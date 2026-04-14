Megőrülnek a TikTokon ezért az olívaolajos shotért, de tényleg beindítja a fogyást? Utánajártunk!

Valószínűleg az utóbbi időben te is belefutottál már néhány wellnessvideóba a TikTokon, ahol gyönyörű influenszerek olívaolajos citromlé shotot isznak, azért, hogy beindítsák a fogyást és szebb bőrképet kapjanak. De vajon valós csodaszerről beszélünk? Vagy egy újabb undi löttyről, aminek még a placebohatása sincs? Utánajártunk a dolgoknak!
Olívaolaj és citrom lefekvés előtt – Tényleg beindítja a fogyást?
- Az olívaolaj és citrom kombinációja új wellnesstrendként terjed a közösségi médiában.
- A keveréket lefekvés előtt isszák, főként az emésztés támogatása miatt.
- A tudomány szerint vannak előnyei, de nem csodaszer.
A trend hívei szerint ez az apró rituálé szinte mindenre jó. Az olíva+citrom párosa állítólag segíti az emésztést, támogatja a máj működését, ragyogóbb bőrt eredményezhet, sőt még az alvást is javíthatja. Nem csoda, hogy a wellnessközösség gyorsan ráharapott erre az egyszerű, otthon is elkészíthető „elixírre”.
Miért jó az olívaolaj az emésztésnek?
A magyarázat szerint az olívaolaj segítheti a bélmozgást. A citromlé közben serkenti a gyomorsav-termelést, így együtt könnyebb emésztést eredményezhetnek.
A kettő kombinációja ezért sokak szerint csökkentheti az esti puffadást, sőt, nyugodtabb alvást is hozhat.
A wellnesskörökben emellett gyakran emlegetik a keverék „méregtelenítő” hatását is. Az olívaolaj gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmaz, a citrom pedig antioxidánsokban és C-vitaminban gazdag. Ez a párosítás sokak szerint támogatja a szív egészségét, segíthet a koleszterinszint egyensúlyában, és akár a bőr állapotára is pozitívan hathat.
Persze felmerül a kérdés: mennyi ebből a tudomány, és mennyi az internetes legenda?
A kutatások szerint az olívaolaj valóban számos egészségügyi előnnyel jár, különösen a mediterrán étrend részeként fogyasztva. Több tanulmány is kapcsolatot talált a rendszeres olívaolaj-fogyasztás és a szív- és érrendszeri egészség között. Sőt, néhány kutatás szerint az extra szűz olívaolaj segíthet a székrekedés enyhítésében is.
A citromlé esetében a kép hasonló
A benne található C-vitamin fontos a kollagéntermeléshez és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Ugyanakkor nincs igazán erős bizonyíték arra, hogy egy kis citromlé elfogyasztása közvetlenül lefekvés előtt látványos változásokat okozna a bőrben vagy az immunitásban.
A máj „méregtelenítésével” kapcsolatban a szakértők még óvatosabbak
A máj eleve a szervezet egyik legfontosabb méregtelenítő szerve, és leginkább az egészséges életmód – például a kiegyensúlyozott étrend, a mozgás és az alkoholfogyasztás mérséklése – segíti a munkáját.
Az elkészítés tényleg gyerekjáték
Egy evőkanál extra szűz olívaolajat keverj össze fél citrom levével, majd idd meg lefekvés előtt. Ha túl intenzívnek érzed az ízét, egy kevés vízzel is hígíthatod.
Kipróbáltuk!
Most már 2 hete minden nap ezzel az elexírshottal zárjuk a napunkat. Be kell látni, hogy az olívaolaj és citrom kombinációja nem csodaszer, de a trend nem is teljesen alaptalan. Ha valaki szeretne kipróbálni egy egyszerű esti wellnessrutint, ez a keverék ártalmatlan lehet – feltéve, hogy nincs refluxa vagy érzékeny gyomra, mert erre nagyon rosszul hathat. Sajnos mi a fogyást még nem látjuk, de az emésztést ténylegesen elősegíti és talán még az alváshoz is hozzáad. A változatos étrendet és a testmozgást azonban semmi nem helyettesíti!
Ezek is érdekelhetnek: