Kutatás: egyetlen szokás 40%-al csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét

Védelmet keresel az időskori demencia ellen? Ne keress tovább! A kutatók ugyanis találtak egy egyszerű, de nagyszerű hétköznapi tevékenységet, amely rendszeres végzésével akár 40%-kal is csökkenthető az Alzheimer-kór kialakulásának veszélye. Sőt! Amennyiben elkerülhetetlen a betegség megjelenése, a segítségével akkor is kitolható a demencia megjelenésének időpontja.

Egy hétköznapi tevékenység akár 40%-kal csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét.

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Miről szólt a kutatás? A vizsgálat során 1939 középkorút követtek nyomon a kutatók 8 éven keresztül. A vizsgálat alatt 551 vizsgált személynél alakult ki Alzheimer-kór, 719-üknél pedig enyhe kognitív károsodás. A szakértők arra keresték a választ, hogy azok, akik elkerülték a demenciát, milyen életmódbeli különbségeket mutattak a csoport többi tagjával ellentétben.

A rendszeres agytorna frissen tartja az elmét és segít elkerülni az Alzheimer-kór kialakulását

Gyakran ismételt tény, hogy a fejtörők, keresztrejtvények, vagy gondolkodást és memóriát igénylő elfoglaltságok frissen tartják az elmét. De most már hivatalosan is biztos: a rendszeres agytornával elkerülhetitek a demenciát. A kutatásból ugyanis kiderült, hogy azok az emberek, akik rendszeresen használják az agyukat megerőltetőbb, gondolkodást igénylő tevékenységekre, megelőzhetik az Alzheimer-kór kialakulását - írja a Neurology orvosi folyóirat. A vizsgálat eredményéből kiderült, hogy ha valaki egész életében szellemileg stimuláló tevékenységekkel tartja formában az elméjét, azzal az agya egészségét is javíthatja.

Az időskorban tapasztalható kognitív egészség nagyban függ attól, hogy életünk során mennyire használtuk az elménket. A folyamatos kognitív gazdagodással ugyanis csökkenthetjük az elménket érintő betegségek kialakulását. Kiderült az is, hogy nemcsak csökkenthető az Alzheimer-kór kialakulásának esélye, hanem akár évekkel ki is tolható a kialakulás időpontja. A szellemileg stimuláló tevékenységeket végzők körében ugyanis nagyjából 5 évvel később alakultak csak ki a kognitív képességeket befolyásoló problémák.

A folyóirat ajánlást is adott a különböző életszakaszokra: 18 év alattiaknak a könyvolvasást és az idegen nyelvek tanulását ajánlották elsődleges szellemi tevékenységnek, a 40 alattiaknak a könyvtárak és múzeumok látogatását, míg az idősebbek számára az olvasást, írást és a különböző memóriát igénylő játékok használatát ajánlották a maximális szellemi frissességért és az időskori demencia elkerüléséért.