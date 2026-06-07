Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 7., vasárnap Róbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
recept

Ettől a gyümölcsös protein smoothie-tól órákig nem leszel éhes: diétába is jól beilleszthető

recept smoothie receptek diétás finomság smoothie
Laci Patricia
2026.06.07.
Ha edzés előtt valami laktatóra vágysz, akkor ne keress tovább a receptek között. Ez a gyümölcsös protein smoothie nagy kedvenced lehet.

Lee Markham, vagy ismertebb nevén Malibu Fit Maxx felkapott fitnesz-influenszerré vált a TikTokon. Az amerikai férfi sorra gyártja a recepteket és hasznos tippeket ad azoknak, akik életmódváltásra vágynak. Egyik gyümölcsös protein smoothie receptje sokak kedvencévé vált. A frissítő ital diétába is tökéletesen beilleszthető.

A fotón egy gyümölcsös protein smoothie látható.
Ez a gyümölcsös protein smoothie órákra eltelít.
Forrás:  123rf.com
  • A diétás protein smoothie-k nagy nézettséget generálnak a közösségi médiában.
  • A TikTokon Malibu Fit Maxx smoothie-jának receptvideója több mint 16 milliós nézettségnél jár.
  • A pár perc alatt elkészíthető Malibu Smoothie alapját a banán, az alma és a datolya adja.

Gyümölcsös protein smoothie receptje

A diétás smoothie-receptek mindig nagy népszerűségnek örvendenek a közösségi médiában, hiszen rengetegen vágynak arra, hogy fogyjanak vagy izmosabbak legyenek. Bár a bolti smoothie-kat nem javasolt közvetlenül sportolás után fogyasztani a magas cukortartalmuk miatt, de az otthon elkészített verzióik nem ide tartoznak. Ha edzés után fogyasztod, azzal leginkább az izomnövekedést támogatod. Ilyenkor egy laktató protein smoothie elősegíti az izmok regenerálódását, csökkenti az izomláz kialakulását és feltölti a glikogénkészleteket, ráadásul órákon keresztül jóllakottnak érzed magad tőle, így a fogyásra vágyóknak is ideális lehet ekkor fogyasztani azt. Ha edzés előtt 1-3 órával iszod meg inkább, akkor a bevitt fehérje segít megelőzni az izomlebontást és tartós energiát biztosít, különösen, ha nem ettél mellette semmit sem.

Malibu Fit Maxx felkapott receptvideóját már több mint 16 millióan látták világszerte és több mint 614 ezer lájk érkezett rá. A szimplán csak Malibu Smoothie-ként elhíresült finomság alapját a banán, az alma és a datolya adja, van többféle verziója is, de mi most a legnépszerűbb változatot mutatjuk be részletesen. Egy adag nagyjából 59 gramm fehérjét és körülbelül 679 kalóriát tartalmaz, így aki kalóriadeficitben van, annak ez egy étkezést is helyettesíthet, aki viszont izmot épít és a tömegelés a cél, neki akár uzsonnaként is alkalmas lehet ez a finomság.

Hozzávalók

  • egy banán
  • egy alma
  • 250 ml mandulatej, de ez más növényi tejjel vagy akár hagyományos tejjel is helyettesíthető
  • 5 db datolya, de ha a kalóriadeficited miatt ez már túl sok, akkor csökkentheted a mennyiségét
  • 2 evőkanál mogyoróvajpor
  • 30 gramm fehérjepor
  • 1 evőkanál chiamag
  • pár szem jégkocka

Elkészítés

  1. Darabold fel a banánt, illetve szeleteld fel az almát, majd helyezd a gyümölcsöket a turmixgépbe.
  2. Add hozzá a többi összetevőt is, majd addig turmixold, amíg nem lesz krémes, homogén állaga.

Extra tipp: mivel ezt a receptet egy nagyjából 90-100 kilós kigyúrt férfi alkotta meg, így a saját kalóriaszükséglete alapján alakította ki a hozzávalók mennyiségét. Ha túl nagy adagnak gondolod ezt, akár felezhetsz is, egyik részét megiszod ma, a maradékot pedig holnap.

Az alábbi diétás receptjeink is érdekelhetnek:

0 kalóriás diétás chips, ha nem tudsz lemondani a nasizós estékről a fogyókúra közben sem

A diéta egyik legnagyobb ellensége a nassolás.

Maximális élvezet bűntudat nélkül: lisztmentes, zabpelyhes pizza a beach bodyért – Recept

Újragondolt és diétabarát, így biztosan nem lesz gátja az álomalaknak.

A legfinomabb 10 perces túrós süti, amit akár diéta alatt is fogyaszthatsz

A diéta része lehet az édesség, minden az alapanyagokon múlik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu