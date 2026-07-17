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„Tántorogva járkál" – Tom Selleck a teljes leépülés felé száguld, aggódnak érte a hozzátartozók

egészség színész Tom Selleck
Nagy Anna
2026.07.17.
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Az egykori sorozatsztár már csak árnyéka önmagának. Tom Selleckért aggódnak a hozzátartozói, ugyanis a sztár nagyon leépült.

Tom Selleck Magnumként vált híressé, ezután sok sorozatban és filmben tűnt fel, most azonban a kényszerpihenőjét tölti, miután véget ért a Zsaruvér című sorozata. Aggódnak is érte a hozzátartozói, ugyanis a sztár egyre jobban leépül.

Tom Selleck 2024-ben.
Tom Selleck 2024-ben.
Forrás: Brian Cahn/ZUMA Press Wire/Northfoto

Tom Selleck válságban van: egyre jobban leépül

Tom Selleck akkor kezdte mélyrepülését, amikor véget ért a Zsaruvér című sorozata. Habár már 81 éves, nem akar tétlenül üllni otthon, ezért barátainál könyörgött munkáért, egyelőre azonban kényszerpihenőjét tölti, amit nem visel túl jól. Visszatért a régi rossz szokásaihoz, a teste azonban nem bírja jól ezt a megterhelést. 

„Újra teljes gőzzel a káros szenvedélyeibe vetette magát – így természetesen a súlya ismét gyarapszik" – mondta egy forrás. Hozzátette, a színész mozgásában is egyre korlátozottabb. „Tántorogva jár és krónikus fájdalmakkal küzd"tette hozzá a bennfentes. Még riasztóbb azonban az, hogy a színész mentális állapota is romlik, borzasztó a hangulata. 

Tom Selleck bízott abban, hogy szerepet kap a Zsaruvér spin-offjában, ám ez a lehetőség is elúszott, így nincs, ami visszatartaná őt. „És pont ezért tömi magába a szemetet – annak ellenére, hogy biztosan tisztában van vele, hogy késsel és villával ássa a saját sírját.”

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