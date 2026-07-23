A Z generáció szerint ezek most a legcikibb ruhadarabok: 7 trend, amiért röhögnek a boomereken

Trendek jönnek-mennek, van, aki leragad a réginél, mások mindig a legújabbat követik. Persze ez nem azt jelenti, hogy bárki rosszul öltözik. A Z generáció egyszerűen másképp gondolkodik a divatról: kevésbé törekednek a tökéletességre, inkább a lazaságot, a kényelmet és az egyediséget helyezik előtérbe.

A Z generáció és a boomerk a divatról is másképp gondolkodnak.

Forrás: 123rf

Íme néhány ruhadarab és stílusjegy, amit a Z generáció szerint ideje lenne nyugdíjazni.

1. Testhez simuló ruhák mindenáron

Míg az idősebb generációk sokszor úgy gondolják, hogy a karcsúsított szabás elegánsabb, a Z generáció inkább a bővebb fazonokat kedveli.

A túl szűk blézerek, pólók vagy nadrágok szerintük már inkább erőltetettnek hatnak, mint divatosnak. Nem véletlen, hogy ma az oversize zakók, ingek és pólók uralják az utcai divatot.

2. Skinny farmer

Ha van ruhadarab, amely igazi generációs vitát váltott ki, az a szűk farmer.

Míg a boomerek és a millenniumi generáció hosszú éveken át rajongott érte, addig a Z generáció inkább a bő szárú, egyenes szabású vagy baggy farmerekre esküszik. A skinny jeans sok fiatal szemében ma már kifejezetten idejétmúlt darab.

3. Bokazokni sportcipőhöz

Sokáig alapdarabnak számított az a zokni, ami szinte teljesen eltűnik a cipőben.

A Z generáció azonban inkább a jól látható, magasabb szárú zoknikat viseli, amelyek mára a szett részei lettek. A rejtett bokazoknit sok TikTok-videóban egyenesen a "boomer stílus" jelképének nevezik.

4. A tökéletesen összehangolt szettek

Régen szinte szabály volt, hogy a táska passzoljon a cipőhöz, az öv pedig a táskához.

A Z generáció ezzel szemben tudatosan kerüli a túlzott összhangot. Náluk sokkal menőbbnek számít egy váratlan színkombináció vagy egy különleges kiegészítő, mint a hibátlanul összeválogatott megjelenés.

5. Minden felsőt betűrni

Az úgynevezett „French tuck”, vagyis amikor a felső elejét betűrik a nadrágba, éveken át divatosnak számított, a milleniálok hordták leginkább.

A Z generáció szerint viszont ez ma már egyértelműen az idősebb generációk stílusjegye. Inkább lazán kiengedve viselik a pólókat és pulóvereket, vagy teljesen betűrik őket – a félmegoldás már nem igazán menő.