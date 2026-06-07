Ettől a gyümölcsös protein smoothie-tól órákig nem leszel éhes: diétába is jól beilleszthető

Lee Markham, vagy ismertebb nevén Malibu Fit Maxx felkapott fitnesz-influenszerré vált a TikTokon. Az amerikai férfi sorra gyártja a recepteket és hasznos tippeket ad azoknak, akik életmódváltásra vágynak. Egyik gyümölcsös protein smoothie receptje sokak kedvencévé vált. A frissítő ital diétába is tökéletesen beilleszthető.

Ez a gyümölcsös protein smoothie órákra eltelít.

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A diétás protein smoothie-k nagy nézettséget generálnak a közösségi médiában.

A TikTokon Malibu Fit Maxx smoothie-jának receptvideója több mint 16 milliós nézettségnél jár.

A pár perc alatt elkészíthető Malibu Smoothie alapját a banán, az alma és a datolya adja.

Gyümölcsös protein smoothie receptje

A diétás smoothie-receptek mindig nagy népszerűségnek örvendenek a közösségi médiában, hiszen rengetegen vágynak arra, hogy fogyjanak vagy izmosabbak legyenek. Bár a bolti smoothie-kat nem javasolt közvetlenül sportolás után fogyasztani a magas cukortartalmuk miatt, de az otthon elkészített verzióik nem ide tartoznak. Ha edzés után fogyasztod, azzal leginkább az izomnövekedést támogatod. Ilyenkor egy laktató protein smoothie elősegíti az izmok regenerálódását, csökkenti az izomláz kialakulását és feltölti a glikogénkészleteket, ráadásul órákon keresztül jóllakottnak érzed magad tőle, így a fogyásra vágyóknak is ideális lehet ekkor fogyasztani azt. Ha edzés előtt 1-3 órával iszod meg inkább, akkor a bevitt fehérje segít megelőzni az izomlebontást és tartós energiát biztosít, különösen, ha nem ettél mellette semmit sem.

Malibu Fit Maxx felkapott receptvideóját már több mint 16 millióan látták világszerte és több mint 614 ezer lájk érkezett rá. A szimplán csak Malibu Smoothie-ként elhíresült finomság alapját a banán, az alma és a datolya adja, van többféle verziója is, de mi most a legnépszerűbb változatot mutatjuk be részletesen. Egy adag nagyjából 59 gramm fehérjét és körülbelül 679 kalóriát tartalmaz, így aki kalóriadeficitben van, annak ez egy étkezést is helyettesíthet, aki viszont izmot épít és a tömegelés a cél, neki akár uzsonnaként is alkalmas lehet ez a finomság.