Legendás színésznőt gyászol az ország: meghalt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Csernus Mariann

Csernus Mariann több mint hetven éven át volt a magyar színjátszás meghatározó alakja. Pályája során számos emlékezetes alakítást nyújtott, hivatástudatával pedig több generáció számára jelentett példaképet.

Csernus Mariann 97 éves volt

Forrás: Facebook / Magyar Színház

Csernus Mariann halála: így búcsúzott a Magyar Színház

„Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy 97 éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást. Kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát.

A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től a névváltozást követően is a Pesti Magyar Színház társulatának tagja maradt. Színházunk közönsége hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon: még kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, amelynek emléke örökre része marad színházunk történetének. Művészi pályáját számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.

Csernus Mariann személyében nem csupán kivételes színművészt veszítettünk el, hanem olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás. A Magyar Színház társulata és valamennyi munkatársa őszinte részvétét fejezi ki családjának, barátainak, pályatársainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették" - áll a Magyar Színház közösségi oldalán.

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