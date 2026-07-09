Soha nem látott képeken Nicole Kidman lánya: angyalszárnyakkal pózol Sunday Rose − Fotók

Kedves, eddig nem látott családi fotókkal ünnepelte lánya 18. születésnapját Nicole Kidman. A színésznő az Instagramon osztott meg két különleges felvételt Sunday Rose-ról. Az immár nagykorú tinédzser az utóbbi időben már nemcsak híres szülei miatt kerül reflektorfénybe: modellként is egyre komolyabb karriert épít.

Nicole Kidman egyik lánya, Sunday Rose 18 éves lett.

Forrás: Northfoto

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose már 18 éves, és egyre híresebb

Nicole Kidman ritkán posztol családi képeket, most azonban kivételt tett és lánya, Sunday Rose 18. születésnapja alkalmából nosztalgiázott egy kicsit. Két fényképet tett közzé, amelyekkel meghitt gyerekkori pillanatokat idézett fel Az első fotón Nicole Kidman a karjában tartja a még csecsemő Sunday Rose-t, a következő képen a kislány fehér angyalszárnyakat visel. „Boldog 18-at, angyalom, ennél jobban már nem is szerethetnélek” – írta a képek mellé Nicole.

Már nem csak világsztár szülei miatt figyelnek rá

Sunday Rose Nicole Kidman és Keith Urban idősebb lánya, van egy húga, a 15 éves Faith Margaret. A színésznő és a countryénekes 19 év házasság után szeptemberben váltak el.

Bár szülei hosszú ideig tudatosan óvták a nyilvánosságtól, Sunday Rose az elmúlt időszakban fokozatosan a divatvilág egyik feltörekvő fiatal tehetségévé vált. A tinédzser modellkarrierje 2024-ben kapott igazán lendületet, amikor a Miu Miu divatház kifutóján debütált a párizsi divathéten. Sunday Rose azóta több divatmagazinban is szerepelt, és egyre gyakrabban jelenik meg rangos divateseményeken édesanyja oldalán.

Nicole Kidman korábban arról is beszélt, hogy lánya a saját döntése alapján kezdett modellkedni, ő pedig igyekszik támogatni abban, hogy megvalósíthassa álmait.

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