A szellentés természetes, de mennyi a normális - és melyik korosztály a leggázosabb?

A szellentés sokak számára kellemetlen téma, pedig az emésztés teljesen természetes velejárója.

A túl sok szellentésnek számos egészségügyi oka lehet.

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Ennyiszer normális a szellentés egy nap

A szakemberek szerint egy egészséges ember naponta 10–20 alkalommal is szellenthet, bár ez jelentősen függ az étrendtől, az emésztőrendszer állapotától és az életmódtól.

A bélgázok a vastagbélben élő baktériumok munkájának eredményeként keletkeznek, amikor azok lebontják az emésztetlen táplálékot. Ez a folyamat teljesen természetes, és a legtöbb esetben nem utal egészségügyi problémára.

A fiataloknál gyakoribb

A felmérés szerint a 18–24 évesek számoltak be a leggyakoribb szellentésről. A szakértők ezt részben az étrenddel magyarázzák: a feldolgozott élelmiszerek, a gyorsételek, a szénsavas italok és a rendszertelen étkezés mind fokozhatják a bélgázok képződését.

Emellett a kapkodó evés is szerepet játszhat, hiszen ilyenkor több levegő jut a gyomorba, ami később szintén távozik a szervezetből.

Ezek az ételek fokozhatják a bélgázképződést

Bizonyos élelmiszerek természetes módon több gázt termelnek az emésztés során. Ilyenek például a hüvelyesek, a káposztafélék, a brokkoli, a hagyma, a szénsavas italok, valamint laktózérzékenység esetén a tejtermékek is.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeket kerülni kellene, hiszen többségük kifejezetten egészséges. Inkább arra érdemes figyelni, hogyan reagál rájuk a saját szervezetünk.

Mikor érdemes kivizsgáltatni?

A gyakori szellentés önmagában nem tekinthető betegségnek. Ha azonban tartós hasi fájdalom, puffadás, véres széklet, indokolatlan fogyás vagy hosszan fennálló emésztési panaszok is jelentkeznek, érdemes orvoshoz fordulni.

A szakértők szerint a bélgázok jelenléte az egészséges emésztés része. Bár a szellentés kellemetlen vagy zavarba ejtő lehet, a legtöbb esetben teljesen normális élettani folyamat, amely miatt nincs ok az aggodalomra.

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