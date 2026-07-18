Súlyos hasmenéssel járó fertőzés terjed – Nem gyomorrontás, nem IBS és nem is szalmonella: ezzel az étellel kell leginkább vigyázni

Az Egyesült Államokban egyre több megbetegedést okoz a ciklosporiázis parazitafertőzés, amelyet szennyezett élelmiszer vagy ivóvíz terjeszthet. A betegség egyik legjellemzőbb tünete a hosszan tartó, úgynevezett robbanásszerű, vizes hasmenés.

Nem minden nyári hasmenés oka az egyszerű ételmérgezés.

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A ciklosporiázis súlyos hasmenéssel járó betegség

Az amerikai CDC július 14-i adatai szerint 1645 embernél igazolták a ciklosporiázist, amelyet a Cyclospora nevű parazita okoz, emellett további 5100 gyanús eset kivizsgálása zajlik. A fertőzés széklettel szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed és súlyos hasmenést okoz.

A hatóságok egyelőre nem tudták pontosan azonosítani a jelenlegi járvány forrását, Michigan állam egészségügyi tisztviselői azonban kedden közölték, hogy a saláta is szóba jöhet. Korábbi amerikai járványkitöréseket korianderhez, bazsalikomhoz, hóborsóhoz, mesclun salátához és málnához kötöttek − számol be a HuffingtonPost.

Hosszabb ideig tart, és nem mindig okoz azonnal tüneteket

A ciklosporiázis felismerését nehezíti, hogy a lappangási ideje hosszabb, mint a legtöbb ételmérgezésé, ráadásul nem minden fertőzöttnél jelentkeznek tünetek. „A ciklosporiázis szinte tünetmentes állapotból akár egy hónapig is eltarthat, és meglehetősen súlyossá válhat” – nyilatkozta Dana Mordue, a New York-i Orvosi Egyetem patológia, mikrobiológia és immunológia docense.

A szakemberek szerint az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, ha a hasmenés nem múlik el néhány nap alatt. Míg a szalmonella vagy a norovírus okozta ételmérgezések többnyire rövid lefolyásúak, a ciklosporiázis kezelés nélkül akár hetekig is fennállhat.

„A legtöbb ételmérgezés általában néhány napon belül elmúlik. A ciklospora nem. Kezelés nélkül hetekig is eltarthat” – mondta Dr. Supriya Rao gasztroenterológus. „A tünetek javulhatnak, majd újra súlyosbodhatnak. Ha tartós, vizes hasmenése, fáradtsága, étvágytalansága, hasi fájdalma van, és emlékszik arra, hogy friss zöldséget, salátát vagy salátát evett, a ciklosporát előrébb helyezném a bűnösök listáján” – vélekedik.

Mordue szerint a különbség oka az, hogy a ciklosporiázis egy protozoon által okozott fertőzés, amelynek leküzdése hosszabb időt vesz igénybe, mint például a baktérium okozta szalmonellafertőzés.

A két betegség tünetei sem teljesen azonosak: a szalmonella gyakran véres hasmenést okoz, mert mélyebben fertőzi meg a bélfalat, míg a ciklosporiázisra a bőséges, vizes, de nem véres hasmenés jellemző.

A biztos diagnózishoz azonban laboratóriumi vizsgálat szükséges. „A diagnózishoz olyan székletvizsgálat szükséges, amely kifejezetten a ciklosporát keresi” – mondta Rao.