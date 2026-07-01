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Itt az első közös fotó Fésűs Nellyről és unokájáról − Horváth Csenge lánya, Yana csodaszép

meghittség horváth csenge fésűs nelly barabás ottó yana
Life.hu
2026.07.01.
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Májusban született meg Horváth Csenge modell kislánya. Fésűs Nelly már nagyon várta az unokája érkezését, és nem sokkal több mint egy hónappal azután, hogy megszületett a kicsi, közös fotót osztott meg a gyönyörű babával.

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge hamar megtalálta az igazit Barabás Ottó üzletember személyében, akivel tavaly télen jelentették be, hogy babát várnak. A 23 éves modell lánya májusban született, a nagymamája legnagyobb örömére. 

Horváth Csenge és édesanyja, Fésűs Nelly
Horváth Csenge és édesanyja, Fésűs Nelly

Fésűs Nelly büszke nagymama

Bár ránézésre sok minden eszünkbe jut, ha Fésűs Nellyt látjuk, az viszont biztos nem, hogy a gyönyörű színésznő már nagymama. Pedig május óta az, és erre roppant büszke is. Nem is csoda: az alig egy hónapos Yana csodaszép, és ezt a színésznő is meg akarta mutatni a világnak. 

Nemrég Insta-storyban mutatta meg, hogy pihen ő és a kicsi – a fotóhoz annyit írt: „Ő+én”. Ennél többre nincs is szükség, a kép magáért beszél. 

Ha szeretnéd megnézi, itt láthatod Fésűs Nelly fotóját a kis Yanáról.

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