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Súlyos hasmenéssel járó fertőzés terjed – Nem gyomorrontás, nem IBS és nem is szalmonella: ezzel az étellel kell leginkább vigyázni

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A nyári hónapokban gyakoribbak a hasmenéses megbetegedések, de a szakértők szerint nem minden eset mögött áll hétköznapi ételmérgezés.

Az Egyesült Államokban egyre több megbetegedést okoz a ciklosporiázis parazitafertőzés, amelyet szennyezett élelmiszer vagy ivóvíz terjeszthet. A betegség egyik legjellemzőbb tünete a hosszan tartó, úgynevezett robbanásszerű, vizes hasmenés.

Nem minden nyári hasmenés oka az egyszerű ételmérgezés.
Nem minden nyári hasmenés oka az egyszerű ételmérgezés.
Forrás: 123.rf.com

A ciklosporiázis súlyos hasmenéssel járó betegség

Az amerikai CDC július 14-i adatai szerint 1645 embernél igazolták a ciklosporiázist, amelyet a Cyclospora nevű parazita okoz, emellett további 5100 gyanús eset kivizsgálása zajlik. A fertőzés széklettel szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed és súlyos hasmenést okoz.

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Hosszabb ideig tart, és nem mindig okoz azonnal tüneteket

A ciklosporiázis felismerését nehezíti, hogy a lappangási ideje hosszabb, mint a legtöbb ételmérgezésé, ráadásul nem minden fertőzöttnél jelentkeznek tünetek. „A ciklosporiázis szinte tünetmentes állapotból akár egy hónapig is eltarthat, és meglehetősen súlyossá válhat” – nyilatkozta Dana Mordue, a New York-i Orvosi Egyetem patológia, mikrobiológia és immunológia docense.

A szakemberek szerint az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, ha a hasmenés nem múlik el néhány nap alatt. Míg a szalmonella vagy a norovírus okozta ételmérgezések többnyire rövid lefolyásúak, a ciklosporiázis kezelés nélkül akár hetekig is fennállhat.

„A legtöbb ételmérgezés általában néhány napon belül elmúlik. A ciklospora nem. Kezelés nélkül hetekig is eltarthat” – mondta Dr. Supriya Rao gasztroenterológus. „A tünetek javulhatnak, majd újra súlyosbodhatnak. Ha tartós, vizes hasmenése, fáradtsága, étvágytalansága, hasi fájdalma van, és emlékszik arra, hogy friss zöldséget, salátát vagy salátát evett, a ciklosporát előrébb helyezném a bűnösök listáján”  – vélekedik. 

Mordue szerint a különbség oka az, hogy a ciklosporiázis egy protozoon által okozott fertőzés, amelynek leküzdése hosszabb időt vesz igénybe, mint például a baktérium okozta szalmonellafertőzés. 

A két betegség tünetei sem teljesen azonosak: a szalmonella gyakran véres hasmenést okoz, mert mélyebben fertőzi meg a bélfalat, míg a ciklosporiázisra a bőséges, vizes, de nem véres hasmenés jellemző.

A biztos diagnózishoz azonban laboratóriumi vizsgálat szükséges. „A diagnózishoz olyan székletvizsgálat szükséges, amely kifejezetten a ciklosporát keresi” – mondta Rao. 

Az IBS-es betegeknek különösen érdemes figyelniük

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az irritábilis bél szindrómában (IBS) vagy más emésztőrendszeri problémában szenvedők könnyebben félreértelmezhetik a tüneteket.

„Ha valakinek már vannak emésztőrendszeri problémái, akkor ismernie kell a tüneteiket és a fellángolásokat” – nyilatozta Rao, aki azt javasolja, hogy figyeljenek a ciklosporiázisra utaló további jelekre, például a tartós hasmenésre, a fáradtságra vagy az alacsony fokú lázra. „Az IBS fellángolása nem tarthat hetekig. Ha a tünetei súlyosabbak vagy tovább tartanak, orvoshoz kell fordulni” – tette hozzá.

Mordue szerint azoknak is érdemes komolyan venniük a szokatlan panaszokat, akik egyébként is gyakran küzdenek gyomor-bélrendszeri problémákkal.

Hogyan gyógyítható a ciklosporiázis?

A fertőzés hét–tíz napig tartó trimetoprim-szulfametoxazol antibiotikum-kezeléssel gyógyítható, a gyógyszer vényköteles. Bár az egészséges embereknél a betegség általában nem életveszélyes, az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek fokozott kockázatnak vannak kitéve.

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A nyári hónapokban megnövekszik a szalmonellás megbetegedések száma. A betegség tünetei sok esetben enyhék, de bizonyos kockázati csoportokra súlyos, akár életveszélyes is lehet a fertőzés.

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