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45 éve mondták ki az igent – Diana már az esküvőjén tudta, hogy valami nagyon nincs rendben: GALÉRIA

NORTHFOTO - Anwar Hussein
házasság esküvő Károly herceg Diana hercegné Károly király
Nagy Anna
2026.07.29.
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750 millió ember követte figyelemmel. Két "igen" iránt soha korábban nem érdeklődtek ennyien. Diana hercegné és Károly herceg esküvője történelmi pillanat volt, akkor azonban még senki nem tudta, hogy botrányokkal és keserűséggel teli házasság kezdődött meg az évszázad menyegzőjével.

Diana hercegné és Károly herceg 45 évvel ezelőtt, 1981. július 29-én mondták ki a boldogítónak nem nevezhető igent, de akkor ezt még senki nem tudta. 750 millió ember követte csillogó szemekkel az évszázad esküvőjét, azt, ahogy a londoni Szent Pál-székesegyházba vonult Diana hercegné maga után húzva a 7,62 méteres uszályát. A baj azonban már ott is leselkedett rá, Károly korábbi szerelme, Kamilla ugyanis ott ült a padsorokban, ami az ifjú ara figyelmét nem kerülte el. Házasságuk 15 éva alatt szinte végig hárman voltak a kapcsolatban, „zsúfolt volt" – ahogy Diana hercegné később jellemezte.

Diana hercegné esküvői tiarája
Diana hercegné és Károly herceg az esküvőjükön.
Forrás:  Getty Images
  • Diana és Károly herceg mindössze 13 találkozás után jegyezték el egymást.
  • A világ álomesküvőjeként emlegetett ceremónián Kamilla is ott ült a vendégek között.
  • A kapcsolatot már az elején figyelmeztető jelek árnyékolták be, amelyeket Diana később maga is felidézett.
  • A két herceg születése sem tudta megmenteni a házasságukat a végső összeomlástól.

Diana és Károly herceg megismerkedése

Diana hercegné és Károly herceg (2023. május 6-ától III. Károly király) 1977 novemberében találkoztak először, de akkor a trónörökös még Diana testvérének, Sarah Spencernek udvarolt. Ez a kapcsolat azonban nem szökkent szárba. Ezután többször is összefutottak, de viszonyuk teljesen baráti volt. Egy pólómeccs utáni sütögetés azonban mindent megvátoztatott. Diana hercegné részvétét fejezte ki Károlynak, aki akkoriban veszített el egy számára nagyon fontos embert, ez a gesztus pedig elindította a romantikus érzelmeket.

Hogy több időt tölthessenek együtt, Dianát meghívta Balmoralba, a királyi család skóciai rezidenciájára, ahol a barátai tetszését is elnyerte. 

A tökéletes lánynak tűnt Károly számára, és papíron az is volt: arisztokrata család sarja, az Anglikán Egyház tagja és gyönyörű. A trónörökös családja is megfelelőnek tartotta őt – nem úgy, mint Kamillát –, és sürgették Károlyt, tegye fel a nagy kérdést. 

Vagy feleségül veszed ezt a lányt, vagy elengeded 

– üzente meg apja, Fülöp herceg az akkor még csak leendő trónörökösnek 1981 elején.

Károly azt hitte, nincs más választása, ezért azátn úgy döntött, feleségül veszi Diana hercegnét.

Diana hercegné és Károly király esküvője: 45 éve mondták ki az igent

1981. február 6-án a windsori kastélyban kérte meg Diana kezét, pedig akkor még mindössze 13 alkalommal találkoztak, és az idő nagy részét nem is kettesben töltötték, tehát alig ismerték egymást. Az eljegyzést hivatalosan 1981. február 24-én jelentették be, ekkor zajlott Károly és Diana emlékezetes interjúja. Amikor a riporter megkérdezte tőlük, szeretik-e egymást, Diana rávágta, hogy „természetesen”, mire Károly így felelt: „Bármit is jelentsen a szerelem”. Diana számára ez volt az első figyelmeztető jel, az élete pedig hamarosan teljesen felfordult. A londoni lakásából a Buckingham-palota egy lakosztályába költöztették, elszakították mindenkitől, akit ismert és mindentől, amit szeretett. Visszaút azonban már nem volt.

