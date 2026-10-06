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látászavar

Milliók látnak furcsa pontokat, mégsem a szemükkel van a baj – Sokáig azt hitték, csak beképzelik

Látászavar: ez állhat a vizuális hó szindróma hátterében.
123rf.com -
látászavar szemvizsgálat egészség
Nagy Anna
2026.10.06.
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Mintha egy régi tévé statikus zaja telepedne rá a világra: apró, vibráló pontok jelennek meg mindenütt, és egyszerűen nem tűnnek el. Ez a látászavar emberek millióinak mindennapjait kísérheti úgy, hogy közben a szemészeti vizsgálatok nem mutatnak semmi rendelleneset.

Képzeld el, hogy felnézel a tiszta, kék égre, ránézel valakinek az arcára, vagy csak körbepillantasz a szobában, de mindenre finom, vibráló „zaj” vetül. A becslések szerint az emberek 2–3 százaléka tapasztalhatja ezt a különös látászavart, amely sokáig még az orvosok számára is rejtély volt. Ma már azonban egyre többet tudunk arról, mi történhet ilyenkor.

A látászavar ezen formája sokakat érint: a vizuális hó szindróma olyan, mintha statikus zaj vetülne mindenre.
A látászavar ezen formája sokakat érint: a vizuális hó szindróma olyan, mintha statikus zaj vetülne mindenre.
Forrás: 123rf.com

Vizuális hó: amikor sosem tisztul ki teljesen a kép

A jelenséget vizuális hó, illetve angolul Visual Snow néven ismerik. Aki érintett, annak látóterében folyamatosan apró, vibráló pontok jelenhetnek meg, hasonlóan egy régi analóg televízió statikus zajához.

A vizuális hó szindróma azért is okozott sokáig fejtörést, mert a szemészeti vizsgálatok – amiket minden évben érdemes végeztetni – gyakran teljesen normális eredményt mutatnak. Emiatt korábban egyes betegek azt a választ kapták, hogy problémájuk pszichés eredetű, vagy egyszerűen nincs semmilyen kimutatható eltérés.

A látászavar okai egészen máshol rejtőzhetnek

A kutatások szerint a jelenség nem magának a szemnek a betegsége, hanem az észlelés zavara, amely az agy működésével függ össze. A látászavar okai között fontos szerepet kaphat az agy látókéregének fokozott aktivitása. Ennek idegsejtjei a feltételezések szerint túl könnyen aktiválódhatnak, így az agy nem csupán feldolgozza a látott információt, hanem bizonyos értelemben maga is „zajt” teremthet.

Az agyi képalkotó vizsgálatok emellett eltéréseket találtak egyes, szerotoninnal összefüggő hálózatokban, valamint az agy különböző területei közötti kommunikációban is.

Egy másik elmélet szerint a kulcs az érzékszervi információk szűrésében lehet. Az agy normális esetben folyamatosan kiválogatja a fontos ingereket, miközben háttérbe szorítja a felesleges „zajt”. Visual Snow esetén ez a szűrőrendszer kevésbé hatékonyan működhet.

Érdekes módon sok érintett fülzúgást is tapasztal, vagyis külső hangforrás nélkül hall tartós zajt. A kutatók szerint a két jelenség mögött hasonló mechanizmus húzódhat meg.

Egy 2025-ös kutatás arra is rámutatott, hogy a vizuális hó szindrómával élők hajlamosabbak lehetnek arcokat felfedezni hétköznapi tárgyakban – például konnektorokban vagy különböző mintázatokban.

A vizuális hó szindrómára jelenleg nincs végleges gyógymód, és azt sem tudjuk pontosan, miért alakul ki egyeseknél. Kutatása azonban egyre többet árul el arról, hogyan teremti meg agyunk azt a valóságot, amelyet nap mint nap látunk.

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