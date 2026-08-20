Kínzó lábgörcs ébreszt fel éjszaka? Ekkor érdemes komolyan venni

Az éjszakai lábgörcs okai sokfélék lehetnek, ráadásul gyakran nem is lehet pontosan meghatározni, mi váltotta ki a fájdalmas izom-összehúzódást. Az alvási testhelyzetünk ugyanakkor fontos szerepet játszhat.

Az éjszakai lábgörcs okai között szerepelhet a testhelyzet is.

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Az éjszakai lábgörcs oka akár az alvási testhelyzet is lehet

Bár sok éjszakai lábgörcs idiopátiás, vagyis pontos kiváltó oka ismeretlen, az alvás közben felvett testhelyzet szerepelhet a kiváltó okok között. Alvás közben gyakran lefelé nyújtjuk a lábfejünket és a lábujjainkat, ami megrövidíti a vádli izmait, így azok hajlamosabbá válhatnak a görcsre. Az éjszakai lábgörcs okai között lehet még a mozgásszegény életmód, az izmok túlterhelése, a helytelen ülés, a hosszan tartó állás, az idegek rendellenes működése és az inak életkorral járó rövidülése is.

A Cleveland Clinic szerint a probléma idősebb korban gyakoribb: a 60 év felettiek 33 százaléka legalább kéthavonta egyszer tapasztal éjszakai görcsöt. Terhesség alatt is gyakori, amit a szakemberek a megnövekedett testsúly izmokra nehezedő terhelésével magyaráznak.

Mikor jelezhet komolyabb problémát a lábgörcs?

Bár általában néhány másodperc vagy perc alatt elmúlik, érdemes orvoshoz fordulni, ha nagyon erős, gyakran visszatér, illetve duzzanat, bőrpír, bőrelváltozás vagy izomgyengeség kíséri.

A Healthline szerint a lábgörcs oka bizonyos esetekben összefügghet például neurológiai, mozgásszervi, máj-, vese- vagy pajzsmirigybetegségekkel, cukorbetegséggel, szív- és érrendszeri problémákkal, de egyes gyógyszerek – például sztatinok és vízhajtók – szedésével is.

Lábgörcs esetén mi a teendő?

Elsőként nyújtsd ki a lábad, majd húzd a lábujjaidat a sípcsontod irányába. Segíthet az izom gyengéd masszírozása, néhány perc séta vagy a melegítés is.

Éjszakai lábgörcs ellen érdemes lefekvés előtt megnyújtani a vádlit, napközben többet mozogni és elegendő vizet inni. A kiegyensúlyozott étrend, valamint az alkohol és a koffein mérséklése szintén segíthet. Az ágyneműt pedig ne szorítsd rá a lábadra, így kisebb eséllyel kényszeríti lefelé a lábfejedet alvás közben.