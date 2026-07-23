Luxusszállodában találták holtan a 29 éves herceget, partidrogok keveréke végzett vele

A fiatal férfi november 25-én halt meg a londoni Kensingtonban található Marriott Hotelben. Éjszakánként 600 fontba (kb. 250 ezer forint) kerülő, ötödik emeleti szobájának fürdőszobájában egy takarító talált rá a padlón. A mentőket azonnal riasztották, a herceg életét azonban már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. A nyugat-londoni halottkémi bíróságon elhangzott, hogy Abdullah herceg november 19-én érkezett a szállodába, ahol egy hetet tervezett eltölteni.

A szaudi herceg holttestét még novemberben találták meg

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Végzetes mennyiségű GHB volt a szaudi herceg szervezetében

A toxikológiai vizsgálat szerint Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud vérében 100 milliliterenként 222 milligramm alkohol volt. Ez csaknem háromszorosa az angliai, járművezetésnél megengedett 80 milligrammos határértéknek. Már önmagában ez az alkoholmennyiség is kómát okozhatott volna.

A szervezetében emellett halálos mennyiségű gamma-hidroxi-vajsavat, közismert nevén GHB-t mutattak ki. A partidrogként ismert szer mellett kannabisz, valamint több szorongásoldó gyógyszer, köztük Xanax nyomaira is rábukkantak. A herceg korábban alkoholproblémákkal küzdött.

Többféle függőség miatt kezelték

A férfit az előző év augusztusában felvették a délnyugat-londoni Roehamptonban működő Priory Klinikára. Ott alkohol-, benzodiazepin- és pregabalinfüggőség miatt vett részt kezeléseken.

Dr. Victoria Chamorro pszichiáter elmondta a The Sunnak, hogy a herceg nagyon lehangolt volt és szorongott, amikor felvették az intérzménybe, de amikor kiengedték, nem állt fenn a veszély, hogy ártana magának. A hatóságok szerint sem utalt arra, hogy Abdullah herceg szándékosan akart volna véget vetni az életének. A halál okaként többféle szer együttes bevitelét állapították meg, az esetet pedig szerencsétlen balesetként zárták le.

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