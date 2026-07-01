Itt az első közös fotó Fésűs Nellyről és unokájáról − Horváth Csenge lánya, Yana csodaszép

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge hamar megtalálta az igazit Barabás Ottó üzletember személyében, akivel tavaly télen jelentették be, hogy babát várnak. A 23 éves modell lánya májusban született, a nagymamája legnagyobb örömére.

Horváth Csenge és édesanyja, Fésűs Nelly

Fésűs Nelly büszke nagymama

Bár ránézésre sok minden eszünkbe jut, ha Fésűs Nellyt látjuk, az viszont biztos nem, hogy a gyönyörű színésznő már nagymama. Pedig május óta az, és erre roppant büszke is. Nem is csoda: az alig egy hónapos Yana csodaszép, és ezt a színésznő is meg akarta mutatni a világnak.

Nemrég Insta-storyban mutatta meg, hogy pihen ő és a kicsi – a fotóhoz annyit írt: „Ő+én”. Ennél többre nincs is szükség, a kép magáért beszél.

Ha szeretnéd megnézi, itt láthatod Fésűs Nelly fotóját a kis Yanáról.

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