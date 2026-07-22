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Friss fotón a demenciával küzdő Bruce Willis: így néz ki most a nagybeteg sztár

Getty Images - Anadolu
betegség Bruce Willis demencia
Nagy Anna
2026.07.22.
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Los Angelesben kapták lencsevégre a sztár. A frontotemporális demenciával küzdő Bruce Willist egy autóban fotózták le, az anyósülésen utazott.

Bruce Willis 2023-ban kapta meg a diagnózist: frontotemporális demencia. Azóta a beszédkészsége nagy részét elvesztette, visszavonultan él otthonában a családjával körülvéve. Ritkán kapják lencsevégre a ház falain kívül, ám most Los Angelesben sikerült lefotózni a sztár egy autó anyósülésén.

Bruce Willis 2019-ben még ereje teljében volt.
Bruce Willis 2019-ben még ereje teljében volt.
Forrás: Visual China Group/ VCG/VCG via Getty Images

Így néz ki a demenciával küzdő Bruce Willis

Ritka alkalom, de Bruce Willist nemrég a házán kívül sikerült lencsevégre kapnia a lesitotósoknak. A sztár visszavonultan él 2023-as diagnózisa óta, csak nagyon ritkán mozdul ki, ám most autókázás közben fotózták le a sztár. Legutóbb felesége tett közzé Instagram-videót Bruce Willisről.

*EXCLUSIVE* Studio City, CA Bruce Willis was spotted riding around Studio City for about an hour while relaxing in the front passenger seat as another person drove. After the drive, the pair returned to Bruce's home. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1117548273, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Bruce Willis
Bruce Willis Los Angelesben autókázott.
Forrás: JOLA, ENAV / Profimedia

Bruce Willis betegsége, a frontotemporális demencia elzárja őt a világtól, ugyanis a 2023-as diganosztizálása óta teljesen visszavonultan él. Az FTD az Alzheimer-kórral szemben kezdetben nem jár memóriazavarokkal, a betegség legfőbb tünetei két csoportra osztható. Az egyik a viselkedés- és személyiségbeli változások, amely az empátia hiányával, tapintatlansággal, impulzivitással és kényszeres viselkedéssel jár. Ezek akkor jelennek meg, ha az agy frontális lebenye érintett.

Bruce Willis betegsége azonban nem ezeket a tüneteket mutatja, mivel a felesége által megosztott információk alapján nála a temporális lebenyben van a probléma, ami akadozó beszéddel, a szavak megfelelő használatának nehézségével, értelmezési problémákkal, és az olvasás valamint az írás készségének az elvesztésével jár. 

Az a betegség, amiben Bruce szenved, a nyelvhasználatot érinti"mondta Emma Heming a férjéről.

Bruce Willis állapota 

Felesége, Emma elmondása szerint Bruce Willis emlékszik rá és a gyerekekre, mivel nem Alzheimer-kórban szenved, ám a frontotemporális demencia előrehaladott állapotában is jellemző lehet a memóriavesztés. Ez akkor történik meg, amikor az agykérgi sorvadás (atrófia) átterjed a homlok- és halántéklebenyről a memóriáért felelős agyterületekre, például a hippokampuszra.

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