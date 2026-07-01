Méheltávolítás és kettős masztektómia után 5 év alatt harmadszor újult ki a legendás teniszező petefészekrákja: Chris Evert az életéért küzd

Chris Evertnél 2021-ben diagnosztizáltak petefészekrákot, 2022-ben mondta el a nyilvánosságnak, hogy beteg. 2023-ban bejelentette, hogy remisszióban van, de még ugyanabban az évben újra megbetegedett. A teniszező most a közösségi oldalon osztotta meg, hogy a rákja kiújult.

Chris Evert harmadszor néz szembe a rákkal.

Forrás: Northfoto

Chris Evert életét genetikai vizsgálat menthette meg

Mivel testvére Jeanne Evert Dubin petefészekrákban hunyt el, 2021-ben Chris Evert genetikai vizsgálatot végeztetett magán, hogy hordozza-e a betegségért felelős BRCA1 génvariánst. Miután kiderült, hogy ő is hordozza a mutációt, 2021 decemberében preventív méheltávolítás mellett döntött. A beavatkozás során az orvosok 1C stádiumú petefészekrákot fedeztek fel nála. A teniszbajnokot derült égből villámcsapásként érte, hogy beteg, ugyanis szerint sem az éves kontrollvizsgálat, sem a vérképe nem mutatott olyan eltérést, amely arra utalt volna. Az első diagnózist követően hat kemoterápiás kezelésen esett át. Később az emlőrák fokozott kockázata miatt – amelyet szintén a BRCA génvariáns növel – 2022 decemberében kettős masztektómiát végeztek el rajta. „Levegőt se mertem venni, amíg a patológiai eredményeimre vártam. Szerencsére semmi kórosat nem találtak, és a műtéttel az emlőrák kialakulásának kockázata több mint 90%-kal csökkent” – nyilatkozta 2023-ban, de még ebben az évben a petefészekrákja (amelynek a tüneteiről ebben a cikkünkben olvashatsz) kiújult. 2024 júliusában örömmel újságolta el, hogy ismét rákmentes.

Kétszer legyőzte a rákot, most harmadszor is harcol a gyilkos kórral

Néhány nappal ezelőtt Evert az Instagramon jelentette be: harmadszor is kiújult a petefészekrákja. Az orvosok egy rutin CT-vizsgálaton fedezték fel, hogy valami nincs rendben, megműtötték, a szövettan pedig rákos sejteket mutatott – írja a People. „Mindig is hittem abban, hogy nyíltan kell beszélnem az egészségemről. A múlt hétvégén, miután CT- és PET-vizsgálatokon estem át, megtudtam, hogy a petefészekrákom kiújult. A kezelésem és a felépülésem érdekében már megműtöttek, és a következő hetekben elkezdem a kemoterápiát” – írta a közösségi oldalán a sportoló és hozzátette, bár a petefészekrák könyörtelen, ő optimista és eltökélt hogy meggyógyul.