Harmadszor kap kemoterápiás kezelést a 71 éves 18-szoros Grand Slam-bajnok sportoló. Chris Evert a közösségi oldalán osztotta meg, hogy újra rákos.

Chris Evertnél 2021-ben diagnosztizáltak petefészekrákot, 2022-ben mondta el a nyilvánosságnak, hogy beteg. 2023-ban bejelentette, hogy remisszióban van, de még ugyanabban az évben újra megbetegedett. A teniszező most a közösségi oldalon osztotta meg, hogy a rákja kiújult. 

Chris Evert harmadszor néz szembe a rákkal.
Chris Evert harmadszor néz szembe a rákkal.
Forrás: Northfoto

Chris Evert életét genetikai vizsgálat menthette meg

Mivel testvére Jeanne Evert Dubin petefészekrákban hunyt el, 2021-ben Chris Evert genetikai vizsgálatot végeztetett magán, hogy hordozza-e a betegségért felelős BRCA1 génvariánst. Miután kiderült, hogy ő is hordozza a mutációt, 2021 decemberében preventív méheltávolítás mellett döntött. A beavatkozás során az orvosok 1C stádiumú petefészekrákot fedeztek fel nála. A teniszbajnokot derült égből villámcsapásként érte, hogy beteg, ugyanis szerint sem az éves kontrollvizsgálat, sem a vérképe nem mutatott olyan eltérést, amely arra utalt volna. Az első diagnózist követően hat kemoterápiás kezelésen esett át. Később az emlőrák fokozott kockázata miatt – amelyet szintén a BRCA génvariáns növel – 2022 decemberében kettős masztektómiát végeztek el rajta. „Levegőt se mertem venni, amíg a patológiai eredményeimre vártam. Szerencsére semmi kórosat nem találtak, és a műtéttel az emlőrák kialakulásának kockázata több mint 90%-kal csökkent” – nyilatkozta 2023-ban, de még ebben az évben a petefészekrákja (amelynek a tüneteiről ebben a cikkünkben olvashatsz) kiújult. 2024 júliusában örömmel újságolta el, hogy ismét rákmentes. 

Kétszer legyőzte a rákot, most harmadszor is harcol a gyilkos kórral

Néhány nappal ezelőtt Evert az Instagramon jelentette be: harmadszor is kiújult a petefészekrákja. Az orvosok egy rutin CT-vizsgálaton fedezték fel, hogy valami nincs rendben, megműtötték, a szövettan pedig rákos sejteket mutatott – írja a People. „Mindig is hittem abban, hogy nyíltan kell beszélnem az egészségemről. A múlt hétvégén, miután CT- és PET-vizsgálatokon estem át, megtudtam, hogy a petefészekrákom kiújult. A kezelésem és a felépülésem érdekében már megműtöttek, és a következő hetekben elkezdem a kemoterápiát” – írta a közösségi oldalán a sportoló és hozzátette, bár a  petefészekrák könyörtelen, ő optimista és eltökélt hogy meggyógyul. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Paraguay hős kapusa eladta a mezeit, hogy megmentse súlyos beteg fia életét

Orlando Gillről beszél most a világ. A 26 éves kapus a Németország elleni tizenegyespárbajban két lövést is kivédett, ezzel döntő szerepe volt abban, hogy válogatottja bejutott a legjobb 16 közé a labdarúgó-világbajnokságon. Ám Gill nem csak a focipályán hős.

Eltávolíttatta mellimplantátumait Liptai Claudia – Komoly oka volt rá

A színésznő-műsorvezető először beszélt arról, hogy miért döntött úgy, hogy kiveteti az implantátumokat. Ugyanakkor azt is elmondta, korábban miért plasztikáztatta a melleit.

"A napnál is fényesebb volt"– Látomások kíséretében tért vissza Sharon Stone a halál kapujából

A színésznő megrázó részleteket árult el halálközeli élményéről. Sharon Stone még 2001-ben kapott sztrókot, ami az egész későbbi életét meghatározta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu