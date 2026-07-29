Olaj nélkül is ropogós lesz a mirelit hasábburgonya: erre az egyszerű módszerre esküszik a sztárséf

A mirelit hasábburgonyát nem kell hámozni és darabolni, azonnal süthető, jól illik a rántott ételekhez, a steakhez és a hamburgerhez is. Sokan úgy gondolják, hogy csak olajban lehet ropogósra sütni, George Duran amerikai sztárséf szerint azonban ez nem igaz.

A mirelit hasábburgonya olaj nélkül is ropogós lesz

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„A mirelit hasábburgonya elkészítéséhez egyértelműen a forrólevegős sütő a legjobb” – fogalmazott.

Így lesz ropogós a mirelit hasábburgonya olaj nélkül

Mielőtt kivennénk a krumplit a fagyasztóból, melegítsük elő az airfryert 200 Celsius-fokra öt perc alatt. Ez fontos lépés, mert ha a fagyasztott hasábok hideg sütőbe kerülnek, egyenetlenül sülhetnek meg. Az előmelegített sütő kosarába se zsúfoljunk bele túl sok krumplit, különben nem pirulnak, a keletkező gőzben csak főnek.

Süssük a krumplit hét percig, majd húzzuk ki a kosarat, és alaposan rázzuk át. Így a hasábok minden oldala egyenletesebben barnul. Ezután süssük további hét percig, amíg aranyszínűek és ropogósak lesznek. A pontos sütési idő a krumplik vastagságától függően változhat.

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