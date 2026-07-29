45 éve mondták ki az igent – Diana már az esküvőjén tudta, hogy valami nagyon nincs rendben: GALÉRIA

Diana hercegné és Károly herceg 45 évvel ezelőtt, 1981. július 29-én mondták ki a boldogítónak nem nevezhető igent, de akkor ezt még senki nem tudta. 750 millió ember követte csillogó szemekkel az évszázad esküvőjét, azt, ahogy a londoni Szent Pál-székesegyházba vonult Diana hercegné maga után húzva a 7,62 méteres uszályát. A baj azonban már ott is leselkedett rá, Károly korábbi szerelme, Kamilla ugyanis ott ült a padsorokban, ami az ifjú ara figyelmét nem kerülte el. Házasságuk 15 éva alatt szinte végig hárman voltak a kapcsolatban, „zsúfolt volt" – ahogy Diana hercegné később jellemezte.

Diana hercegné és Károly herceg az esküvőjükön.

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Diana és Károly herceg mindössze 13 találkozás után jegyezték el egymást.

A világ álomesküvőjeként emlegetett ceremónián Kamilla is ott ült a vendégek között.

A kapcsolatot már az elején figyelmeztető jelek árnyékolták be, amelyeket Diana később maga is felidézett.

A két herceg születése sem tudta megmenteni a házasságukat a végső összeomlástól.

Diana és Károly herceg megismerkedése

Diana hercegné és Károly herceg (2023. május 6-ától III. Károly király) 1977 novemberében találkoztak először, de akkor a trónörökös még Diana testvérének, Sarah Spencernek udvarolt. Ez a kapcsolat azonban nem szökkent szárba. Ezután többször is összefutottak, de viszonyuk teljesen baráti volt. Egy pólómeccs utáni sütögetés azonban mindent megvátoztatott. Diana hercegné részvétét fejezte ki Károlynak, aki akkoriban veszített el egy számára nagyon fontos embert, ez a gesztus pedig elindította a romantikus érzelmeket.

Hogy több időt tölthessenek együtt, Dianát meghívta Balmoralba, a királyi család skóciai rezidenciájára, ahol a barátai tetszését is elnyerte.

A tökéletes lánynak tűnt Károly számára, és papíron az is volt: arisztokrata család sarja, az Anglikán Egyház tagja és gyönyörű. A trónörökös családja is megfelelőnek tartotta őt – nem úgy, mint Kamillát –, és sürgették Károlyt, tegye fel a nagy kérdést.

Vagy feleségül veszed ezt a lányt, vagy elengeded

– üzente meg apja, Fülöp herceg az akkor még csak leendő trónörökösnek 1981 elején.