1981. július 29-én tartották Diana és Károly esküvőjét, és miközben 750 millió ember figyelte a „boldog párt", valószínűleg mindketten azon gondolkoztak, hogy hibát követnek el. 

A sorok között ott ült Károly herceg korábbi szerelme, Kamilla is, ami nem kerülte el Diana hercegné figyelmét, ez is csak egy újabb jele volt annak, házasságuk nem lesz olyan idilli, mint amilyennek az emberek és talán ők maguk is szeretnék. 

A londoni Szent Pál-székesegyházba David és Elizabeth Emanuel által tervezett ruhában vonult be Diana, és egy rekordhosszúságú, 7,62 méteres uszályt húzott maga után. A szertartás után a Buckingham-palotában egy szűkebb körű, 120 fős díszebédet tartottak, majd a pár a hercegi jachton indult el földközi-tengeri nászútjára. 

Kattints a képre, és nézd meg a galériát Diana hercegné és Károly esküvőjéről!

Az 1981. július 29-én Diana hercegné és Károly walesi herceg lesküvőjük alkalmából belépnek a londoni Szent Pál-székesegyházba.
Diana hercegnét édesapja, Edward Spencer kísérte az oltárhoz.
Károly herceg, Diana hercegné, és apja, Edward Spencer az oltárnál.
Diana hercegné és Károly herceg elhagyják a Szent Pál-székesegyházat esküvőjük után.
Diana hercegné és Károly herceg esküvőjük után hintón érkeznek a Buckingham-palotába.
Az európai királyi családtagok, akik részt vettek Károly herceg és Diana hercegné esküvőjén. Norvégia, Belgium, Dánia, Svédország, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein és Monaco uralkodói veszik körül a hercegi párt és a brit királyi családot.
Diana hercegné és Károly herceg esküvőjük után megjelentek a Buckingham-palota erkélyén.
Diana hercegné és Károly herceg nyilvános csókja a Buckingham-palota erkélyén a ceremónia után.
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Az 1981. július 29-én Diana hercegné és Károly walesi herceg lesküvőjük alkalmából belépnek a londoni Szent Pál-székesegyházba.
POOL / AFP

A legtöbb királyi szakértő úgy hiszi, Károly herceg szerette volna, hogy a házassága működjön, de egyszerűen nem illettek össze. 

A fiaik születése boldogságot hozott azonban az életükbe. Vilmos herceg 1982. június 21-én jött világra, Harry herceg pedig 1984. szeptember 15-én. Diana lubickolt az anyaságban, de a házasságot a gyerekek nem tudták összetartani. 

Diana hercegné és Károly házasságának összeomlása

Diana és Károly házassága 1986-ra véglegesen megromlott, ekkor került a herceg újra kapcsolatba Kamillával, 1987-re pedig ismét romanikus viszonyba kezdtek. Eközben Diana is kereste a boldogságát más férfiak társaságában, így egyre egyértelműbb volt, hogy kettejüknek nincs jövője. Ettől fogva szinte teljesen külön életet éltek, 1992-ben pedig hivatalosan is bejelentették a szétköltözésüket. 1994-ben Károly egy interjúban beismerte, hogy hűtlen volt, egy évvel később, 1995-ben pedig Diana hercegné ült le, hogy beavassa az embereket házasságuk néhány részletébe. „Hárman voltunk ebben a házasságban – szóval kicsit zsúfolt volt”hangzott el az azóta hírhedté vált mondata. Az interjú után a királynő azt javasolta a párnak, hogy váljanak el, méghozzá minél hamarabb. Diana és Károly herceg házasságát 1996 augusztusában, négy évnyi különélés után felbontották.

Diana hercegné igazi szabad nőként nem tölthetett el sok időt, 1997. augusztus 31-én egy tragikus autóbalesetben elhunyt. Károly herceg élete azonban nem ért véget. Kamillával 1999-ben először jelentek meg nyilvánosan együtt, 2005. február 10-én bejelentették eljegyzésüket, április 9-én pedig összeházasodtak egy polgári esküvő keretében a windsori Guildhallban.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen lenne a királyi család, ha Diana még mindig élne.

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

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