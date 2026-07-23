A Z generáció szerint ezek most a legcikibb ruhadarabok: 7 trend, amiért röhögnek a boomereken

Trendek jönnek-mennek, van, aki leragad a réginél, mások mindig a legújabbat követik. Persze ez nem azt jelenti, hogy bárki rosszul öltözik. A Z generáció egyszerűen másképp gondolkodik a divatról: kevésbé törekednek a tökéletességre, inkább a lazaságot, a kényelmet és az egyediséget helyezik előtérbe.
Íme néhány ruhadarab és stílusjegy, amit a Z generáció szerint ideje lenne nyugdíjazni.
1. Testhez simuló ruhák mindenáron
Míg az idősebb generációk sokszor úgy gondolják, hogy a karcsúsított szabás elegánsabb, a Z generáció inkább a bővebb fazonokat kedveli.
A túl szűk blézerek, pólók vagy nadrágok szerintük már inkább erőltetettnek hatnak, mint divatosnak. Nem véletlen, hogy ma az oversize zakók, ingek és pólók uralják az utcai divatot.
2. Skinny farmer
Ha van ruhadarab, amely igazi generációs vitát váltott ki, az a szűk farmer.
Míg a boomerek és a millenniumi generáció hosszú éveken át rajongott érte, addig a Z generáció inkább a bő szárú, egyenes szabású vagy baggy farmerekre esküszik. A skinny jeans sok fiatal szemében ma már kifejezetten idejétmúlt darab.
3. Bokazokni sportcipőhöz
Sokáig alapdarabnak számított az a zokni, ami szinte teljesen eltűnik a cipőben.
A Z generáció azonban inkább a jól látható, magasabb szárú zoknikat viseli, amelyek mára a szett részei lettek. A rejtett bokazoknit sok TikTok-videóban egyenesen a "boomer stílus" jelképének nevezik.
4. A tökéletesen összehangolt szettek
Régen szinte szabály volt, hogy a táska passzoljon a cipőhöz, az öv pedig a táskához.
A Z generáció ezzel szemben tudatosan kerüli a túlzott összhangot. Náluk sokkal menőbbnek számít egy váratlan színkombináció vagy egy különleges kiegészítő, mint a hibátlanul összeválogatott megjelenés.
5. Minden felsőt betűrni
Az úgynevezett „French tuck”, vagyis amikor a felső elejét betűrik a nadrágba, éveken át divatosnak számított, a milleniálok hordták leginkább.
A Z generáció szerint viszont ez ma már egyértelműen az idősebb generációk stílusjegye. Inkább lazán kiengedve viselik a pólókat és pulóvereket, vagy teljesen betűrik őket – a félmegoldás már nem igazán menő.
6. A túl elegáns hétköznapi öltözködés
Blézer, elegáns kabát, bőr kézitáska egy egyszerű bevásárláshoz?
A fiatalok ma már sokkal lazábban állnak az utcai divathoz. Náluk teljesen természetes, hogy egy sportcipőt elegáns nadrággal vagy egy kapucnis pulóvert hosszú kabáttal párosítanak. A szabályok helyett az egyéni stílus számít.
7. Csak azért követni a trendeket, mert „így illik”
Talán ez a legnagyobb különbség a generációk között.
Míg az idősebbek gyakran a klasszikus eleganciát tartják szem előtt, a Z generáció számára az önkifejezés sokkal fontosabb. Náluk beleférnek a vintage darabok, a turkálós kincsek, a merész színek vagy akár az egymástól teljesen eltérő stílusok keverése is.
A divatban sincsenek kőbe vésett szabályok
Persze mindez inkább egy szórakoztató generációs játék, mint valódi szabálygyűjtemény. A divat ciklikusan változik, ezért könnyen lehet, hogy néhány év múlva éppen azok a darabok térnek vissza, amelyeket ma a fiatalok boomernek tartanak. Egy dolog azonban biztos: a legjobb outfit mindig az, amelyben jól érzed magad.
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