Megőrülnek a TikTokon ezért az olívaolajos shotért, de tényleg beindítja a fogyást? Utánajártunk!

Valószínűleg az utóbbi időben te is belefutottál már néhány wellnessvideóba a TikTokon, ahol gyönyörű influenszerek olívaolajos citromlé shotot isznak, azért, hogy beindítsák a fogyást és szebb bőrképet kapjanak. De vajon valós csodaszerről beszélünk? Vagy egy újabb undi löttyről, aminek még a placebohatása sincs? Utánajártunk a dolgoknak!

Egy kanál olívaolaj és citromlé mix akár egyből beindíthatja a fogyást.

Olívaolaj és citrom lefekvés előtt – Tényleg beindítja a fogyást? Az olívaolaj és citrom kombinációja új wellnesstrendként terjed a közösségi médiában.

A keveréket lefekvés előtt isszák, főként az emésztés támogatása miatt.

A tudomány szerint vannak előnyei, de nem csodaszer.

A trend hívei szerint ez az apró rituálé szinte mindenre jó. Az olíva+citrom párosa állítólag segíti az emésztést, támogatja a máj működését, ragyogóbb bőrt eredményezhet, sőt még az alvást is javíthatja. Nem csoda, hogy a wellnessközösség gyorsan ráharapott erre az egyszerű, otthon is elkészíthető „elixírre”.

Miért jó az olívaolaj az emésztésnek?

A magyarázat szerint az olívaolaj segítheti a bélmozgást. A citromlé közben serkenti a gyomorsav-termelést, így együtt könnyebb emésztést eredményezhetnek.

A kettő kombinációja ezért sokak szerint csökkentheti az esti puffadást, sőt, nyugodtabb alvást is hozhat.

A wellnesskörökben emellett gyakran emlegetik a keverék „méregtelenítő” hatását is. Az olívaolaj gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmaz, a citrom pedig antioxidánsokban és C-vitaminban gazdag. Ez a párosítás sokak szerint támogatja a szív egészségét, segíthet a koleszterinszint egyensúlyában, és akár a bőr állapotára is pozitívan hathat.

Persze felmerül a kérdés: mennyi ebből a tudomány, és mennyi az internetes legenda?

A kutatások szerint az olívaolaj valóban számos egészségügyi előnnyel jár, különösen a mediterrán étrend részeként fogyasztva. Több tanulmány is kapcsolatot talált a rendszeres olívaolaj-fogyasztás és a szív- és érrendszeri egészség között. Sőt, néhány kutatás szerint az extra szűz olívaolaj segíthet a székrekedés enyhítésében is.

A citromlé esetében a kép hasonló

A benne található C-vitamin fontos a kollagéntermeléshez és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Ugyanakkor nincs igazán erős bizonyíték arra, hogy egy kis citromlé elfogyasztása közvetlenül lefekvés előtt látványos változásokat okozna a bőrben vagy az immunitásban.