Friss fotón a demenciával küzdő Bruce Willis: így néz ki most a nagybeteg sztár

Bruce Willis 2023-ban kapta meg a diagnózist: frontotemporális demencia. Azóta a beszédkészsége nagy részét elvesztette, visszavonultan él otthonában a családjával körülvéve. Ritkán kapják lencsevégre a ház falain kívül, ám most Los Angelesben sikerült lefotózni a sztár egy autó anyósülésén.

Bruce Willis 2019-ben még ereje teljében volt.

Forrás: Visual China Group/ VCG/VCG via Getty Images

Így néz ki a demenciával küzdő Bruce Willis

Ritka alkalom, de Bruce Willist nemrég a házán kívül sikerült lencsevégre kapnia a lesitotósoknak. A sztár visszavonultan él 2023-as diagnózisa óta, csak nagyon ritkán mozdul ki, ám most autókázás közben fotózták le a sztár. Legutóbb felesége tett közzé Instagram-videót Bruce Willisről.

Bruce Willis Los Angelesben autókázott.

Forrás: JOLA, ENAV / Profimedia

Bruce Willis betegsége, a frontotemporális demencia elzárja őt a világtól, ugyanis a 2023-as diganosztizálása óta teljesen visszavonultan él. Az FTD az Alzheimer-kórral szemben kezdetben nem jár memóriazavarokkal, a betegség legfőbb tünetei két csoportra osztható. Az egyik a viselkedés- és személyiségbeli változások, amely az empátia hiányával, tapintatlansággal, impulzivitással és kényszeres viselkedéssel jár. Ezek akkor jelennek meg, ha az agy frontális lebenye érintett.

Bruce Willis betegsége azonban nem ezeket a tüneteket mutatja, mivel a felesége által megosztott információk alapján nála a temporális lebenyben van a probléma, ami akadozó beszéddel, a szavak megfelelő használatának nehézségével, értelmezési problémákkal, és az olvasás valamint az írás készségének az elvesztésével jár.

„Az a betegség, amiben Bruce szenved, a nyelvhasználatot érinti" – mondta Emma Heming a férjéről.

Bruce Willis állapota

Felesége, Emma elmondása szerint Bruce Willis emlékszik rá és a gyerekekre, mivel nem Alzheimer-kórban szenved, ám a frontotemporális demencia előrehaladott állapotában is jellemző lehet a memóriavesztés. Ez akkor történik meg, amikor az agykérgi sorvadás (atrófia) átterjed a homlok- és halántéklebenyről a memóriáért felelős agyterületekre, például a hippokampuszra.

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