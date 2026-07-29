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Ezekben az országokban a legmagasabb az átlagos IQ – Itt a top 10-es lista

intelligencia iq rangsor
Horváth Angéla
2026.07.29.
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Az intelligenciahányados, vagyis az IQ az ember kognitív képességeinek egyik mérőszáma. Az IQ-tesztek többek között a problémamegoldást, az elvont gondolkodást és az általános ismereteket vizsgálják. De mely nemzetségek járnak az élen, hol a legmagasaabb az átlagos IQ?

Az országok összehasonlítása nem egyszerű, mert az eredményeket számos tényező befolyásolhatja. Például az is, hogy az egyes államokból hányan töltötték ki a mérés alapjául szolgáló tesztet. Emiatt az IQ-rangsorok nem tekinthetők minden országra egyformán reprezentatívnak. A felmérés 137 ország résztvevőinek eredményeit hasonlította össze.

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Forrás: Shutterstock

Az élen 2026-ban Dél-Korea végzett az élen az International IQ Test rangsorában. A második helyre Kína, a harmadikra Japán került. 

A 2026-os lista egy nonverbális, Raven-féle progresszív mátrixokra épülő teszt eredményeiből készült. Ez elsősorban az elvont következtetési és problémamegoldó képességet méri. Dél-Korea 106,97 pontos átlaggal végzett az első helyen, Kína 106,48 ponttal lett második, Japán pedig 106,3 ponttal a harmadik. A készítők megjegyezték azonban, hogy néhány ország az alacsony résztvevőszám miatt nem került be az összesítésbe. Lássuk a teljes listát!

A 10 legmagasabb átlagos IQ-val rendelkező ország 2026-ban:

Dél-Korea – 106,97
Kína – 106,48
Japán – 106,3
Irán – 104,8
Ausztrália – 104,45
Oroszország – 103,78
Szingapúr – 103,56
Mongólia – 102,61
Új-Zéland – 102,35
Vietnám – 102,26

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