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Legendás színésznőt gyászol az ország: meghalt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Csernus Mariann

színház Csernus Mariann meghalt
Life.hu
2026.07.01.
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97 éves korában meghalt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Halálhírét a Magyar Színház közölte a Facebook-oldalán.

Csernus Mariann több mint hetven éven át volt a magyar színjátszás meghatározó alakja. Pályája során számos emlékezetes alakítást nyújtott, hivatástudatával pedig több generáció számára jelentett példaképet. 

Csernus Mariann 97 éves volt
Csernus Mariann 97 éves volt
Forrás: Facebook / Magyar Színház

Csernus Mariann halála: így búcsúzott a Magyar Színház

„Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy 97 éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást. Kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát.
A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től a névváltozást követően is a Pesti Magyar Színház társulatának tagja maradt. Színházunk közönsége hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon: még kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, amelynek emléke örökre része marad színházunk történetének. Művészi pályáját számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.
Csernus Mariann személyében nem csupán kivételes színművészt veszítettünk el, hanem olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás. A Magyar Színház társulata és valamennyi munkatársa őszinte részvétét fejezi ki családjának, barátainak, pályatársainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették" - áll a Magyar Színház közösségi oldalán

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