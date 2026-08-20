Kínzó lábgörcs ébreszt fel éjszaka? Ekkor érdemes komolyan venni

Az éjszakai lábgörcs okai sokfélék lehetnek, ráadásul gyakran nem is lehet pontosan meghatározni, mi váltotta ki a fájdalmas izom-összehúzódást. Az alvási testhelyzetünk ugyanakkor fontos szerepet játszhat.
Az éjszakai lábgörcs oka akár az alvási testhelyzet is lehet
Bár sok éjszakai lábgörcs idiopátiás, vagyis pontos kiváltó oka ismeretlen, az alvás közben felvett testhelyzet szerepelhet a kiváltó okok között. Alvás közben gyakran lefelé nyújtjuk a lábfejünket és a lábujjainkat, ami megrövidíti a vádli izmait, így azok hajlamosabbá válhatnak a görcsre. Az éjszakai lábgörcs okai között lehet még a mozgásszegény életmód, az izmok túlterhelése, a helytelen ülés, a hosszan tartó állás, az idegek rendellenes működése és az inak életkorral járó rövidülése is.
A Cleveland Clinic szerint a probléma idősebb korban gyakoribb: a 60 év felettiek 33 százaléka legalább kéthavonta egyszer tapasztal éjszakai görcsöt. Terhesség alatt is gyakori, amit a szakemberek a megnövekedett testsúly izmokra nehezedő terhelésével magyaráznak.
Mikor jelezhet komolyabb problémát a lábgörcs?
Bár általában néhány másodperc vagy perc alatt elmúlik, érdemes orvoshoz fordulni, ha nagyon erős, gyakran visszatér, illetve duzzanat, bőrpír, bőrelváltozás vagy izomgyengeség kíséri.
A Healthline szerint a lábgörcs oka bizonyos esetekben összefügghet például neurológiai, mozgásszervi, máj-, vese- vagy pajzsmirigybetegségekkel, cukorbetegséggel, szív- és érrendszeri problémákkal, de egyes gyógyszerek – például sztatinok és vízhajtók – szedésével is.
Lábgörcs esetén mi a teendő?
Elsőként nyújtsd ki a lábad, majd húzd a lábujjaidat a sípcsontod irányába. Segíthet az izom gyengéd masszírozása, néhány perc séta vagy a melegítés is.
Éjszakai lábgörcs ellen érdemes lefekvés előtt megnyújtani a vádlit, napközben többet mozogni és elegendő vizet inni. A kiegyensúlyozott étrend, valamint az alkohol és a koffein mérséklése szintén segíthet. Az ágyneműt pedig ne szorítsd rá a lábadra, így kisebb eséllyel kényszeríti lefelé a lábfejedet alvás közben.
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